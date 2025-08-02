Новини Ethereum: Ціна знижується через зменшення підтримки китів та інституційних інвесторів

Ключові висновки

Ethereum впав майже на 10% від нещодавнього максимуму $3,800 через зростання тиску продажів.

Чистий потік коштів китів знизився на 339%, що свідчить про відступ великих власників.

Відкритий інтерес до ф’ючерсів ETH на CME також знизився, що вказує на зменшення інституційної активності.

Новини про бичачий забіг Ethereum до $4,000, схоже, зіткнулися зі стіною. Це відбувається після сильного липневого ралі, коли друга за величиною криптовалюта зросла більш ніж на 50%.

Наразі серпень розпочався зі значної зміни тренду. ETH відкотився до приблизно $3,620 на момент написання, що майже на 10% нижче від нещодавнього максимуму $3,800.

Новини Ethereum: інтерес китів та інституційних інвесторів до ETH згасає

Новини Ethereum вказують на те, що великі інвестори відступають, і це стає помітним. Наприклад, відкритий інтерес Ethereum у ф’ючерсах на Чиказькій товарній біржі (CME) останнім часом знизився.

Цей показник впав до п’ятиденного мінімуму $6,2 мільярда, згідно з даними Glassnode. Чому це важливо? По-перше, це має значення, оскільки інституційні інвестори часто використовують ф’ючерси CME.

Більшість інвесторів, які ним користуються, шукають регульований доступ до ETH. Коли відкритий інтерес знижується, це зазвичай означає, що апетит інвесторів згасає.

Без цього тиску покупців ціна Ethereum може мати проблеми з утриманням позицій. Так само, кити, схоже, також відступають. Дані від IntoTheBlock показують, що відтік великих власників Ethereum збільшився майже на 200% за останній тиждень.

Поточне збільшення чистого потоку великих власників | Джерело: IntoTheBlock

Розглядайте цей показник як такий, що вимірює поведінку продажів гаманців з понад 1% запасу ETH. Коли він падає таким чином, це означає, що кити призупинили своє накопичення.

Ще гірше, вони можуть позбуватися своїх активів. Ця відсутність переконаності з боку великих гравців є ще однією причиною поточної нервозності ринку.

Новини Ethereum: Ціна сповзає до ключових зон підтримки

Новини Ethereum свідчать, що цінова динаміка відображає цю слабкість настроїв. Лише за останні 24 години ETH впав з $3,800 до $3,518, перш ніж трохи відновитися до $3,620.

Під час цього падіння обсяг торгів зріс на 17%, що зазвичай є червоним прапорцем. Хоча сплески обсягів торгів можуть бути ознакою накопичення, вони також викликають занепокоєння, коли поєднуються з падінням ціни.

Ethereum стикається з найжорсткішою ліквідацією за роки | Джерело: X

Згідно з даними Coinglass, Ethereum також зіткнувся з однією з найжорсткіших ліквідацій за всю історію. Новини Ethereum вказують, що бики ETH втрачають $233 мільйони.

Ці ліквідації майже вдвічі перевищують $134 мільйони Bitcoin. Це головним чином тому, що інвестори загалом очікували прориву ціни вище зони $4,000 (який так і не відбувся). Якщо Ethereum впаде нижче рівня підтримки $3,524, він може далі знизитися до приблизно $3,314.

Проте не вся надія втрачена. Якщо попит повернеться і покупки відновляться, ETH може відскочити, щоб повторно протестувати $3,859. Він також може знову кинути виклик психологічному опору на рівні $4,000.

Макрофактори підливають масла у вогонь

Ethereum не єдина криптовалюта, що зазнає тиску. Bitcoin також впав до $113,400. Це зниження від максимумів близько $120,000. З іншого боку, такі активи, як XRP і Dogecoin, також знизилися.

За даними Coinglass, за останні 24 години відбулося ліквідацій криптовалют на суму понад $900 мільйонів. При цьому понад $823 мільйони з них — це довгі позиції. Це чіткий знак того, що мільйони бичачих ставок по всьому ринку знищуються.

Ethereum очолює кровопролиття | Джерело: Coinglass

То чому ж відбувається розпродаж? Серед кількох причин поточного падіння ринку — розчаровуючий звіт про робочі місця в США. Цей звіт призвів до звільнення посадовця, який його опублікував.

Тим часом Білий дім також оголосив про широкомасштабні нові тарифи, що погіршило торговельну напруженість. Нарешті, зростаючий військовий тиск через повідомлення про переміщення ядерних підводних човнів поблизу російських вод також могло створити напруженість.

У сукупності ці події, ймовірно, створили ту бомбу ведмежого ринку, яка вибухнула і потягнула ринки під воду.