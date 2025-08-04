Монета Pi падає до $0,35: Чи перевершить RTX її у серпні?

Ціна Pi Network (монета Pi) різко впала, коливаючись від $0,35 до $0,40. За останні 24 години вона знизилася на 10%.

Пам’ятайте, що розблокування токенів мережі Pi відбудеться у серпні. Буде випущено понад 156 мільйонів монет Pi вартістю $68 мільйонів. Аналітики вважають, що ця майбутня подія створює значний тиск пропозиції саме тоді, коли посилюється ведмежий імпульс.

Якщо Pi Coin впаде нижче рівня підтримки $0,40, існує ризик падіння до $0,32 або нижче. Ринкові настрої щодо Pi Coin залишаються слабкими, оскільки прогнози не викликають довіри. Трейдери очікують посилення низхідного тиску на початку серпня.

Тим часом інтерес до конкуруючого токена RTX зростає серед інвесторів. RTX торгується нижче $0,10 і показує ознаки набирання обертів. Багато хто вважає, що RTX може перевершити Pi Coin наступного місяця.

Перспективи ціни мережі Pi: зростання чи падіння?

Технічний аналіз показує, що Pi Coin зазнає постійного низхідного тиску. Ціна залишається нижче довгострокового рівня спадного опору. Трейдерам неодноразово не вдавалося підштовхнути її вище цієї трендової лінії.

Ведмежі настрої продовжують домінувати в поведінці ринку. Індикатори імпульсу відображають ослаблення купівельного інтересу. Перспективи залишаються невизначеними, якщо Pi не прорветься вище рівня опору.

Монета Pi не змогла взяти участь у ширшому бичачому ралі криптовалютного ринку. Після досягнення піку в $2,98 у лютому вона поступово знижувалася.

Джерело: CoinCodex

Значення RSI наразі нижче 40. Історично значення RSI нижче 30 зазвичай вказують на перепродані умови. З іншого боку, показники вище 70 свідчать про перекуплені рівні. Значення RSI монети PI показує, що продавці нарощують імпульс і домінують на спотових ринках.

Ціна монети Pi може прорватися через опір $0,40. Якщо це станеться, це створить умови для нового етапу зростання. Деякі аналітики залишаються оптимістичними щодо довгострокових перспектив. Однак аналітики CoinCodex бачать ведмежі перспективи.

Хоча цінова динаміка мережі Pi здається ведмежою, інвестори диверсифікуються в Remittix (RTX). Це токен, що торгується за $0,10, який, як вважається, має більший потенціал, ніж монета Pi.

Remmittix (RTX): Чи зможе цей альткоїн вартістю менше $0,10 перевершити PI у серпні?

Серед безлічі токенів з малою капіталізацією та низькою вартістю для інвестування, Remittix (RTX) називають провідним претендентом. Remittix розроблений як рішення PayFi, що дозволяє здійснювати банківські депозити крипто-фіат у понад 30 країнах.

Remittix вирішує глобальну платіжну проблему вартістю $19 трильйонів. Цей токен усуває розрив між традиційними платежами та криптовалютою.

Деякі експерти прогнозують зростання в 200-500 разів до 2026 року зі збільшенням впровадження. Ціна Remittix залишається нижче $0,10. У той же час PI торгується близько $0,40, пропонуючи інвесторам рідкісну можливість входу за низькою ціною.

Особливості Remittix:

Смарт-контракти Remittix повністю перевірені CertiK; ліквідність і токени команди заблоковані на 3 роки.

Запуск гаманця у 3-му кварталі з курсами FX у реальному часі.

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