Госкінсон: Cardano може перевершити Bitcoin за TVL та вартістю

Ключові моменти

Засновник Cardano Чарльз Госкінсон каже, що ADA може зрости до 1000 разів і незабаром перевершити Bitcoin.

Мережа призначена для того, щоб служити шаром генерування доходу для DeFi-додатків Bitcoin.

Одним із головних факторів, який може збільшити привабливість Cardano, є майбутній випуск Midnight Glacier та нові аудиторські звіти.

Погляд Cardano тепер спрямований на нове майбутнє. Мережа тепер зосереджується на майбутньому, де вона не просто конкурує з Bitcoin:

Вона може перерости флагманську мережу.

За словами засновника Cardano Чарльза Госкінсона в нещодавньому інтерв’ю, ADA може принести прибуток у 100-1000 разів більший, ніж Bitcoin.

Чи можуть майбутні розробки, такі як випуск Midnight Glacier і регулярні аірдропи ADA, стати іскрою, яка запалить це майбутнє?

Чому Cardano може мати більше майбутнє, ніж Bitcoin

Госкінсон не вибирав слів в інтерв’ю, порівнюючи ADA з Bitcoin.

Хоча він визнав, що Bitcoin все ще може зрости до 1 мільйона доларів (приблизно в 10 разів більше від поточних рівнів), Cardano все ще має набагато більший потенціал.

Госкінсон заявив: „Наскільки далі може просунутись Bitcoin? ADA може зрости в 100 або 1000 разів від нинішнього рівня.“ Цим він мав на увазі відносно меншу ринкову капіталізацію ADA та зростаючі варіанти використання.

Криптовалюта зараз торгується приблизно по 0,78 долара, що означає, що збільшення в 1000 разів підштовхне її ближче до 780 доларів за монету. Це підвищить ринкову капіталізацію Cardano до приголомшливих 27,5 трильйонів доларів.

„Bitcoin може зрости в 10 разів, але ADA може вирости в 100 або навіть 1000 разів.“ Каже Госкінсон | Джерело: X

Для порівняння, Bitcoin потрібно буде досягти 1 мільйона доларів, щоб досягти ринкової капіталізації в 20 трильйонів доларів. Хоча цей прогноз здається трохи натягнутим, Госкінсон стверджує, що ADA має ширший діапазон функцій, а отже, має більше можливостей для зростання.

Cardano може перевершити Bitcoin у DeFi

Велика частина оптимізму Госкінсона походить від зростання Cardano в колі DeFi Bitcoin. Він вважає, що з розвитком DeFi на Bitcoin, Cardano, ймовірно, стане основою для генерування доходу.

Насправді, він прогнозує, що до наступного року DeFi на основі Bitcoin може утримувати від 50 до 100 мільярдів доларів загальної заблокованої вартості (TVL).

Госкінсон каже, що Cardano може виступати як двигун доходності в DeFi Bitcoin | Джерело: X

Якщо це станеться, і Cardano зберігатиме стабільність як платформа для смарт-контрактів у цьому просторі, попит та ціна ADA можуть одночасно злетіти.

Випуск midnight glacier може стати запальником

Ще одним фактором у цьому оптимістичному сценарії є майбутній випуск Midnight Glacier, який очікується у серпні. Цей механізм має забезпечити періодичні аірдропи власникам ADA.

По суті, інвестори отримуватимуть винагороду просто за утримання токена. Очікується, що це підвищить привабливість володіння ADA, і інвестори почнуть приєднуватися мільйонами.

Цей випуск – не просто черговий маркетинговий трюк. Він розроблений для зміцнення Cardano як мережі та кращої інтеграції з партнерськими ланцюгами.

Госкінсон розглядає це як інструмент для залучення більшої кількості довгострокових прихильників і надання стимулів у всій мережі.

Динаміка цін і настрої ринку

Cardano поки що тримається, незважаючи на нещодавнє падіння ціни після останнього рішення Федеральної резервної системи про утримання процентних ставок.

Криптовалюта впала до 0,69 долара, але швидко відновилася до близько 0,73 долара, де зараз і знаходиться.

Відхилення Cardano від 0,9 долара, падіння до 0,69 долара і відскок до 0,73 долара | Джерело: TradingView

Навіть з ціною майже на 75% нижчою за історичний максимум у 3,10 долара, Cardano залишається привабливою для інвесторів по всьому ринку.

Загалом, очікуваний аудиторський звіт і випуск Midnight мають створити ще більшу привабливість для активу в наступні тижні.

Коли ADA може досягти 780 доларів?

Отже, скільки часу може знадобитися, щоб ADA досягла амбітної цілі в 780 доларів? В інтернеті існує кілька прогнозів від аналітиків і моделей прогнозування, таких як CoinCodex.

Однак, окрім прогнозів Госкінсона, прогнози від платформ, таких як Changelly і Telegaon, очікують, що ADA досягне 78 доларів між 2036 і 2040 роками.

Це було б зростання у 100 разів, тоді як більш екстремальна ціна в 1000 разів, близька до 780 доларів, може з’явитися ще пізніше, ймовірно, до 2050 року.

Хоча прогнози загалом мають спекулятивний характер, бачення Госкінсона щодо Cardano полягає в тому, що актив слідує за Bitcoin на шляху до позначки в 1 мільйон доларів.