Китовий трейдер робить великі ставки на PEPE A bnd WIF з лонгами на $4,5 млн

Ключові висновки

Новий анонімний гаманець поклав 701 тис. USDC в Hyperliquid, відкривши $4,5 млн у лонгах з кредитним плечем.

Позиції включають $2,5 млн у PEPE та $2 млн у WIF, що свідчить про сильні бичачі настрої.

Зростаючий інтерес до пошуку пам’ятних монет свідчить про те, що останнім часом зросла цікавість до них з боку роздрібної торгівлі.

Дані в мережі показують, що на Hyperliquid щойно з’явився новий кит-трейдер. На гаманець, який було створено 5 вересня, було покладено 701 000 USDC. Він одразу ж відкрив довгі позиції з кредитним плечем в PEPE і WIF.

LookOnChain повідомляє, що трейдер збільшив довжину позицій в 10 разів і взяв на себе умовну експозицію на суму близько $4,5 млн. Позиції включають 258 млн PEPE на суму $2,5 млн і 2,47 млн WIF на суму $2 млн.

Трейдер, який, як припускають, був сумнозвісним Джеймсом Вінном, використовував 10-кратне кредитне плече, маючи лише 450 000 доларів початкового депозиту.

PEPE та WIF привертають увагу китів

Рішення про довгу позицію на PEPE і WIF свідчить про те, що спекуляції мем-монетами останнім часом зросли.

Один кит вносить величезний внесок у PEPE та WIF | Джерело: X

PEPE відомий своїми різкими ціновими коливаннями, що зумовлено ажіотажем в інтернет-спільноті. З іншого боку, WIF пов’язаний з екосистемою Солани і утримує інтерес інвесторів, незважаючи на загальну корекцію ринку.

Позиції “кита” свідчать про впевненість у здатності обох токенів приносити короткострокові прибутки. HyperLiquid заявив, що 10% зростання може подвоїти вкладену маржу. Однак ризик ліквідації може сильно зрости, якщо ціни знизяться занадто швидко.

Ринок мем-монет демонструє ознаки пожвавлення

Загальні ринкові тенденції свідчать про те, що мемекоїни повертають собі увагу. Дані Google Trends показують, що пошукові запити за словом “memecoin” нещодавно досягли позначки 57, що є найвищим показником за останні місяці.

Хоча це набагато нижче січневого максимуму 100 під час ажіотажу навколо токенів Трампа, зростання показує, що цікавість роздрібної торгівлі повертається.

Дані Google Trends показують, що пошук мемекоінів зростає | Джерело: TheBlock

Це відродження виглядає більш виваженим, ніж на початку року. Цього разу інфлюенсери та криптовалютні персони поводяться тихіше, а хайп-акції останнім часом сповільнилися.

Аналітики стверджують, що це може створити передумови для більш здорового ринку з меншою волатильністю, ніж у минулих циклах.

Рухи китів можуть бути ознаками ринкових змін

Великі угоди діють як вхідні сигнали ринкових настроїв. Довга позиція на PEPE та WIF у розмірі $4,5 млн свідчить про те, що ринок відновлює свої “бичачі” очікування. Роздрібні торговці, як правило, реагують на ці зміни і можуть незабаром почати інвестувати.

Більшість мем-проектів все ще залишаються спекулятивними, незважаючи на покращену інфраструктуру, зокрема, на наявність стартових майданчиків і торгових інструментів. Це означає, що прибутки можуть бути швидкими, але так само швидкими можуть бути і збитки.

Як трейдерам підійти до поточного ринку

Трейдерам, які стежать за PEPE, слід звернути увагу на те, що підтримка історично формується в районі $0,000007, а опір – в районі $0,00001. Моніторинг цих рівнів може допомогти визначити точки входу.

Ефективність має тенденцію корелювати з ціною Солани на WIF, що дає трейдерам більше сигналів для спостереження. Технічні індикатори, такі як RSI і MACD, також дуже корисні для спостереження. RSI вище 70 вказує на перекупленість, в той час як дивергенції можуть натякати на розворот.

Щоденний RSI для PEPE наразі знаходиться на рівні 42, а для WIF – на рівні 45. Це свідчить про ведмежі, але все ще нейтральні ринкові настрої. Інституційні потоки в мем-монети також зростають, і кити та фонди все частіше звертають увагу на ці токени.

Це свідчить про те, що ринок більше не керується лише роздрібними спекуляціями. Якщо китова активність продовжиться, це може принести більше ліквідності і рішучі цінові дії в таких парах, як PEPE/USDT і WIF/USDT.

Що далі?

У будь-якому випадку, мемекоїни все ще залишаються спекулятивною ставкою. Однак вони продовжують приваблювати трейдерів, які процвітають на волатильності. Кити роблять ходи з використанням кредитного плеча на користь мемекоїнів.

Крім того, зростає зацікавленість з боку роздрібної торгівлі; ринок може вступити в чергову активну фазу. Чи перетвориться це на повномасштабний бум, залежить від ринкових умов.

Однак, такі кити, як Hyperliquid, поки що задають тон. Водночас роздрібні торговці шукають можливості для наслідування.