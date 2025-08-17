Ринки готуються до вересня, оскільки ймовірність зниження ставки ФРС досягла 100%

Ключові висновки

Ймовірність зниження ставки ФРС у вересні зараз становить 99,8%, що свідчить про її майже неминучість.

Зниження ставок може сприяти зростанню акцій та криптовалют за рахунок збільшення ліквідності.

Слабкі дані про зайнятість та стримана інфляція зумовлюють очікування численних скорочень до кінця року.

Інвестори впевнені, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки у вересні. Згідно з даними інструменту CME FedWatch, ймовірність зниження ставки на чверть пункту становить 99,8%. Це буде перше зниження ставки ФРС за останні роки після тривалого циклу посилення монетарної політики.

Чому ФРС може знизити ставки

Липневий інфляційний звіт вийшов без сюрпризів. Базова інфляція все ще перевищує ціль ФРС у 2%. Однак вона не надто швидко зростає. Тим часом темпи зростання робочих місць сповільнюються вже три місяці поспіль.

Крім того, високі тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом, сповільнили наймання на роботу та збільшили витрати бізнесу. Це змусило ФРС переглянути свій звичний спосіб стримування інфляції та підтримки зайнятості.

Нещодавній політичний курс ФРС

У березні 2020 року ФРС знизила процентні ставки майже до нуля, щоб стимулювати економіку під час пандемії. Однак, коли у 2022 році інфляція різко зросла, ставки були підвищені до найвищого рівня за два десятиліття.

Зниження ставок відновилося наприкінці 2024 року, коли інфляція почала наближатися до 2%. Останнє зниження відбулося в грудні, в результаті чого поточний діапазон ставок залишився на рівні 4,25%-4,5%. Відтоді ФРС взяла паузу на тлі побоювань, що тарифи можуть знову розпалити інфляцію.

Політичний тиск зростає

Президент Трамп вже кілька місяців наполегливо домагається зниження ставок. Він стверджує, що висока вартість запозичень шкодить економіці та збільшує відсоткові виплати уряду за боргом.

Трамп продовжує критикувати Пауелла і навіть погрожує його звільнити | Джерело X

Він публічно критикував голову ФРС Джерома Пауелла. Трамп навіть натякнув на судовий позов через ймовірне перевищення витрат на ремонт штаб-квартири ФРС.

Пауелл неодноразово наголошував на незалежності ФРС. Однак політичний тиск додає терміновості майбутньому рішенню.

Вплив зниження ставки на криптовалюту

За словами аналітика Master of Crypto on X, нижчі ставки часто означають більшу ліквідність на фінансових ринках. Для криптовалют це може бути серйозним попутним вітром. Завдяки дешевшим позикам інвесторам легше вкладати капітал в активи з вищим рівнем ризику, такі як біткойн та ефіріум.

Як і під час попередніх циклів пом’якшення, криптовалютні ринки зазнали значного зростання. Це сталося тому, що інвестори шукають прибутків за межами традиційних активів. Однак, якщо у вересні відбудеться зниження ставки, це може посилити цей ефект і призвести до зростання цін на всіх ринках.

Як зниження ставки може вплинути на ринок? | Джерело: X

Наразі очікування зниження ставки ФРС вже вплинули на фінансові ринки. Долар США перебуває біля багатотижневих мінімумів, а акції зросли, і світовий індекс MSCI нещодавно досяг рекордних максимумів.

Крім того, азійські акції перебувають на найвищому рівні з 2021 року. Дохідність казначейських облігацій також зазнала певних змін останнім часом, особливо дворічних. Вона, як правило, реагує на очікування щодо політики ФРС, знизившись з 3,95% на початку серпня до 3,67%.

Сплеск ліквідності може підштовхнути ризикові активи до зростання

Якщо ФРС врешті-решт почне знижувати процентні ставки, ліквідність може різко зрости. Це, як правило, є позитивним фактором для акцій, криптовалют і сировинних товарів. Однак баланс між підтримкою економіки та стримуванням інфляції буде піддано суворому випробуванню протягом наступного місяця,

Аналітики очікують зростання криптовалют та акцій | Джерело: X

Хоча інфляція не зросла, тарифи можуть утримувати ціновий тиск на високому рівні. ФРС може сповільнити або призупинити зниження ставок, якщо інфляція знову неконтрольовано зростатиме. Коли це станеться, ринок, ймовірно, стане більш волатильним (особливо криптовалюти та інші ризикові активи).

ФРС очікує отримати більше звітів по ринку праці та інфляції перед вересневим засіданням. Якщо дані по ринку праці залишаться слабкими, зниження ставки майже гарантоване. Якщо ж інфляція зростатиме, політики можуть переглянути рішення про зниження ставок.

Інвесторам слід уважно стежити за серпневим звітом про зайнятість та даними про ціни виробників. Заяви ФРС також будуть ключовими для виявлення будь-яких змін у тональності.