Макроекономічні дані, що надходять, знаменують собою важливий момент для ринків США

Ключові висновки

Очікується, що дані по інфляції та ринку праці вплинуть на очікування щодо політики ФРС цього тижня.

Звіти про ІСЦ та ІСЦ, що надходять, свідчать про інфляційні побоювання, пов’язані з тарифами.

Кількість заявок на допомогу з безробіття та споживчі настрої свідчать про зростання ризиків в економіці.

Макроекономічні дані знову в центрі уваги, оскільки цього тижня в США готуються випустити свіжі дані по індексу цін виробників/споживчих цін, первинних заявках на допомогу з безробіття та індексу споживчих настроїв Мічиганського університету.

Очікувалося, що ці звіти разом вплинуть на очікування щодо наступних кроків ФРС.

На момент написання цієї статті центральний банк США стикається з важким балансуванням. Інфляція залишається високою, а ринок праці демонструє ознаки напруження. Те, як ФРС відреагує на це, може вплинути як на традиційні фінансові ринки, так і на криптовалюти.

Інфляційні дані з ІСЦ та ІСЦ у фокусі

Індекс цін виробників (ІЦВ) вийде в середині тижня у вівторок. Цей звіт є важливим, оскільки він дає уявлення про оптову інфляцію. В основному він вимірює зміни в цінах, які отримують вітчизняні виробники.

Це означає, що зростання ІСЦ свідчить про тиск на витрати, який згодом відображається у споживчих цінах.

Економісти очікують невеликого зростання в серпні, а тарифи на імпорт, ймовірно, сприятимуть зростанню витрат. Вищий, ніж очікується, ІЦВ свідчитиме про посилення інфляційного тиску. Це додасть більше занепокоєння питанням щодо стійкого зростання цін в економіці.

Волатильний тиждень для ринків капіталу на тлі виходу економічних даних | Джерело X

Індекс споживчих цін (ІСЦ) вийде наступного дня. Цей звіт відстежує зміни в цінах, які сплачують міські споживачі за товари та послуги. ІСЦ є найбільш важливим показником інфляції для політиків та ринків, і очікується, що він матиме велике значення.

Поки що аналітики очікують зростання ІСЦ в серпні. Зростання цін на основні товари, прив’язане до тарифів, є основним драйвером, і якщо ІСЦ підтвердить сильнішу інфляцію, ФРС може зіткнутися з важким вибором між пом’якшенням процентних ставок для підтримки робочих місць та їхнім посиленням для стримування цін.

Ринок праці подає сигнали через заявки на допомогу з безробіття

Первинні заявки на одержання допомоги по безробіттю, які також будуть опубліковані в четвер, є вікном у стан зайнятості в США.

У цьому щотижневому звіті підраховуються нові заявки на допомогу по безробіттю. Хоча звіт може бути нестабільним (і спричиняти волатильність ринку), тенденція показує стан ринку праці.

Нещодавні дані щодо зайнятості показали перше чисте скорочення робочих місць з 2020 року. Це було одним з питань, які викликали тривогу щодо ослаблення економіки і спричинили сильну волатильність на ринку минулого тижня.

Попередні дані щодо первинних заявок на одержання допомоги по безробіттю | Джерело: X

Водночас, якщо кількість заявок на допомогу з безробіття знову зросте, довіра до ринку праці впаде ще більше. Це змусить ФРС зосередити увагу на підтримці зайнятості.

Слабший ринок праці, як правило, підштовхує ФРС до зниження ставок для стимулювання зростання. І навпаки, стабільні або падаючі заявки на виплати демонструють стійкість і зменшують тиск на негайне зниження ставок.

Споживчі настрої та інфляційні очікування

У п’ятницю Мічиганський університет опублікує індекс споживчих настроїв. Це опитування вимірює, наскільки оптимістично домогосподарства ставляться до економіки. Воно також включає очікування щодо майбутньої інфляції, за якою також слідкує ФРС.

Аналітики очікують подальшого погіршення настроїв у вересні. Споживачі перебувають під тиском зростання вартості життя. Це означає, що зниження показника свідчитиме про те, що домогосподарства стурбовані (і тому витрачають менше).

Торгівля та криптовалюта під тиском

Традиційні фінансові ринки швидко відреагують на ці публікації. Вища, ніж очікувалось, інфляція ІСЦ та ІСЦ буде негативною для акцій та облігацій.

Це пояснюється тим, що інвестори вважають, що ФРС має утримувати ставки на високому рівні, що сповільнює зростання і зменшує прибутки.

Водночас, слабкі дані щодо кількості заявок на допомогу з безробіття можуть принести певне полегшення. Якщо ринок праці виглядатиме вразливим, ФРС може знизити ставки швидше. Це знизить вартість запозичень і потенційно підніме ціни на акції.

Нарешті, крипторинок став більш прив’язаним до економічних даних США. Біткоїн та інші активи мають тенденцію рухатися відповідно до фондових індексів, коли відбуваються макроекономічні зміни.

Тим не менш, інфляція продовжує залишатися палицею з двома кінцями для криптовалют. З одного боку, вища інфляція провокує настрої відмови від ризику і знижує попит. З іншого боку, біткойн іноді розглядається як хеджування від знецінення валюти і може стати привабливим для деяких інвесторів.