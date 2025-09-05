Відкритий інтерес до ф’ючерсів на альткоїн сягнув $61,7 млрд через зміну ліквідності

Ключові висновки

Нещодавно відкритий інтерес до ф’ючерсів на альткоїн досяг 61,7 мільярда доларів, а в серпні щоденний сплеск становив 9,2 мільярда доларів.

Ліквідність переміщується з біткоїна в Ефіріум і токени з високим бетом, такі як Solana.

Надмірне використання кредитного плеча та слабке регулювання є одними з найбільших підсилювачів ризику на ринку крипто-деривативів.

Відкритий інтерес до ф’ючерсів на альткоїн останнім часом зріс до рекордних $61,7 млрд. Це свідчить про зміну ліквідності від біткоїна до Ефіріума та інших основних альткоїнів. Дані показують, що в серпні відбувся одноденний сплеск на $9,2 млрд, що є найбільшим за всю історію.

Ліквідність переходить від біткоїна до альткоїнів

Падіння біткоїна нижче його 50-денної ковзної середньої відкрило двері для перетікання капіталу в інші активи. Згідно з повідомленнями, інвестори перевели кошти в Ethereum, Solana та інші волатильні активи.

За даними LookOnChain, цей крок був головним чином спричинений інституційними змінами. Зокрема, аналітична платформа LookOnChain відстежила одного з найбільших біткоїн-китів, який перевів частину своїх активів в Ефіріум.

Кити переводять капітал з біткоїна на ринок альткоїнів | Джерело X

У той же час, токійський банк Metaplanet збільшив свої резерви біткоїнів до 18 991 BTC. З іншого боку, міністр фінансів Японії публічно підтримав криптоактиви як дієвий інструмент диверсифікації.

Що стосується торгівлі, то такі платформи, як Hyperliquid, обробляють величезні потоки. Нещодавно біржа повідомила, що щоденний обсяг спотових торгів становить 3,4 мільярда доларів. Це відбувалося переважно за рахунок нових депозитів у біткоїнах та ефіріумах. Більша частина цього обсягу пізніше перетворилася на деривативи альткоїнів.

Кредитне плече рухає ринок

Зростання відкритого інтересу до ф’ючерсів на альткоїни пов’язане не лише з ліквідністю, але й з кредитним плечем. Зараз трейдери мають доступ до кредитного плеча до 125 разів, що набагато вище, ніж на традиційних ринках.

Це кредитне плече є основним джерелом волатильності в обох напрямках. Історично склалося так, що коли відкритий інтерес зростає, на ринок надходить більше спекулятивних грошей. Це призводить до зростання цін. Тому, коли настає корекція, ліквідація, як правило, жорстока.

Дані Coinglass показують, що відкритий інтерес до опціонів на ефір нещодавно сягнув $1 млрд на CME. У той же час ф’ючерси на альткоїни на біржах зросли до 61,7 мільярда доларів.

Відкритий інтерес до Ethereum останнім часом зростає | Джерело: Coinglass

На думку аналітиків, ці цифри свідчать про те, що на ринку переважають довгі позиції з кредитним плечем. Будь-яке різке падіння курсу може викликати масову ланцюгову реакцію, дестабілізуючи ціни на різні токени.

Поведінка роздрібних торговців додає до цього ще більше вимірів. У традиційних фінансах крахи, як правило, викликають панічні продажі. У криптовалюті ж інвестори схильні розглядати падіння як можливість для купівлі. Це створює петлю зворотного зв’язку, в якій волатильність посилюється, а не зменшується.

Нестабільність на ринках альткоїнів

Відкритий інтерес у розмірі $61,7 млрд сконцентрований переважно в Ethereum, Solana та інших токенах з великою капіталізацією. Такий рівень концентрації означає, що падіння одного активу може вплинути на весь ринок.

Відкритий інтерес до альткоінів нещодавно зріс до $9,2 млрд за один день | Джерело X

Практики DeFi, такі як перезастава, також є джерелом ризику. У багатьох випадках заставу повторно використовують на різних платформах.

Це створює шари взаємопов’язаних ризиків. Іншими словами, якщо одна з основних платформ або токенів зазнає краху, це може спричинити ефект ведмежого доміно.

Інституційні стратегії адаптуються до мінливих ризиків

Однак великі інвестори не ігнорують ризики. Багато установ диверсифікують свої криптовалютні стратегії, балансуючи ризики, пов’язані з альткоїнами, з хеджуванням біткоїнів.

Щоденний сплеск відкритого інтересу на $9,2 млрд свідчить про те, що деякі гравці роблять великі ставки на альткоїни. З іншого боку, вони використовують BTC для захисту від цінового демпінгу.

У той же час, роздрібні трейдери готуються до того, що багато аналітиків називають початком нового сезону альткоїнів. Тепер, коли домінування біткоїна знизилося до 58%, ліквідність продовжує обертатися в бік активів з високими ставками.

Нещодавно притоки у біржові фонди Ефіріуму також перевищили притоки у біткоїни у співвідношенні чотири до одного. Це додало тренду ще більшої сили.