Трамп відкриває плани 401(k) для криптовалют та нерухомості

Ключові висновки

Нещодавно прийнятий виконавчий указ дозволяє американцям інвестувати заощадження 401(k) в криптовалюту та інші альтернативні активи.

Цей крок є частиною зусиль Трампа, спрямованих на перетворення США на центр криптовалют і цифрових активів.

Водночас експерти попереджають, що ці інвестиції пов’язані з високими ризиками та комісіями.

Президент Дональд Трамп підписав новий указ. Це дозволяє американцям інвестувати свої пенсійні заощадження за програмою 401(k) у криптовалюту, нерухомість та інші альтернативні активи.

Цей крок є значною зміною в управлінні пенсійними рахунками в США. Він також може відкрити ринок пенсійних фондів обсягом 12 трильйонів доларів для активів з високим рівнем ризику.

Криптовалюта в 401(k) рахунках

Досі рахунки 401(k) в основному обмежувалися інвестиціями в акції, облігації та взаємні фонди. Однак указ Трампа зобов’язує Міністерство праці, Казначейство та Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) оновити свої правила.

Це фактично розчищає шлях для альтернативних інвестицій і викликає оптимізм та занепокоєння.

Президент Трамп офіційно підписав указ щодо біткоїнів та криптовалют у 401(k) | Джерело X

Рішення про включення криптовалют до пенсійних планів 401(k) є частиною зусиль Трампа. Він прагне перетворити США на центр цифрових фінансів. Хоча колись Трамп назвав біткойн аферою, він нещодавно прийняв криптовалюту і запустив свій токен на початку цього року.

Під час оголошення указу Трамп розкритикував “надмірне регулювання”. Він також заявив, що його мета – дати американцям більше можливостей для пенсійних заощаджень і кращої прибутковості.

Однак фінансові експерти кажуть, що включення криптовалют до пенсійних планів 401(k) пов’язане з величезними ризиками.

“Криптовалюта є волатильною і значною мірою нерегульованою, – сказав Аніл Хурана, директор Центру Баратта при Джорджтаунському університеті, як повідомляє The Guardian. “Додавання її до пенсійних портфелів може наразити вкладників на непотрібну небезпеку, особливо якщо вони не до кінця розуміють, як вона працює”.

Як альтернативні активи можуть змінити пенсійне інвестування

Цей наказ дозволяє планам 401(k) включати такі активи, як прямі інвестиції, нерухомість та криптовалюти. Ці типи інвестицій не є новими для інституційних інвесторів. Однак вони рідко зустрічаються в пенсійних портфелях. Це пов’язано з тим, наскільки складними, неліквідними та ризикованими вони можуть бути з юридичної точки зору.

Указ дає зелене світло таким компаніям з управління активами, як BlackRock та Vanguard. Тепер вони можуть створювати нові інвестиційні продукти, які можуть включати ці альтернативні активи.

BlackRock вже готується до запуску пенсійного фонду з приватними інвестиціями та приватними кредитними активами. За словами генерального директора компанії Ларрі Фінка, “існує великий ризик судових розглядів, і це уповільнить процес”.

Чому дехто вважає криптовалюту в пенсійних планах 401(k) кроком вперед

Прихильники цього кроку стверджують, що пенсійне інвестування має бути більш гнучким. Портфелі не завжди відповідають цілям молодих вкладників або тих, хто прагне більшої прибутковості.

Як наслідок, додавання невеликої частки криптовалюти або нерухомості може забезпечити той тип зростання, якого бажають деякі інвестори. Особливо це може статися в довгострокових планах, таких як 401(k).

“Люди у віці 20-30 років можуть отримати вигоду від диверсифікованої стратегії, яка включає альтернативні активи, – сказав Тед Россман, старший галузевий аналітик Bankrate, в інтерв’ю ABC News. “Однак робити це слід з обережністю, і тільки якщо інвестори розуміють ризики”.

Які ризики інвестування в криптовалюту для виходу на пенсію?

Включення криптовалют до пенсійних планів 401(k) може здатися привабливим на перший погляд, особливо під час ринкових бумів. Однак криптоактиви відомі своєю високою волатильністю цінових коливань.

“Це виглядає жахливо”, – криптокоментатор Воллі Рашид | Джерело X

І це не кажучи вже про те, що шахрайство та схеми “викачування і скидання” все ще є поширеним явищем. Певні активи на крипторинках також іноді можуть страждати від нестачі ліквідності. Там швидкий доступ до готівки може бути проблемою.

Нарешті, на відміну від акцій або взаємних фондів, криптовалюту не завжди легко оцінити. Ризики можуть зробити цей клас активів поганим вибором для багатьох довгострокових заощаджень, особливо для тих, хто наближається до пенсії.