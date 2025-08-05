Перспективи ціни HBAR: чому трейдерам слід готуватися до більшої волатильності

Ключові висновки

HBAR впав майже на 20% за тиждень, між 23 липня та 3 серпня.

Ведмежі технічні індикатори, такі як спадаючий MACD, RSI та слабкий CMF, вказують на те, що інвесторам слід бути готовими до більшої волатильності.

Незважаючи на відкат, зростання TVL, впровадження в реальному світі та новини про ETF можуть стати рятівними для цієї криптовалюти.

Нативна криптовалюта Hedera HBAR зазнає нового тиску з боку ведмедів після падіння протягом останніх десяти днів. Це відбувається на тлі загальної боротьби ринку з слабкими настроями та зростаючими ознаками ведмежого тренду HBAR.

Нещодавнє падіння нижче 20-денної експоненційної ковзної середньої (EMA) поставило трейдерів у стан підвищеної готовності. Чи зможе HBAR здійснити несподіване повернення?

HBAR падає нижче 20-денної EMA в міру зростання тиску продажів

HBAR нещодавно впав нижче 20-денної EMA 1 серпня, коли загальний ринок криптовалют опустився нижче основних рівнів підтримки.

Ця зміна короткострокового тренду, здається, змінила перспективи криптовалюти на ведмежу територію. На момент написання, EMA знаходиться на рівні $0,2446. З іншого боку, HBAR торгувався трохи нижче на рівні $0,2491.

Ціна HBAR опускається нижче 20-денної EMA | Джерело: TradingView

20-денна EMA особливо важлива в цьому випадку, оскільки вона допомагає оцінити короткострокові рухи ринку. Коли актив опускається нижче цієї ковзної середньої, це зазвичай вказує на те, що продажі сильніші, а підтримка слабша.

Цей прорив може відкрити двері для тестування криптовалютою зони $0,22. В іншому випадку, вона може опуститися ще нижче, якщо рівні підтримки й далі не втримаються.

Що говорять технічні показники?

Для початку важливо зазначити, що імпульс MACD повертається проти HBAR. Лінія Moving Average Convergence Divergence (або MACD) перетнула лінію сигналу знизу.

Крім того, червоні стовпці гістограми стають довшими. Це показало зниження тиску купівлі і може бути індикатором того, що ведмеді набирають силу.

RSI та Chaikin Money Flow показують ведмежий вплив | Джерело: TradingView

У тому ж ключі, RSI показує перепродані умови, але ще не показує ознак розвороту. Відсутність розвороту є тривожним знаком. Однак історично це означає, що HBAR може наближатися до відскоку, коли достатньо прибутку буде знято з ринку.

Однак ще занадто рано робити будь-які прогнози щодо повного розвороту. Також трейдерам слід чекати підтвердження перед інвестуванням. Більше індикаторів включають Chaikin Money Flow (CMF), який зараз став негативним.

По суті, спостерігається відсутність підтримки з боку інституцій або великих гравців. Це означає, що без підтримки великих гравців відскоку ціни, HBAR може зазнати подальших труднощів у короткостроковій перспективі.

Ажіотаж навколо ETF HBAR може змінити наратив

Хоча короткострокові сигнали виглядають ведмежими, можуть бути підстави для оптимізму в довгостроковій перспективі. Протягом останніх кількох місяців HBAR став однією з небагатьох альткоінів з серйозним інституційним інтересом.

На столі SEC зараз є дві заявки на ETF Hedera. Обидві активно розглядаються емітентами, такими як Canary Capital. Якщо будь-яку з них буде схвалено, це може відкрити шлюзи для нового капіталу. Це може підштовхнути HBAR значно вище його поточних цінових рівнів.

Аналітики, як Merlijn the Trader вважають, що HBAR „ідеально розташований“ для зростання. Інші аналітики також вважають, що токен може зрости до 1,10 долара в хорошому бичачому сценарії.

Для цього потрібно, щоб підтримка поблизу $0,155 утрималася, а опір близько $0,517 був подоланий. TVL в мережі Hedera також зростає. TVL мережі Hedera зріс майже на 10% за останні 24 години. За даними DefiLlama, зараз він становить $129 мільйонів.

TVL в мережі Hedera значно зріс останнім часом | Джерело: DefiLlama

Крім простих графіків, HBAR також набирає обертів на інших фронтах. Уряд Австралії нещодавно розпочав тестування цифрової валюти центрального банку (CBDC) на блокчейні Hedera.

Проект Acacia, який також включає партнерів з ОАЕ, зараз готує Hedera до потужного корпоративного використання. Цей рівень впровадження виходить за рамки спекуляцій. Це показує, що HBAR використовується для значущих додатків у фінансах та управлінні.