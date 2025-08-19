Криптовалюта в Таїланді: Запуск TouristDigiPay спрямований на розвиток туризму

Ключові висновки

Таїланд щойно запустив TouristDigiPay як пісочницю для криптовалютних платежів для туристів.

В рамках цієї програми відвідувачі можуть конвертувати криптовалюту в тайські бати для оплати за допомогою QR-коду.

Очікується, що TouristDigiPay пом’якшить нещодавній спад у тайському туризмі.

Таїланд – остання країна, яка прийняла криптовалюту для стимулювання туризму. Однак це не зовсім ознака правильності. Рішення дозволити криптоплатежі для туристів з’явилося на тлі спаду туристичного потоку.

Тайська комісія з цінних паперів та бірж (SEC) нещодавно оголосила про запуск TouristDigiPay.

TouristDigiPay – це нова платіжна пісочниця, яка дозволяє іноземним відвідувачам конвертувати криптовалюти в тайські бати.

Ініціатива триватиме 18 місяців, починаючи з четвертого кварталу цього року, і туристи зможуть здійснювати криптовалютні перекази безпосередньо продавцям.

Як працює TouristDigiPay

Згідно з пропозицією, хоча продавці отримуватимуть бат напряму, прямі платежі криптовалютою заборонені. Однак проект дозволяє відвідувачам використовувати свої цифрові активи під час подорожей Таїландом.

Програма розробляється за підтримки Міністерства фінансів, Банку Таїланду (BOT), Управління по боротьбі з відмиванням грошей (AMLO) та Міністерства туризму і спорту.

Таїланд розглядає систему криптоплатежів для туристів | Джерело: X

Вона поєднує регульовану торгівлю криптовалютами в Таїланді з існуючою системою електронних грошей, керованою центральним банком.

Перш ніж торгувати криптовалютою, відвідувачам необхідно пройти перевірку “Знай свого клієнта” (KYC) та перевірку належної перевірки клієнтів (CDD).

Ці вимоги, які забезпечує AMLO, покликані запобігти відмиванню грошей та забезпечити безпеку транзакцій.

Туристи будуть використовувати ліцензовані рахунки електронних грошей для оплати товарів і послуг. Транзакції також здійснюватимуться в тайських батах через системи QR-кодів, які використовуються по всій країні.

Також будуть встановлені щомісячні ліміти на витрати та обмеження на пряме зняття готівки для зменшення ризиків.

Чому Таїланд звертається до криптовалют

Туризм є важливою частиною економіки Таїланду. Однак за останній рік кількість відвідувачів зменшилася.

У першому півріччі країна прийняла 16,8 мільйона туристів у порівнянні з 17,7 мільйона за аналогічний період попереднього року.

Найбільше падіння припало на Китай, який історично є одним з найбільших джерел відвідувачів Таїланду.

Китайські туристичні прибуття також впали приблизно на 34%, тоді як на ринку Східної Азії спостерігалося падіння на 24%.

У той же час, такі країни, як Японія та В’єтнам, стали більш привабливими завдяки дешевшій валюті та кращій вартості подорожей.

Чиновники сподіваються, що нова ініціатива TouristDigiPay зробить Таїланд більш конкурентоспроможним завдяки залученню криптовалютних мандрівників.

Країна робить витрати більш гнучкими і намагається покращити досвід відвідувачів, заохочуючи їх витрачати гроші.

Які існують проблеми?

Хоча система може мати величезне значення для економіки Таїланду, якщо її буде схвалено, вона має свої недоліки.

Наприклад, туристи повинні спочатку розібратися з процедурами KYC та AML, що може бути складно для тих, хто шукає зручності.

Крім того, ініціатива TouristDigiPay також накладає обмеження на витрати в розмірі від 50 000 до 500 000 бат щомісяця (залежно від типу продавця).

Це може виявитися складним для відвідувачів з високими витратами.

Крім того, заборона на прямі криптовалютні платежі може відлякати деяких користувачів, які вважають за краще витрачати криптовалюту без конвертації.

Нарешті, туристи, які не знайомі з цифровими гаманцями або системами на основі QR-кодів, також можуть зіткнутися з труднощами під час реєстрації на борту.

Уроки інших країн

Таїланд – не єдина країна в Азії та світі, яка намагається інтегрувати криптовалюту з туризмом.

Бутан, наприклад, раніше уклав партнерство з Binance Pay, щоб дозволити відвідувачам платити за допомогою криптовалюти. В Сальвадорі, який прийняв біткойн як законний платіжний засіб, криптотуризм різко зріс одразу після прийняття криптовалюти.

Нарешті, Об’єднані Арабські Емірати також співпрацюють з Crypto(dot)com, щоб дозволити пасажирам оплачувати перельоти та покупки в польоті криптовалютою. Ці приклади показують, що у криптовалютних подорожей є як можливості, так і підводні камені.

Бутан співпрацює з Binance Pay для туристичних платежів | Джерело X

Віце-прем’єр-міністр і міністр фінансів Пічаї Чунхаваджира незабаром надасть ще більше деталей про програму TouristDigiPay. Однак очікується, що розгортання програми розпочнеться у великих туристичних центрах, а потім буде розширюватися.

Загалом, якщо Таїланд зможе належним чином збалансувати регулювання та зручність, TouristDigiPay може змінити те, як туристи здійснюють свої витрати в країні.