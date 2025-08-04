Кити Shiba Inu та DOGE переходять на перспективний альткоїн у 2025 році

Remittix (RTX) запущений у 2025 році швидко набрав популярності у криптопросторі. Власники Shiba Inu та Dogecoin переміщують капітал у бік цього перспективного альткоїна. Цей рух відображає зростаючий попит на токени з реальними варіантами використання.

Інфраструктура PayFi від Remittix підтримує безперебійні глобальні платежі з криптовалюти у фіатну. Її практична цінність приваблює інвесторів, які шукають щось більше за ажіотаж навколо мем-монет. Оскільки корисність стає пріоритетом, RTX виділяється як сильний конкурент.

Власники Shiba Inu масово переходять на Remittix

Власники криптовалют переміщують кошти з Shiba Inu та Dogecoin у Remittix. Дані гаманців виявляють великі перерозподіли в бік цього нового токена. Інвестори віддають перевагу функціям транскордонних платежів Remittix та його реальній корисності.

Ця тенденція підкреслює зростаючий інтерес до практичних альткоїнів замість мем-токенів. Його корисність полягає в забезпеченні низьких комісій при конвертації криптовалют безпосередньо у фіат, підтримуючи понад 30 країн та валют.

Джерело: TradingView

Цей зсув є переломним моментом у настроях ринку серед основних прихильників мем-монет. Він віддає перевагу проєктам з реальним застосуванням та швидшою масштабованістю замість токеноміки, керованої соціальними мережами.

Remittix: найкращий криптовалютний пресейл 2025?

Remittix отримує визнання як найкращий криптовалютний пресейл року. Проєкт залучив понад 18 мільйонів доларів фінансування. Було успішно продано 579 мільйонів токенів за середньою ціною 0,0895 долара.

Інвестори відгукуються на поточну пропозицію з 50% бонусом. Пресейл перевищив початковий м’який ліміт у 18 мільйонів доларів. Динаміка продовжує зростати, оскільки інтерес до токенів з практичною користю збільшується.

Remittix набирає обертів завдяки зростанню активності інвесторів, при цьому кити виходять з мем-монет. Згідно з останніми звітами, його гаманець у третьому кварталі підтримуватиме мережі Ethereum, Solana та XRP. Офіційне підтвердження бета-запуску у вересні тільки підсилило інтерес.

Remittix тихо стає проривним пресейлом 2025 року:

Мультиланцюговий гаманець запускається в третьому кварталі 2025 року з повною підтримкою стейкінгу та валютних операцій

Інфраструктура, перевірена CertiK, без стороннього втручання

Орієнтований на глобальних фрілансерів, продавців та учасників транскордонних заробітків

Значний зсув у настроях інвесторів, підтверджений звітами спільноти

Позиціонується як практичний DeFi-проєкт, а не мем-монета

Ідеально підходить для тих, хто шукає криптовалюту з реальною користю

Чому власники відмовляються від мем-токенів

Хоча Shiba Inu та Dogecoin мають сильну підтримку спільноти, їм бракує вбудованих платіжних рейок або інтеграцій з фіатними валютами. Натомість Remittix пропонує безперебійний міст від криптовалют до повсякденних фінансових інструментів, банківських переказів, виставлення рахунків та виплат продавцям.

Інвестори тепер віддають перевагу токенам, що пропонують відчутну користь і вбудований попит користувачів. Remittix приваблює стратегічних інвесторів із сильним потенціалом зростання. Його активний лістинг на CoinMarketCap підвищує видимість і довіру.

Реальна корисність виходить на перший план

Shiba Inu і Dogecoin залишаються життєздатними. Однак їхній потенціал зростання обмежений порівняно з токенами, орієнтованими на корисність, як-от Remittix. Для власників, які шукають масштабовані фінансові інструменти та транскордонну корисність поза спекуляціями токенами, Remittix представляє переконливу альтернативу.

Експерти тепер відзначають RTX як один з найкращих криптовалютних пресейлів на даний момент. Чи є Remittix найкращим криптовалютним пресейлом 2025 року? Багато власників, що мігрують з Shiba Inu та Dogecoin, вважають саме так. Remittix може бути найбільш недооціненим криптовалютним пресейлом десятиліття.

Відкрийте для себе майбутнє PayFi з Remittix, переглянувши їхній пресейл тут:

Веб-сайт: https://remittix.io/

Соцмережі: https://linktr.ee/remittix

Розіграш $250,000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway