Криптовалютний бум може продовжитися до 2027 року на тлі сплеску схвалення ETF

Ключові висновки

Аналітики прогнозують багаторічний крипто-бичачий ринок, який триватиме протягом наступних двох років.

За словами Нейта Герачі, “спотові криптовалютні ETF-шлюзи” відкриються протягом наступних двох місяців.

На жовтень припадає кілька дедлайнів Комісії з цінних паперів і бірж, які можуть визначити, що буде далі на ринку.

На крипторинку зараз спостерігається зниження настроїв. Однак бичачий тренд все ще зберігається. Аналітики вважають, що поточний цикл може тривати довше, ніж чотири роки.

Брокерська компанія Bernstein навіть прогнозує, що цей бичачий біг може розтягнутися до 2027 року або навіть далі. Це залежить від відкриття “шлюзу” дозволів на криптовалютні ETF. Це може змінити напрямок ринку на роки.

Аналітики Bernstein кажуть, що ринок тільки починає розвиватися

На думку аналітиків Bernstein Гаутама Чхугані та Махіки, біткоїн може піднятися в діапазон від $150 000 до $200 000. Вони очікують, що це зростання пошириться далеко за межі біткоїна і вплине на інші альткоїни, такі як Ethereum, Solana та інші DeFi токени.

Одним з найбільш важливих аспектів цього прогнозу є роль біржових фондів, також відомих як ETF. Доведено, що ETF значно підвищують ціну та інтерес інвесторів до цифрових активів.

Те ж саме спостерігалося з біткоїном та ефіріумом в період з минулого року до сьогодні. Подібна хвиля схвалень ETF може прокотитися і по всьому ринку альткоїнів. Для таких активів, як XRP, Solana, Cardano, Litecoin та інших, все може змінитися.

Рішення щодо ETF можуть спричинити розширення ринку

Комісія з цінних паперів і бірж США розглядає кілька заявок на створення спотових криптовалютних ETFS. Деякі з найпопулярніших включають заявки від керуючих активами для таких криптовалют, як Litecoin і Solana. XRP, зокрема, став значним джерелом галасу на ринку.

Наразі аналітики Bloomberg прогнозують 95% ймовірність того, що принаймні один XRP ETF буде затверджений до жовтня. У SEC також встановлений дедлайн для багатьох заявок на жовтень. Це стосується і заявки Grayscale на перетворення її XRP-трасту в спотовий ETF.

Ще одна заявка, 21Shares XRP ETF, має остаточний дедлайн цього місяця. Президент ETF Store Нейт Герачі заявив, що спотові криптовалютні ETF можуть отримати схвалення протягом наступних двох місяців. Він вважає, що SEC незабаром буде готуватися до того, щоб дати зелене світло таким продуктам, як XRP, Solana і Litecoin ETF.

Шлюзи Spot Crypto ETF відкриються в найближчі кілька місяців | Джерело X

Крім того, Герачі зазначив, що в рамках CLARITY Act готується створення ETF, який буде інвестувати в Ethereum. Зараз він знаходиться в Сенаті. Він також прокоментував, що решта року “повинна бути дикою” для криптовалют, якщо ці заявки нарешті пройдуть.

Інституційний попит змінює крипторинок

Аналітики неодноразово пояснювали, що інституційний попит є одним з найбільших рушіїв крипторинку. Традиційні фірми зараз повідомляють про більші обсяги і розширюють свою діяльність у сфері управління цифровими активами.

З кожним тижнем на ринок криптовалютних ETF надходить все більше і більше капіталу. Крім того, крипторинок ще ніколи не був таким сильним у відносному вираженні.

Нещодавно Robinhood переглянув свій прогноз зростання після того, як обсяги торгівлі криптовалютами досягли $16,8 млрд у липні. Це на 110% більше, ніж за місяць. Це сталося в основному завдяки тому, що компанія нещодавно придбала Bitstamp і розширила свою діяльність на європейські токенізовані продукти.

Все більше компаній, включаючи Coinbase, продовжують розширюватися в цьому циклі | Джерело: X

Coinbase, ще один крипто-гігант, був ще більш агресивним. Біржа придбала опціонну платформу Deribit за $2,9 млрд і повідомила, що в липні торгова активність перевищила $100 млрд.

Нарешті, Circle також здіймає хвилю. Прогнозується, що пропозиція її стейблкоінів USDC зросте з $68 млрд до $173 млрд протягом наступних кількох років.

Регуляторне середовище формує перспективи ETF

Регуляторне середовище також стає більш сприятливим для цифрових активів. США наближаються до більш чітких рамок для цифрових активів, особливо завдяки Закону про прозорість (Clarity Act). Він уже пройшов Палату представників і тепер чекає на обговорення в Сенаті.

Якщо Закон про ясність буде прийнятий, він дозволить краще класифікувати цифрові активи як товари чи цінні папери. Така ясність зменшить правову невизначеність і полегшить затвердження таких фінансових продуктів, як криптовалютні ETF.