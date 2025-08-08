Оновлення справи SEC: XRP перевищує $3, оскільки рішення у справі Ripple-SEC наближається до фінального етапу

Ключові висновки

XRP піднявся вище $3 на тлі оптимізму інвесторів щодо судового процесу Ripple проти SEC.

Ripple сплатив штраф у розмірі $125 млн і відкликав свою апеляцію, але SEC ще має завершити свою частину.

Тим часом зростає інституційний інтерес, японська SBI Holdings подала заявку на Bitcoin-XRP ETF.

XRP знову в заголовках новин. Криптовалюта нещодавно перетнула позначку в $3 7 серпня, підтримана сплеском обсягів торгів, особливо з корейських бірж.

Очікування інвесторів щодо завершення юридичної битви Ripple-SEC також підштовхнули ціни вгору.

Тепер, коли 15 серпня встановлено як крайній термін для Ripple та SEC надати спільне оновлення суду, спостерігачі ринку готуються до того, що може стати ще одним важливим етапом у майбутньому XRP.

Ціна XRP зростає на тлі ажіотажу навколо справи

XRP підскочив на 3% лише за 24 години, піднявшись з $2,91 до максимуму $3,02, перш ніж стабілізуватися на рівні $2,98.

Цей рух пробив кілька короткострокових рівнів опору і був підтриманий зростаючим попитом з боку інвесторів по всьому світу.

Ціна XRP повертається | Джерело: TradingView

Згідно з даними TradingView, XRP відновився від своєї 50-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA) близько $2,81 3 серпня і зараз торгується приблизно на рівні $3,03 на момент написання.

Прорив ціни відбувся разом із силою з технічного боку, в поєднанні з двома основними подіями:

По-перше, Ripple відкликав свою апеляцію щодо попереднього судового рішення. А по-друге, японська SBI Holdings подала заявку на Bitcoin-XRP ETF.

Ripple сплатив штраф, але SEC тримає останню карту

Ripple зробив два важливі кроки 27 червня. По-перше, компанія відкликала свою апеляцію щодо рішення суду про те, що інституційні продажі XRP кваліфікуються як цінні папери. По-друге, вона внесла повний цивільний штраф у розмірі $125 мільйонів на депозит, як і очікувалося.

Ripple відкликав свою апеляцію 17 червня і чекає, поки SEC зробить те саме | Джерело: X

Ці кроки показують, що компанія готова завершити тривалу справу. Однак, згідно з законодавством США, обидві сторони повинні погодитися і представити спільні документи, щоб питання було повністю вирішено. Принаймні в офіційному сенсі.

Поки що SEC ще не зробив свій наступний крок, що залишило позов офіційно відкритим.

Це викликає питання:

Що буде далі у справі Ripple?

Для початку, очікується, що SEC відповість на цей документ до 15 серпня, що розглядається як м’який крайній термін для вищезгаданого спільного оновлення суду.

У цьому відношенні юридичні експерти вважають, що у SEC є три варіанти.

Крайній термін 15 серпня наближається | Джерело: X

По-перше, агентство може вирішити відкликати апеляцію. Воно також може запросити додатковий час або знову відкласти (що малоймовірно, оскільки це зашкодить його авторитету).

Загалом, якщо SEC дійсно відступить і завершить справу, після цього можуть настати кілька результатів.

Ripple може повністю відновити інституційні операції, $125 мільйонів надійдуть до казначейства США, і 1700+ конфіденційних контрактів можуть стати публічними.

Загалом, будь-який результат встановить тон для регуляторного статусу XRP (чи то як товару, чи то як цінного паперу). В цілому, доки SEC не вживе формальних дій, очікується, що ціна XRP залишатиметься в підвішеному стані.

Варіант використання XRP та часткова юридична ясність підвищують привабливість

Незважаючи на те, що справа тягнеться майже п’ять років, XRP показав силу з точки зору підтримки спільноти та інвесторів. Початкове рішення судді Аналіси Торрес у 2023 році вже забезпечило часткову регуляторну ясність.

Воно розділило класифікацію XRP і позначило його інституційні продажі як цінні папери, одночасно очистивши його програмні продажі на біржах.

Ця сіра зона все ще дозволяла ринку розглядати XRP як обидва: частково регульований актив, що було однією з причин його сили до цього часу.

Японська SBI Holdings планує скоро запустити XRP ETF | Джерело: X

Тим часом японська SBI Holdings, давній прихильник Ripple, подала заявку на Bitcoin-XRP ETF.

Більше звітів показують, що корпорації також диверсифікують свої скарбниці за допомогою криптовалют. Фактично, деякі з них обіцяють придбати XRP на суму до $1 мільярда.

Така інституційна поведінка є ще одним показником того, наскільки високо може злетіти XRP, коли буде досягнуто регуляторної ясності і поточна справа буде завершена.