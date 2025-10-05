Прогноз цін на ланцюжки поставок: Чи може LINK піднятися до $100 після подачі заявки на ETF?

Ключові висновки

Chainlink злетів вище $23 після того, як Grayscale подала заявку на запуск біржового фонду Chainlink ETF.

Накопичення серед власників LINK збільшилося, і це свідчить про зростання довіри інвесторів.

Технічні індикатори вказують на триваючий бичачий тренд і на $44 – $100 як можливу довгострокову ціль.

Цього тижня LINK пробив рівні опору на тлі новин про те, що Grayscale подала заявку в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) на перетворення існуючого трасту Chainlink Trust в біржовий фонд (ETF).

Подача заявки сприяла підвищенню настроїв і допомогла підняти ціну LINK до $23,62 9 вересня.

Аналітики вважають, що цей прорив може бути лише початком більшого руху.

Технічний прорив посилює прогноз цін на ланцюгові ланки

Протягом декількох тижнів Chainlink намагався подолати опір. Однак сильний тиск з боку покупців змінив ситуацію. Згідно з 4-годинним графіком, індекс грошового потоку піднявся до 76,10, що свідчить про значні притоки капіталу.

Водночас, індикатор Bull Bear Power змінився на позитивний, що свідчить про посилення попиту з боку покупців.

Індекс грошових потоків демонструє повернення позитивних настроїв | Джерело TradingView

Цей прорив створив новий рівень підтримки біля $21,90. Якщо бики зможуть захистити цю область, LINK може протестувати опір на рівні $27,15 в короткостроковій перспективі. Аналітики також вважають, що закріплення активу вище цього діапазону може відкрити шлях до руху до $30,99.

Історично, вихід з падаючого клину, як правило, означає кінець низхідного тренду. Поточна модель LIN вказує на те, що нещодавня фаза корекції може завершитися.

Застосування градацій сірого в ETF додає оптимізму

Пропозиція Grayscale про створення ETF стала ще однією важливою темою для обговорення, оскільки вона розширює інституційний доступ до альткоїнів, окрім біткоїнів та ефіріуму. У разі схвалення, фонд торгуватиметься на NYSE Arca під тикером GLNK, а Coinbase Custody Trust Company може виступати в якості зберігача.

Відтінки сірого застосовуються для нового Chainlink ETF | Джерело: X

Цей крок свідчить про постійний інтерес до структурованих криптовалютних інвестиційних продуктів. Вибір Chainlink означає, що компанія робить ставку на те, що попит на децентралізовані оракулярні рішення буде продовжувати зростати.

Сама по собі подача документів вже сприяла поліпшенню настроїв і зміцнює думку про те, що ЛІНК може бути готовий до сильного об’єднання.

Накопичення власників ланцюгових ланок підтверджує ціновий прогноз

Поряд з новинами про ETF, дані по ланцюжку показують, що інвестори активно поповнюють свої позиції в LINK.

Коефіцієнт накопичення утримувачів нещодавно зріс до 51,32%, що свідчить про високу активність учасників у купівлі акцій останнім часом. Історично склалося так, що коефіцієнт вище 50% свідчить про те, що учасники тримають, а не продають.

Цей показник є важливим, оскільки показує переконання активних інвесторів. Тривале накопичення зменшує тиск на продаж, звужує пропозицію і може створити умови для зростання цін.

Денний графік підтверджує бичачу структуру

На денному таймфреймі Chainlink пробився вище верхньої межі падаючого клину. Ця розворотна структура зазвичай знаменує собою кінець спадного тренду і початок висхідного тренду.

Алі каже, що повернення до $100 може бути в грі | Джерело: X

Однак, за словами Алі Мартінеса, формація на LINK більше схожа на симетричний трикутник, який тримається роками. Це означає, що якщо LINK зможе пробитися вище рівня ціни $26,52, він може піднятися до $30,99.

Якщо це станеться, аналітики розглядають ціновий рівень $44 як наступну зону опору перед ціновим рівнем $100.

Незважаючи на покращення прогнозу, деякі ризики можуть сповільнити прогрес. Наприклад, нездатність утримати поточну підтримку може спровокувати нові продажі. Відхилення від опору $26 також може повернути LINK до нижчих діапазонів, і $18,09 вже визначено як наступну зону підтримки.

Макроекономічні умови та регуляторні зміни також можуть впливати на настрої, особливо коли триває процес перегляду ETF. Це означає, що інвестори повинні стежити за цими зовнішніми факторами поряд з технічними сигналами.

LINK цілиться вище, коли настрої змінюються

Прогноз цін на Chainlink зараз виглядає більш оптимістичним, ніж в останні місяці. Очікується, що подача заявки на ETF Grayscale і зростання кількості власників створить сприятливі умови для LINK.

Незважаючи на те, що попереду є кілька ризиків, тривале зміцнення ринку може підштовхнути LINK до $30 в короткостроковій перспективі і, можливо, до $44 в довгостроковій перспективі.