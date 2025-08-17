Голова ФРС виголосить ключову промову напередодні вересневого рішення по ставці

Ключові висновки

Джером Пауелл виступить 22 серпня на конференції центральних банків у Джексон-Холі.

Чиновники ФРС розділилися в думках щодо зниження ставок, оскільки інфляція та дані про зайнятість надсилають змішані сигнали.

Незважаючи на внутрішні політичні розбіжності, ринки оцінюють ймовірність зниження ставки у вересні на рівні 93%.

Голова Федеральної резервної системи Пауелл виголосить одну з найочікуваніших промов року 22 серпня. Він виголосить цю промову на щорічній конференції ФРС в Джексон-Холі у Вайомінгу.

Очікується, що він зробить зауваження щодо економіки США та перегляне основи політики ФРС. Виступ відбудеться на тлі відносно високих показників індексу споживчих цін та інфляції, а також на тлі тиску з боку тарифів, запроваджених Трампом.

Ця комбінація породила надії на зниження ставки ФРС. Багато хто очікує зниження ставки на чверть пункту на засіданні 16-17 вересня.

ФРС, Пауелл зіткнулися з балансуючим актом щодо ставок

Одне з найбільших питань в політичних дискусіях: “Чи є стійка інфляція зараз більшим ризиком, ніж повільніше зростання зайнятості?” Слабке зростання зайнятості переконало деяких політиків підтримати негайне зниження ставки.

З травня по липень середній показник найму становив лише 35 000 робочих місць на місяць. Однак це менше, ніж 123 000 рік тому. Рівень безробіття, однак, залишається відносно низьким – 4,2%.

Очікується, що Пауелл виступить з промовою 22 серпня | Джерело: X

Інші урядовці вказують на постійний інфляційний тиск, навіть у секторах, на які не впливають тарифи. Вони стверджують, що ФРС повинна тримати процентні ставки на високому рівні, щоб запобігти подальшому падінню цін. Для порівняння, поточна базова ставка становить 4,3%.

Розбіжності в поглядах всередині ФРС

Член правління ФРС Мішель Боуман заявила, що центральний банк повинен зосередитися на ризиках зайнятості. Вона вказала на прогрес у досягненні цільового рівня інфляції у 2% та ознаки слабшого попиту як причини для цієї мети.

З іншого боку, президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі не згоден. Він попередив, що ціни на деякі послуги зростають швидше, ніж очікувалося. Він також попередив, що інфляція може залишитися значно вищою за ціль, якщо це зростання продовжиться.

Нарешті, президент ФРС Сан-Франциско Мері Дейлі вважає, що ринок праці пом’якшився. Він також вважає, що найближчим часом необхідно скоригувати політику.

На противагу цьому, президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік хоче більше часу для моніторингу тарифів. Він зазначив, що вони можуть призвести до змін у виробництві, які довше утримуватимуть інфляцію на високому рівні.

Сильні ринкові очікування щодо вересневого скорочення

Незважаючи на внутрішні розбіжності, ринки впевнені, що зниження ставки буде. Наприклад, дані CME FedWatch показують, що трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на чверть пункту наступного місяця на рівні 93%.

Ці очікування посилились після того, як звіт по зайнятості від 1 серпня показав слабкіші темпи найму на роботу та погіршення показників попередніх місяців. М’які показники споживчої інфляції, опубліковані цього тижня, також заспокоїли інвесторів щодо постійного зростання цін.

Інфляційні показники демонструють змішані сигнали по всьому світу | Джерело X

Однак опублікований у четвер звіт про оптову інфляцію показав зростання цін на товари та послуги ще до того, як вони дійшли до споживачів. Такий результат може обмежити готовність ФРС до агресивного зниження ставок. Іншими словами, зниження ставки на півпункту є малоймовірним.

Поштовх Казначейства наштовхується на опір ФРС

Міністр фінансів Скотт Бессент закликав до більшого зниження ставки на півпункту у вересні. Однак чиновники ФРС дали відсіч і заявили, що економіка не виправдовує такого кроку.

Скотт Бессент закликає до подальшого зниження ставки у вересні | Джерело X

Тім Дуй – економіст SGH Macro. Він вважає, що ФРС, можливо, доведеться підвищити прогноз інфляції, коли вона буде оновлювати свої економічні прогнози у вересні.

Інфляція вже наближається до цільового показника ФРС на кінець року, і зниження ставок при прогнозованому зростанні цін може бути складним завданням. Тож на що слід звернути увагу інвесторам 22 серпня?

Загалом, промова Пауелла в Джексон-Холі буде ретельно проаналізована на предмет будь-яких натяків на вересневе рішення. Ринки спостерігають за тим, як ФРС балансує між контролем інфляції та підтримкою ринку праці. Цей компроміс буде ключовим для її наступного кроку в політиці.