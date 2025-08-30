Догекоїн подешевшав на $0,24 на тлі зростаючого ажіотажу навколо ETF і оптимізму на ринку

Ключові висновки

Ціна догекоіна піднялася вище $0,22 і набирає обертів до $0,24.

Нещодавно Grayscale подав заявку на перший в історії Dogecoin ETF, що додало оптимізму.

Настрої на ринку покращились після натяків Пауелла на зниження ставки.

Ціна Doegcoin демонструє стійкі ознаки зростання, в першу чергу тому, що бики зараз націлені на зону $0,24. Схоже, що DOGE нарощує швидкість після прориву зони $0,2192.

Якщо поточні рівні цін залишаться стабільними, трейдери налаштовані оптимістично. До кінця тижня вони очікують, що мемекоїн підніметься в діапазон від $0,2350 до $0,24.

Технічний вигляд DOGE

На годинному графіку Dogecoin піднявся вище рівня опору $0,2192 на момент написання статті. Це означає, що щоденне закриття в районі цього рівня підвищує шанси на ще один тест вище.

Трейдери зараз розглядають $0,2350 як наступну зупинку, а $0,24 як наступну короткострокову стелю. Довгостроковий графік показує, що DOGE тримається вище рівня підтримки $0,2086.

Чистий відскок від цієї зони поки що заохочує покупців. Якщо свічки закриються без довгих верхніх гнітів, то до кінця місяця може відкритися шлях до $0,25.

Аналітик закликає до більш високих максимумів по DOGE | джерело TradingView

Аналітик Trader Tardigrade нещодавно зазначив, що на триденному графіку мемекоіни демонструють сильні бичачі ознаки. Це може означати поштовх до нових максимумів найближчим часом.

Ажіотаж навколо Dogecoin ETF

Однією з найбільших подій, що підвищили інтерес до Dogecoin, стала нова заявка Grayscale на створення ETF. Фірма нещодавно подала заявку на перший в історії біржовий фонд Dogecoin ETF, що стало історичним кроком на шляху до зростання мемекоінів.

Якщо продукт буде схвалений, інвестори отримають прямий доступ до DOGE. Комісія з цінних паперів і бірж США вже встановила крайній термін у жовтні для прийняття рішень щодо кількох криптовалютних ETF, в тому числі і цього.

За даними аналітиків Bloomberg, ймовірність схвалення наразі становить 90%. З іншого боку, ринки прогнозів, такі як Polymarket, показують, що ймовірність становить 68%.

Ці високі очікування додали спільноті $DOGE такої необхідної енергії. Схвалення ETF не тільки підтвердило б валідність DOGE, але й могло б підняти загальний ринок мемекоінів.

Реакція ринку на натяки Пауелла на зниження ставки

Ринки отримали черговий поштовх після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл натякнув на можливе зниження ставки у вересні. Його промова в Джексон-Хоулі змінила настрої і зупинила падіння криптовалют та акцій на початку місяця.

Dpgecoin відреагував на це стрибком вгору на 7%. Цей рух також створив модель подвійного дна. Це часто розглядається як сигнал до бичачого розвороту.

$DOGE демонструє ознаки можливого розвороту тренда | Джерело TradingView

Індикатори імпульсу показують, що у Dogecoin все ще є простір для зростання. Індекс відносної сили (RSI) наразі знаходиться на позначці 51. Це залишає ще багато місця до того, як актив потрапить на територію перекупленості. Це свідчить на користь подальшого зростання, якщо купівля продовжиться.

MACD також став бичачим, коли лінія MACD перетнула рівень сигналу. Смуги гістограми також розширюються, що свідчить про збільшення сили биків. Більш значне ралі може відбутися, якщо DOGE прорветься вище опору червоної лінії тренду.

На що слід звернути увагу трейдерам

Ціна догекоіна має кілька рівнів, за якими слід стежити. Наприклад, підтримка $0,20 є одним з найбільш важливих аспектів цінової дії. З іншого боку, $0,24 є життєздатною короткостроковою метою. Більш того, щоденне закриття в районі $0,25 підтвердить більш значне зростання у вересні.

Враховуючи ажіотаж навколо ETF та макроекономічну підтримку, DOGE має всі підстави продовжувати привертати до себе увагу. Обсяги торгів знижуються в середньостроковій перспективі. Без сильних каталізаторів значний висхідний рух малоймовірний.

Прогноз ціни на догекоїни

Ціна догекоіну виглядає готовою до подальшого зростання в найближчій перспективі. Наразі вона має сильні технічні показники, спекуляції на ETF та макроекономічні умови, які підтримують її та сприяють покупцям.

Тим не менш, догекоін повинен утриматись вище рівня $0,20 і пробити $0,24, щоб підтвердити свій наступний крок вище. Якщо його сила збережеться і у вересні, а шанси на схвалення ETF залишаться високими, позначка $0,25 може з’явитися в полі зору.

Це стало б значним кроком для мемамонет. Це тому, що в очах інституційних інвесторів він позиціонує себе як щось більше, ніж просто монета-мем в очах інституційних інвесторів.