Тарифи Трампа загрожують зростанню BTC-майнерів у США

Ключові висновки

Нові взаємні тарифи Трампа підвищують вартість обладнання для майнінгу. Це проблема, яка впливає на американських BTC-майнерів.

Також спостерігається постійне зростання імпортних мит, що може призвести до відтоку майнінгових операцій за кордон.

Внутрішнє виробництво зростає, але навіть воно стикається з проблемами в ланцюгах поставок.

Нова хвиля тарифів Трампа сильно вдарила по фінансових ринках. Однак американські біткоїн-майнери також можуть відчувати тиск. Ці тарифи спрямовані на виправлення того, що Трамп описує як „десятиліття несправедливої торгівлі.“

Проте вони мають хвильові ефекти, які продовжують вражати криптоіндустрію. Нові торговельні правила набули чинності 7 серпня. Вони націлені на понад 90 країн і значно збільшили вартість імпорту обладнання для майнінгу.

Хоча ці тарифи не спрямовані на криптовалюту, сектор продовжує страждати від наслідків опосередковано.

BTC-майнери готуються до удару

Тарифи включають значну ставку 19% на інтегральні схеми спеціального призначення (ASIC). ASIC, які найбільше постраждали від цього, включають ті, що походять з основних країн-виробників, таких як Індонезія, Малайзія та Таїланд.

Коли до цього додаються стандартні мита, ефективна тарифна ставка для цих країн зростає до 21,6%.

Тарифи Трампа сильно вдарили по біткоїн-майнерах США | Джерело: X

Ситуація ще гірша для Китаю, іншого великого виробника ASIC. Хоча базовий тариф становить 10%, додаткова 20% надбавка доводить загальну суму до 57,6%.

Ця цифра нижча, ніж у попередніх пропозиціях. Однак вони все ще роблять США одним із найменш привабливих місць для імпорту майнінгового обладнання.

Внутрішнє виробництво зростає, але…

Американські майнери та виробники ASIC обирають альтернативний шлях для протидії зростанню витрат. Наприклад, Luxor Technology допомагає клієнтам отримувати обладнання через партнерства з внутрішнього виробництва. Це включає угоду про внутрішнє складання з MicroBT, китайським гігантом з виробництва майнінгових установок.

Однак повне виробництво майнінгових установок у США потребує часу, перш ніж стане достатньо конкурентоспроможним, щоб обійти ці тарифні проблеми. Через цю проблему американські майнери розглядають можливість розширення в інші країни, такі як Канада, Північна Європа та Латинська Америка.

Ці країни мають нижчі імпортні мита і, в деяких випадках, дешевшу електроенергію. Це означає, що вони пропонують кращу маржу з точки зору прибутку та обслуговування. Це особливо актуально з огляду на нещодавнє скорочення винагороди за біткоїн (халвінг) та його жорсткішу економіку.

Інші регіони, які можуть перейняти домінування в майнінгу біткоїнів

Зокрема, Росія може отримати вигоду. За словами галузевих аналітиків, країна може придбати обладнання дешевше. Вона вже залучає капітал з Китаю та Заходу. З часом майнери масово залишатимуть США, що повністю змінить карту хешрейту.

За даними The Chain Bulletin, США є світовою майнінговою наддержавою. Вона має комбінований хешрейт 340,96 Eh/s.

США наразі утримують домінування в майнінгу | Джерело: The Chain Bulletin

Однак за ними йдуть інші регіони, такі як Казахстан і Китай з 119 Eh/s і 190 Eh/s відповідно. Росія, з іншого боку, має лише 4,66% світового хешрейту. Це порівняно з 37,8% США, 13,22% Казахстану та 21,11% Китаю.

Однак переміщення капіталу зі США до Росії вже відбувається. Вона має реальний шанс отримати більшу частку світового майнінгового домінування, якщо поточні тенденції збережуться.

Американські майнери продають активи або скорочують масштаби

Наслідки вже помітні. Greenidge Generation, майнер, що котирується на Nasdaq, нещодавно оголосив про продаж свого об’єкта в Міссісіпі лише через рік після запуску.

Незважаючи на попередні плани розширення об’єкта, компанія стикається з фінансовим тиском і проблемами, пов’язаними з тарифами. Це змушує її продавати.

Багато майнерів, які придбали обладнання під час буму 2021 року, стикаються з серйозними наслідками. Ціни на хешрейт після халвінгу все ще низькі, що означає, що майнери заробляють менше за той самий хешрейт.

У поєднанні зі зростанням цін на обладнання через тарифи, ситуація стає нестійкою для деяких.