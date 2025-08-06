Суперечка щодо криптобанку: Трамп бореться проти антикриптовалютної політики

Ключові висновки

Президент Трамп готує указ, спрямований проти банків, які дискримінують криптовалютні фірми.

Указ доручить федеральним агентствам розслідувати діяльність банків відповідно до законів, таких як Закон про рівні кредитні можливості та антимонопольні правила.

Якщо указ набуде чинності, він може змусити банки відкрити послуги для криптовалютних та політично чутливих клієнтів.

Адміністрація Трампа готує ще один указ. Цей указ спрямований на зменшення дискримінації в банківському секторі, особливо коли вона націлена проти криптовалютних фірм та консервативних організацій.

Цей крок може суттєво змінити ставлення банків до політично чутливих клієнтів та компаній, які працюють з цифровими активами.

Указ президента Трампа для боротьби з упередженістю в криптобанкінгу

Ця ініціатива Білого дому була запропонована для покарання банків. Ці банки звинувачуються в несправедливій відмові в послугах криптовалютним фірмам та правим групам.

Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, указ змусить федеральних регуляторів розслідувати такі банки. Вони можуть зробити це відповідно до законів, таких як Закон про рівні кредитні можливості, статути захисту споживачів та антимонопольні закони.

Білий дім готує указ для покарання дискримінаційних банків | Джерело: X

Якщо його буде затверджено, це стане важливим кроком уряду США для підтримки фінансового доступу. Він спрямований на підтримку спільнот, історично виключених великими банками.

Він спрямований на запобігання „дебанкінгу.“ Там установи відмовляють клієнтам на основі їхніх політичних поглядів або приналежності до галузі.

Чому криптовалютні фірми та консерватори виключаються

Протягом років криптовалютні компанії та консервативні групи скаржилися на несправедливе ставлення з боку банків. Багато хто стверджував, що їхні рахунки були закриті або їм відмовили в обслуговуванні. Вони зіткнулися з цим через політичну чи ідеологічну упередженість.

Один конкретний приклад — від Bank of America. Він нібито закрив рахунок християнської організації, яка працювала в Уганді.

Банк стверджував, що закрив рахунок через свою політику неспівпраці з малими підприємствами за межами США. Однак критики розглядали це як частину дискримінаційної схеми серед банків.

Криптовалютний сектор зіткнувся з подібними проблемами. Біржі, такі як Coinbase та Frax Finance, за повідомленнями, мали закриті рахунки в банках, таких як JPMorgan Chase. Часто вони отримують новини без очевидної причини від банків.

Деякі вважають, що ця схема закриття рахунків пов’язана з тиском регуляторів, які прагнуть обмежити зростання криптовалют. Це підхід, який критики назвали „Операція Удушення 2.0.“

Президент Трамп: Указ може принести великі зміни в банківську політику

Указ президента Трампа не лише розслідує поточну поведінку банків. Він також інструктує агентства, такі як Адміністрація малого бізнесу (SBA), визначити, чи справедливо банки ставляться до заявників на кредити. Це особливо стосується тих, хто подає заявки на кредити, підтримані SBA.

Він спонукає регуляторів усунути непотрібні закони, які дозволяють банкам відмовляти в послугах на основі „репутаційного ризику“. На думку критиків, це дало банкам занадто багато свободи. Цим вони скористалися, щоб діяти як ідеологічні охоронці.

Якщо регулятори виявлять порушення цього нового указу, наслідки можуть включати штрафи та судові постанови. Вони можуть навіть включати юридичні вимоги змінити дискримінаційні практики. Банки можуть навіть зіткнутися з покараннями безпосередньо від Міністерства юстиції.

Реакція криптоіндустрії

Інсайдери криптоіндустрії розглядають цю пропозицію указу як переломний момент для спільноти та її компаній. Інвестор Пол Баррон сказав, що це може змусити банки прийняти криптовалютні компанії. В результаті галузь може побачити сплеск інституційних грошей.

Чанпен Чжао (CZ), засновник Binance, також висловився щодо цього розвитку. Він заявив, що це може зупинити банки від ігнорування криптоіндустрії в цілому.

Чанпен Чжао висловлюється щодо нового указу | Джерело: X

Враховуючи цю нову федеральну підтримку, банки можуть більше не мати можливості відмовляти в послугах криптовалютним фірмам. Принаймні, не без вагомих юридичних причин. Це може сприяти інноваціям та необхідним інвестиціям у цій сфері.

Банківські гіганти реагують на тлі регуляторного тиску

Деякі великі банки вже почали вживати заходів для роз’яснення своїх внутрішніх політик у відповідь на тиск. Тепер вони наполягають, що не дискримінують на основі політичних переконань або типу бізнесу.

Bank of America, наприклад, згадав, що працює з федеральними агентствами для покращення регуляторної ясності. Представник сказав, що банк вітає зусилля адміністрації і з нетерпінням чекає на співпрацю з Конгресом та регуляторами.

Незважаючи на ці публічні заяви, багато хто в криптоіндустрії все ще скептично налаштований. Вони стверджують, що за закритими дверима банки все ще сильно дискримінують криптовалютний бізнес.

Загалом, якщо його буде підписано, цей указ може зробити кілька речей. Це може запобігти тому, щоб банки відмовляли клієнтам лише на основі політичної чи галузевої упередженості. Це також може змусити банки пояснювати закриття рахунків без юридичних підстав.