Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) наполягають на чіткіших правилах для криптовалют для стимулювання інновацій

Ключові моменти

SEC США працює над новим звітом про Bitcoin та криптовалюти як частиною реформ у сфері цифрових активів.

За словами голови Пола Аткінса, SEC та CFTC об’єднують зусилля в рамках ініціативи „Crypto Sprint“.

Мета полягає в сприянні зростанню, захисті інвесторів та збереженні конкурентоспроможності США.

SEC США готує важливий крок у сфері криптовалют. На CNBC Пол Аткінс нещодавно підтвердив, що агентство працює над детальним звітом про „Bitcoin та криптовалюти“.

Цей проєкт з’являється після нещодавно опублікованого звіту про криптовалюти від Білого дому. Аткінс пояснив, що SEC прагне збалансувати захист інвесторів зі здоровим середовищем для блокчейн-компаній.

SEC США об’єднується з CFTC для криптопроєкту

Однією з найважливіших заяв у цій сфері є співпраця SEC США з CFTC. За словами Аткінса, „раціональна нормативна база“ допоможе Америці залишатися попереду та захистити свої ринки капіталу.

Обидва відомства тісно співпрацюють під візією „Project Crypto“. Вони планують випустити так званий “звіт про Bitcoin та криптовалюти”.

SEC та CNBC співпрацюють для випуску звіту про криптовалюти | Джерело: X

За словами виконуючої обов’язки голови CFTC Керолайн Фам, ці кроки є прямою відповіддю на мету президента Трампа. Вона полягає в тому, щоб зробити США „криптовалютною столицею світу.“ Зараз обидва відомства працюють над ініціативою Crypto Sprint. Це серія дій для внесення регуляторної ясності на ринок криптовалют.

Очікується, що цей проєкт передбачатиме впровадження обома сторонами нових правил для торгівлі цифровими активами. Вони також, ймовірно, спростять нагляд між федеральними агентствами.

Керолайн Фам зазначила, що це не просто оновлення політики. Це початок того, що вона називає „Золотою ерою криптовалют“ у Сполучених Штатах.

„CFTC не гає часу у виконанні бачення Президента,“ сказала Фам. „Ми будемо тісно співпрацювати з головою Аткінсом та комісаром Гестер Пірс, щоб досягти результатів.“

Що охоплює Crypto Sprint?

Crypto Sprint базується на нещодавно опублікованому звіті Робочої групи Президента з питань ринків цифрових активів. Цей звіт містив пропозиції щодо того, як уряд регулює все, пов’язане з криптовалютами, від оподаткування до торгівлі токенами.

Деякі важливі пропозиції, які він охоплював, включали надання CFTC повноважень регулювати спотові ринки для цифрових активів. Він також включає роз’яснення того, як криптовалютні компанії можуть отримати доступ до банківських послуг.

Виконуюча обов’язки голови CFTC Керолайн Фам коментує Crypto Sprint | Джерело: X

Звіт також містив послідовні правила регулювання стейблкоїнів та безстрокових деривативів. Нарешті, у звіті були представлені рекомендації щодо цілодобової торгівлі цифровими активами.

Ці зміни розроблені, щоб полегшити дотримання вимог для емітентів активів та регуляторів. Це також підвищить довіру серед криптоінвесторів та підприємців.

Чому SEC США активізується зараз?

Пол Аткінс пояснив, що метою SEC США є утримання криптопідприємців у межах кордонів США. Водночас це захищає інвесторів і не допускає зловмисників.

Він вказав на необхідність співпраці між федеральними агентствами, особливо CFTC. „Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з комісаром Пірс та нашою Криптовалютною робочою групою,“ сказав Аткінс. „Заклик звіту до посиленої співпраці – це бажаний напрямок.“

Він також віддав належне адміністрації Трампа за те, що вона серйозніше ставиться до законів про криптовалюти. Це ще один тонкий натяк Аткінса на Ґері Ґенслера, його попередника. CFTC вже робить значні зміни поряд із SEC США.

CFTC активно скасовує свої застарілі закони | Джерело: X

З січня агентство провело свій перший Форум генеральних директорів криптовалютних компаній, скасувало кілька застарілих законів. Воно також випустило нові правила щодо зберігання криптовалют.

Крім того, агентство також брало участь у пілотних програмах токенізації. Більш того, агентство схвалило цілодобову торгівлю цифровими активами на зареєстрованих платформах.

Ці невеликі кроки тут і там означають зміну від обережності до дії. Сьогодні США не просто реагують на тенденції криптовалют, але активно намагаються формувати їх.