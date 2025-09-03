Перспективи догекоінів: Китові рухи, ключова підтримка та вплив сакури

Ключові висновки

Переведення 106 мільйонів доларів DOGE на Binance стало одним з основних джерел нещодавньої волатильності активу.

Кити догкоїнів скорочують свої авуари, тоді як інші, схоже, накопичують.

Проект Sakura може перевести Dogecoin на систему proof-of-stake і вплинути на його майбутнє.

Dogecoin нещодавно опинився в центрі уваги після того, як один кит переказав на Binance 900 мільйонів токенів на суму понад $106 мільйонів.

Цей крок викликав занепокоєння серед інвесторів. Багато хто побоюється, що це може спровокувати розпродаж. За кілька годин ціни різко впали з $0,25 до $0,23.

Трансфери китів і реакція ринку

Великі транзакції мають тенденцію впливати на настрої інвесторів, як у кращий, так і в гірший бік. Гаманець, з якого було здійснено переказ, був неактивним протягом тривалого часу. Це свідчить про те, що інвестор щойно змінив свою стратегію.

Кити DOGEcoin продовжують продавати свої монети. Джерело: x

Більше того, приплив DOGE на Binance був одним з основних джерел побоювань інвесторів. Активність на ф’ючерсному ринку продемонструвала це занепокоєння, коли відкритий інтерес до контрактів на Dogecoin впав на 8% за одну сесію.

Проте картина не є однобокою. Дані в мережі показують, що в серпні “кити” накопичили понад 680 мільйонів DOGE. Це свідчить про те, що поки одні великі гравці скорочують свої позиції, інші купують падіння. В результаті ринок опинився між розподілом і накопиченням.

Настрої слабшають, оскільки кити скорочують запаси

Поки що перспективи ціни догекоіна затьмарює скорочення запасів китів. На адреси з 10 млн до 100 млн DOGE зараз припадає трохи більше 16% пропозиції, порівняно з майже 17% у липні.

Цей спад свідчить про те, що загальний ринок став обережним, і багато інвесторів переходять у позиції, що виключають ризик. Наразі DOGE також відчуває тиск.

Водночас, активність на ринку ф’ючерсів також знизилася. Відкритий інтерес впав з $5,35 млрд у липні до близько $3,54 млрд наприкінці серпня. Це означає, що менше трейдерів готові робити агресивні ставки.

Діяльність у мережі та попит користувачів

Ще одним джерелом занепокоєння стало різке зниження мережевої активності. Кількість щоденних активних адрес різко скоротилася з червня. Наприкінці серпня вони впали з понад 500 000 до менш ніж 50 000.

Кількість щоденних активних адрес Dogecoin останнім часом знизилася | Джерело: Glassnode

Таке зниження активності користувачів свідчить про те, що все менше людей використовують мережу Dogecoin для переказу коштів. Без такого високого попиту на криптовалюту як засіб обміну ціна, ймовірно, ще більше знизиться.

Незважаючи на це, Dogecoin утримує основну технічну зону біля $0,21. Цей рівень збігається зі 100-денною та 200-денною ЅМА, створюючи життєво важливий кластер підтримки для биків.

Якщо він утримається, трейдери очікують, що догекоїн матиме більше можливостей для відновлення. Однак прорив нижче може відкрити шлях до $0,18 або навіть $0,16.

Project Sakura та майбутнє Dogecoin

Незважаючи на ринкові злети і падіння, Dogecoin Foundation представив Project Sakura. Ця пропозиція спрямована на перехід DOGE від поточної моделі доказу роботи до моделі доказу частки, як це відбулося в мережі Ethereum.

Тімоті Стеббінг сказав, що ця зміна підвищить загальну безпеку мережі. Це допоможе знизити ризик атак на 51 відсоток. Це також наблизить Dogecoin до його довгострокової мети – стати міжнародною валютою.

Ця пропозиція стала приводом для дебатів протягом останніх кількох тижнів. Прихильники стверджують, що стейкінг може привернути інституційний інтерес і зробити DOGE більш стійким. З іншого боку, критики кажуть, що PoS Dogecoin відходить від початкового бачення монети як мережі доказів роботи.

Однак, якщо Project Sakura буде реалізовано, це може повністю змінити роль Dogecoin як мемомонети і провідної криптовалюти. Це допоможе активу вийти за рамки своєї репутації монети-мема.

Технічний прогноз і прорив

З технічної точки зору, Dogecoin наразі торгується в рамках симетричної фігури трикутника біля позначки $0,22. Верхній рівень опору знаходиться на позначці $0,25, а нижній – на позначці $0,165.

Такі фази консолідації, як правило, передують сильним проривам. Якщо DOGE утримається вище $0,21 і прорветься вгору, аналітики очікують, що актив досягне позначки $0,44, що становить 170% зростання.

Чи може Dogecoin дивитись на майбутній бум? | Джерело: X

Аналітики, такі як Trader Tardigrade, також зазначають, що інвестори можуть зіткнутися з “останньою можливістю інвестувати” перед ціновими бумами.

Однак, якщо не вдасться захистити підтримку, ціна може впасти в зону від $0,18 до $0,16. Трейдери залишаються обережними, але настороженими, уважно спостерігаючи за цими рівнями в очікуванні сигналів про наступний великий рух.