Тенденція казначейства Ethereum зростає, оскільки корпорації відмовляються від біткоїна

Ключові висновки

Публічні компанії зараз володіють понад 12 мільярдами доларів у казначействах Ethereum, що становить понад 2% пропозиції ETH.

Лідирують такі фірми, як BitMine Immersion Technologies і SharpLink Gaming.

Прибутковість стейкінгу та зростання DeFi є одними з рушійних сил, що сприяють зростанню Ethereum в корпоративних балансах.

Цього року Ethereum-скарбниці стають важливою частиною корпоративного життя, особливо в цьому році.

Протягом багатьох років MicroStrategy була одним з найбільших драйверів заголовків завдяки своїм резервам, орієнтованим на біткоїн. Однак, схоже, що зараз ситуація змінюється. Все більше і більше публічних компаній використовують Ethereum як основний казначейський актив.

Постійна тенденція в казначействі

За даними The Block, публічні компанії зараз володіють ETH на суму понад 12 мільярдів доларів. Це становить понад 2% від загального обсягу пропозиції.

Якщо додати до цього ETF та приватні фонди, то інституційний контроль зараз становить понад 10% від загального обсягу ETH в обігу. Масштаб цього повороту показує, наскільки сильно зріс статус Ethereum за ці роки:

Не просто як цифрова валюта, а як стратегічний корпоративний резерв.

Провідні компанії, які будують казначейства Ethereum

За даними StrategicETHReserve, BitMine Immersion Technologies (BMNR) наразі є лідером казначейського руху Ethereum. Компанія запустила свою казначейську програму лише кілька місяців тому і зараз володіє понад 1,7 мільйонами ETH.

Ця заначка коштує близько $7,9 мільярдів, і BitMine публічно заявила, що планує забезпечити собі 5% пропозиції Ethereum.

SharpLink Gaming (SBET) почала працювати з ETH майже одночасно в червні, зробивши Ethereum своїм основним казначейським резервом. Компанія придбала понад 740 000 ETH на суму близько 3,2 мільярдів доларів і поступається за цим показником лише BitMine.

Серед інших гравців – BTCS Inc. (BTCS), яка володіє понад 70 000 ETH в рамках своєї бізнес-стратегії, орієнтованої на блокчейн, і Bit Digital (BTBT), яка повністю перейшла від майнінгу біткоїнів до стейкінгу Ethereum після того, як зібрала понад 120 000 ETH.

EthZilla планує зібрати $10 000 000 для купівлі ETH | Джерело: X

Нарешті, ETHZilla Corporation (ETHZ) накопичила понад 102 000 ETH, запустивши програму викупу акцій, а GameSquare Holdings (GAME) виділила значні резерви ETH для підтримки своїх проектів Web3 і NFT.

Перспективи ціни Ethereum на тлі корпоративного накопичення

Нещодавно Ethereum сягнув нових максимумів біля позначки $4 884, після чого з’явилися ознаки втоми.

Поки це відбувалося, аналітики помітили ведмежі дивергенції на денному графіку RSI, що вказувало на короткострокову корекцію до $4 100. На момент написання статті найважливіші рівні підтримки Ethereum знаходяться на рівні $4 400-$4 450, а зростання вище $4 800 підтвердить відновлення імпульсу.

Дані в режимі реального часу показують, що торгівля ф’ючерсами перегріта, особливо після промови голови ФРС Джерома Пауелла в Джексон-Хоулі. Однак, незважаючи на це, довгостроковий попит з боку казначейств сприяє зміцненню активу в довгостроковій перспективі.

Mags прогнозує, що Ethereum досягне $15 000 в цьому циклі | Джерело X

Аналітик Магс нещодавно зазначив, що Ефіріум має всі шанси піднятися до позначки $15 000 в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Аналітик зазначив, що за останній цикл, коли Ethereum прорвався вище свого попереднього ATH, він виріс на +211% і досяг піку в зоні 3,618 фібоначчі.

Він каже, що той самий тренд відтворюється знову, цього разу з тим самим рівнем корекції Фібоначчі на позначці $15 650. Іншими словами, у Ethereum є всі шанси досягти $15, якщо історія повториться.

Аналітик також зазначив, що навіть якщо ETH підніметься лише наполовину до цього рівня, він може опинитися в діапазоні від $10 146 до $11 600. Магс закінчив, сказавши, що консервативні цілі для ETH в даний час знаходяться на рівні розширення 1,618 Fib на рівні $7 500.

Майбутній шлях для казначейств Ethereum

Зростання казначейств Ефіріуму свідчить про те, що корпоративні фінанси масово змінюються, і компанії не просто шукають способи хеджування від інфляції. Вони активно переходять на ETH через його екосистему та прибутковість.

Існує ще кілька викликів, про які слід пам’ятати, зокрема волатильність ринку та регуляторні зміни. Однак напрямок руху зрозумілий.

Оскільки все більше фірм приймають Ethereum, криптовалюта, ймовірно, буде домінувати в найближчі роки.