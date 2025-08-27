Карданові кити роблять кроки: Чи може ціна ADA скоро прорватися за $1?

Ключові висновки

Кардано утримує підтримку на рівні майже $0,84, а також очікує прориву вище $1.

Накопичення китів та інституційні надходження свідчать про зростання довіри до АДА.

Зростання в мережі з більш ніж 112 мільйонами транзакцій підтримує довгостроковий потенціал.

Ціна Кардано залишається стабільною, незважаючи на змішані ринкові сигнали з графіків і даних в мережі. На момент написання статті ціна ADA торгувалась біля рівня $0,86 після незначного зростання за останні 24 години.

На тижневому графіку токен впав більш ніж на 12%. Однак аналітики вважають, що його структура все ще конструктивна.

Китові накопичення підтримують ціну Кардано

Активність китів та значні інституційні надходження постійно додають дискусії. За даними Ali Charts, за останні два тижні великі інвестори акумулювали понад 150 мільйонів АДА.

Такі рухи часто є сигналом того, що великі гравці готуються до ралі. Це означає, що поточна цінова зона Кардано спонукає “китів” до дії.

Кити купили мільйони Кардано за останні два тижні | Джерело X

Історично склалося так, що накопичення китів має тенденцію до зміцнення довіри до активу і може бути основним джерелом підтримки під час невизначеності.

Це означає, що ADA може залишитися стабільним на поточному ціновому рівні. Якщо це станеться, то “кити” можуть допомогти поглинути тиск на продаж і задати тон для руху вгору.

Інституційні надходження та структура ринку

Інституційний інтерес до АПД зростає не лише з боку роздрібної торгівлі та китових акцій, але й з боку інституцій. Наприклад, за даними компанії Mintern, лише цього року в АДА надійшло близько $73 млн. Крім того, на зберіганні в установах зараз перебуває понад 900 мільйонів доларів.

Інституційні інвестиції в мережу Cardano останнім часом були значними | Джерело X

Аналітики вважають, що установи приваблюють ліквідність, потужна інфраструктура та довгострокова цінність. Cardano відповідає цим вимогам, а комісія за транзакції є однією з найнижчих у криптовалюті.

Блокчейн Cardano продовжує обробляти мільйони транзакцій щодня, а активність розробників зросла.

Цінові моделі та технічне налаштування Cardano

Згідно з графіками, ціна активу рухається в рамках висхідного каналу. Ця структура має тенденцію з’являтися перед продовженням висхідного руху, а рівень прориву зараз знаходиться на позначці $0,91.

Іншими словами, якщо ADA подолає цей бар’єр, аналітики очікують, що токен протестує ціну в діапазоні від $1,01 до $1,10.

Торгівля Кардано в висхідному каналі показує, що бики контролюють ситуацію | Джерело TradingView

Однак підтримка на рівні $0,83 стала важливою для активу. Будь-які прориви нижче цього цінового рівня зроблять бичачий патерн недійсним і можуть потягнути ADA назад до цінового рівня $0,70.

Довгі позиції були сконцентровані в діапазоні від $0,83 до $0,85. Пробій звідси також може спровокувати довге стиснення. Якщо це станеться, це може додати волатильності на ринку і погіршити будь-які негативні тенденції.

Зростання в ланцюжку додає довгострокової міцності

Метрики мережі Кардано показують, що актив все ще сильний. Лише цього року блокчейн обробив понад 112 мільйонів транзакцій. Середня комісія за транзакцію не перевищувала $0,25. Cardano – одна з найдешевших мереж для масштабного використання.

Аналітики вважають, що наступним важливим тестом для ADA буде ціна між $0,84 та $1,00. Якщо криптовалюта успішно утримає цей ціновий рівень, це збереже бичачий тренд. Крім того, підтверджений прорив вище $1,20 може відкрити шлях до опору в районі $1,50.

Наразі ADA торгується на переломному етапі. Кити з якихось причин накопичуються, а ланцюгові сигнали показують ознаки майбутнього поштовху вгору. Все це означає, що інгредієнти для більшого руху на місці, незважаючи на млявість ADA.

Короткострокову волатильність не можна ігнорувати, особливо якщо лонги з кредитним плечем починають розкручуватися. Покупці можуть захистити поточні цінові рівні Кардано, і криптовалюта успішно прорветься за $0,91. Шанси на повернення $1 покращаться з великим відривом.