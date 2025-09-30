Прогноз цін на SEI: Чи може SEI подолати опір і досягти $0,65?

Ключові висновки

SEI міцно тримається вище важливої підтримки і демонструє ознаки сили.

Аналітики вказують на опір між $0,40 і $0,45 як на наступну основну перешкоду.

Прорив може підняти SEI до максимумів біля $0,60 і, можливо, навіть до $0,65.

SEI сильно відскочив від рівнів підтримки і зараз рухається в цінову зону “зробити або зламати”. Аналітики зараз спостерігають за рівнями опору, і питання полягає в тому, чи зможе SEI утримати свої позиції і просунутись до вищих цінових цілей.

Наразі актив торгується біля діапазону $0,30 і рухається між підтримкою на рівні $0,25-$0,26 та опором на рівні $0,40-$0,45.

Ця зона визначатиме наступний великий рух токена. Якщо покупці зможуть пробити опір, аналітики вважають, що цілі на рівні $0,60 і навіть $0,65 можуть з’явитися в грі.

Вищий мінімум показує силу в ціні SEI

Одним з найцікавіших сигналів для SEI є формування вищого мінімуму в районі $0,2161. Ця структура історично знаменує початок висхідних трендів і привертає інтерес трейдерів.

Відомий аналітик Міхаель ван де Поппе вказав на цю ситуацію як на бичачий сигнал. У своєму нещодавньому дописі він зазначив, що SEI може зрости більш ніж на 100%, якщо зможе подолати зону опору біля $0,40.

Ван де Поппе зазначив, що Sei торгується вище своєї 20-тижневої ЕМА, що також є переважно бичачим сигналом.

Якщо відбудеться подолання цього опору вище $0,40, то подальше зростання може призвести до досягнення цілей на рівні $0,5686 і, в кінцевому підсумку, $0,60.

У той же час, трейдери уважно стежать за негативною динамікою. Якщо SEI втратить підтримку на рівні $0,25, повернення в район $0,21 стане ймовірним.

Це робить поточний ціновий діапазон дуже важливою зоною як для биків, так і для ведмедів.

Технічні перспективи сприяють бикам

SEI також демонструє силу на більш тривалих часових інтервалах. Як зазначив ван де Поппе, токен утримується вище своєї 20-тижневої ковзної середньої. Ця динамічна підтримка слугує надійною основою і зміцнює довіру серед трейдерів.

Сильний попит з’явився в районі $0,216, і це дає SEI основу, яка тримається, незважаючи на численні тести. З іншого боку, $0,65 розглядається як наступна основна зона опору.

Sei торгується трохи вище своєї 20-тижневої EMA | Джерело TradingView

При цьому, прорив до цього рівня означав би майже 100% прибутку від поточних цін.

Аналіз обсягів також підтверджує бичачий сценарій. Моделі накопичення вказують на те, що як роздрібні, так і інституційні інвестори розбивають свої намети напередодні майбутнього ралі.

Така поведінка, як правило, з’являється перед різким зростанням цін.

Ризики ведмежої моделі

Однак не всі сигнали спрямовані вгору. Деякі аналітики відзначають наявність можливої фігури “голова і плечі” на денному графіку SEI. Ця модель, як правило, вказує на ведмежу силу і може призвести до розвороту, якщо вона підтвердиться.

На момент написання статті індекс SEI торгується нижче як 9-денної EMA, так і 50-денної SMA. Це є ознакою короткострокової слабкості, незважаючи на те, що індекс знаходиться вище 20-тижневої EMA.

SEI залишається нижче своїх 50-тижневих і 9-тижневих ЕМА | Джерело TradingView

При цьому, якщо лінія шиї моделі буде пробита, SEI може відкотитись до $0,22-$0,20. Однак, якщо покупці активно втрутяться, можливий відскок до $0,30-$0,32.

Це означає, що трейдери повинні бути напоготові. Наступні кілька сесій можуть вирішити, чи розвинеться ведмежий патерн, чи буде зруйнований новим купівельним тиском.

Прогноз для SEI Price

SEI зараз торгується на переломному етапі. Його стійкість на рівнях підтримки і формування більш високого мінімуму дають бикам привід для оптимізму.

Прорив вище $0,40, ймовірно, прискорить процес і наблизить цілі $0,60-$0,65 до досяжності.

Однак є кілька ризиків, про які слід пам’ятати. Пробій нижче $0,25 може повернути кермо влади назад до ведмедів. Наразі, однак, ціна SEI значною мірою залежить від його здатності утримувати підтримку та чіткий опір.