Зростання цін на SEI набирає обертів, оскільки перетин EMA підтверджує прорив

Ключові висновки

SEI спостерігав відтік валюти вісім тижнів поспіль, що свідчить про значні накопичення.

Ціни були млявими, незважаючи на бичачий перетин 100-денної/200-денної EMA.

Аналітики розглядають $0,3 як зону купівлі, а $0,35-$0,37 як ключові рівні опору.

SEI стабільно тримається біля цінового рівня $0,3. Це відбувається, незважаючи на бичачий перетин двох ключових EMA на його графіку.

Незважаючи на загальну нестабільність ринку останнім часом, SEI виявився стійким. За три місяці він зріс більш ніж на 45%, на фоні падіння на 6,3% за останній тиждень.

Відтоки валюти з SEI

Згідно з даними Coinglass, чисті потоки SEI були від’ємними протягом останнього тижня. Лише за попередні сім днів з Binance було виведено $11,28 млн.

Ця тенденція стала другим за величиною щотижневим відтоком після липневого піку. Більше того, незважаючи на повільне зростання цін, такі стійкі рухи свідчать про купівельний тиск і довгострокову впевненість власників.

Відтік капіталу з SEI свідчить про стійке накопичення інвесторів | Джерело: Coinglass

Це відбувається на тлі нещодавнього запуску Sei’s Monaco. Це торговий рівень класу Уолл-стріт, призначений для інституційного використання. Нещодавно CBOE також подав заявку на створення SEI ETF з канарським пакетом акцій.

Обидві події свідчать про зростання інтересу до SEI з боку великих інвесторів.

Активність у мережі також підтверджує цю тенденцію. За даними Santiment, кількість активних адрес зросла майже на 8 000% з моменту запуску проекту. Крім того, дані DefiLlama показують, що загальний обсяг заблокованої вартості (TVL) мережі наближається до $626 млн.

Зростання цін на SEI підтримується бичачим перетином EMA

Однією з головних причин зростання оптимізму є технічні сигнали з графіків. Згідно з денним графіком, 100-денна EMA щойно перевищила 200-денну EMA. Ця тенденція відома як бичачий хрест, і трейдери розглядають цей патерн як бичаче підтвердження.

SEI показує триваючий бичачий крос між 100/200 EMA | Джерело TradingView

Свінг-трейдери часто використовують перетин EMA для підтвердження середньострокового висхідного тренду. Варто також відзначити, що 100-денний/200-денний кросовер зустрічається рідко і зазвичай показує більш сильну впевненість ринку.

У той же час, продавці коротких позицій збільшують свої ризики. За минулий тиждень лише Bitget зафіксував $37,34 млн нових шортів проти SEI. Це порівняно з $26,15 млн у довгих позиціях.

Слідкуйте за ціновими рівнями SEI

SEI торгується біля $0,3 і тримається трохи вище локальної підтримки на рівні $0,29. Рівні між $0,25 і $0,3 неодноразово виступали зоною покупок для бичачих трейдерів.

Аналітик Алі Мартінес нещодавно зазначив, що SEI відображає цінову поведінку Sui з кінця минулого року. Він вважає, що SEI може “передвіщати” подібне ралі, виходячи з порівнянних моделей графіків та індикаторів імпульсу.

Сей віщує Суй | Джерело: X

Якщо ця тенденція збережеться, криптовалюта може досягти $0,35 в середньостроковій перспективі. Якщо Sei прорветься вище рівня $0,35, то перед $0,42 відкриється ціна $0,37.

Варто також зазначити, що рівень ціни $0,35 є історично сильним рівнем опору. Незважаючи на це, чистий прорив вище $0,35 похитнув би ринкову структуру на користь биків. Це відкрило б шлях до більш високих максимумів.

Інституційний інтерес штовхає SEI в центр уваги

Поєднання запуску Монако та реєстрації ETF на Лондонській фондовій біржі зміцнило позиції SEI на ринку. Монако може впоратися з великомасштабною торгівлею, забезпечуючи при цьому підтримку RWA.

Це означає, що мережа SEI має природну перевагу над конкурентами, які зосереджуються переважно на меншій DeFi-активності. Аналітики, такі як Byzantine General, відзначають, що стабільність SEI під час загальної слабкості ринку підвищила довіру серед трейдерів.

“SEI виглядає неймовірно”, – візантійський генерал | Джерело: X

Проте є кілька ризиків. Якщо SEI впаде нижче $0,29, короткостроковий бичачий настрій може ослабнути. Це дасть шортам тимчасове полегшення, перш ніж бики почнуть перезавантажувати позиції. Індекс SEI не демонструє сили в усіх сенсах, але його стабільність залишається непорушною.