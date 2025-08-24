Прорив цінових очей Sei в міру того, як бичачий імпульс набирає силу

Ключові висновки

Ціна Sei зараз тримається близько $0,3, а бичачі індикатори вказують на те, що можливе повернення.

Відтік валюти триває вже протягом останніх 8 тижнів і свідчить про довгостроковий тиск з боку покупців.

Інституційні продукти, такі як Monaco та ETF, сприяють прийняттю криптовалюти Sei.

Ціна Sei тримається на рівні $0,3, навіть коли багато криптовалют зазнають труднощів. За останні три місяці криптовалюта Sei подорожчала на 45%, а за останній тиждень – на 4%.

Ця відносна сила є класичним бичачим сигналом для активу. Це пов’язано з тим, що дані в ланцюжку показують, що накопичення тільки почалося.

Сей виріс на 127% з травневих мінімумів | Джерело TradingView

Трейдери сумніваються, чи зможе ціна Sei зрости і подолати опір на рівні $0,35. Якщо це станеться, це може відкрити більш високі цілі для активу. З іншого боку, відмова може продовжити фазу консолідації.

Ціна Sei зростає, оскільки відтік валюти сягнув понад $10 млн

Sei Crypto вже вісім тижнів поспіль фіксує відтік токенів з бірж. Лише за останній тиждень з бірж пішло токенів на суму $10,43 млн. Це другий за величиною тижневий показник після липневих максимумів.

Відтік зазвичай свідчить про сильний купівельний інтерес, оскільки токени переміщуються з бірж на довгострокове зберігання. Ця тенденція вказує на те, що інвестори впевнені у зростанні ціни Sei.

Defi TVL та інші показники зростають для Sei | Джерело: DefiLlama

Sei Labs також розширила сферу своєї діяльності, запустивши Monaco. Monaco – це новий протокол, призначений для інституційної торгівлі.

Поки це відбувається, CBOE нещодавно подала заявку на створення ETF на базі S&P. Зростаюча кількість активних адрес мережі і TVL близько $626 млн означають, що на Sei чекає щось велике.

Ціна Сей і бичачий перетин EMA

Згідно з денним графіком, криптовалюта Sei є миготливою бичачою. 100-денна експоненціальна змінна середня ось-ось перетне 200-денну EMA.

Історично цей перетин вважається одним з найнадійніших індикаторів висхідного тренду, що наближається. Це може бути початком чогось грандіозного.

Інституційні та довгострокові трейдери використовують золоті хрести між 100-денними/200-денними EMA для підтвердження напрямку руху ринку. Якщо налаштування завершено, ціна Sei може швидко залучити більше покупців.

Скоро відбудеться перетин між 200- і 100-денними експоненціальними середньостроковими еквівалентами | Джерело: TradingView

Однак ця бичача модель є основним джерелом ризику для продавців коротких позицій. За останній тиждень трейдери створили короткі позиції по Bitget на суму $37,34 млн. Це порівняно з меншими $26,15 млн у лонгах.

Крім того, багато з них також сконцентровані між $0,32 і $0,36. Якщо криптовалюта Sei зростатиме дуже швидко, “ведмеді” можуть незабаром зіткнутися з примусовою ліквідацією.

Опір на рівні $0,35 – вирішальний фактор

Зараз Sei торгується вище основної зони підтримки в районі $0,31. Ця зона сильно приваблювала покупців в минулому і утримувала актив протягом останнього тижня.

Це означає, що ціна Sei повинна пробитися вище $0,35, щоб ралі продовжилося. Варто зазначити, що рівень вже кілька разів відкидав токен. Однак, якщо бики перетворять його на підтримку, наступна ціль – $0,37.

Деякі аналітики навіть прогнозують, що чіткий прорив може відкрити двері до $0,44. Це буде 40-відсоткове зростання від поточних рівнів.

Якщо криптовалюта Sei прорветься вище $0,35, то потік ведмежих ліквідацій може швидко підштовхнути токен вище. З іншого боку, нездатність подолати цей рівень може дати ведмедям тимчасову перевагу.

На що слід звернути увагу далі для Sei Price

Перспективи ціни Sei сприятливі для зростання і підкріплені кількома факторами. У найближчій перспективі трейдери повинні стежити за тим, що відбувається навколо зони $0,35. Прорив цього опору може відкрити шлях до $0,37 або навіть $0,44.

Аналітик Алі Мартінес прогнозує поштовх індексу SEI до нових максимумів | Джерело: X

За словами відомого ринкового аналітика Алі Мартінеса, SEI може очікувати можливе зростання ціни до нових максимумів. Однак, якщо Sei не зможе піднятися вище, токен може повторно протестувати рівень підтримки $0,31, перш ніж бики спробують ще одне ралі.