Впровадження дефіциту скоро вибухне, і Chainlink очолить цей вибух: Сергій Назаров

Ключові моменти

Сергій Назаров каже, що інституційне прийняття криптовалют неминуче, оскільки молоде покоління починає брати на себе більше лідерських ролей.

DeFi розвивається з більш передбачуваним прибутком і залучає серйозний інституційний капітал.

Токенізовані реальні активи можуть сформувати багатотрильйонний ринок, а Chainlink стане сполучною ланкою.

Web3 продовжує набирати обертів як новий рівень світової фінансової системи.

Chainlink, децентралізована мережа оракулів, співзасновником якої є Сергій Назаров, знаходиться в центрі цієї тенденції.

Згідно з подробицями нового подкасту з криптоаналітиком Міхаелем ван де Поппе, Назаров поділився своїм баченням того, яке майбутнє чекає на впровадження Defi, і чому Chainlink знаходиться в центрі цього процесу.

Інституційне усиновлення не зупинити

Назаров описав майбутнє, в якому інституції, DeFi та токенізовані реальні активи об’єднаються на блокчейні. На його думку, Chainlink ($LINK) забезпечує ідеальний зв’язок між trad-fi і дефіцитними активами.

Назаров пояснив, що впровадження криптовалют великими фінансовими установами вже не є необов’язковим. Він стверджує, що майже кожна установа вже готується до інтеграції блокчейну. ‘

Більше того, цей перехід відбувається під впливом багатьох сил.

Сергій Назаров спілкується з аналітиком Міхаелем ван де Поппе | Джерело: X

Зміна поколінь – одна з найважливіших з них. Професіонали, які є вихідцями з цифрових технологій, займають керівні посади у фінансовій та державній сферах. Вони більш відкриті до дефі-систем і розуміють нюанси Web3.

По-друге, ставлення урядів змінюється повсюдно. Початковий скептицизм починає поступатися місцем практичному визнанню блокчейну.

Назаров каже, що разом ці тенденції прокладають шлях для крипто- та Web3-технологій.

DeFi виходить за рамки спекуляцій

Протягом останнього десятиліття DeFi вважався ризикованим через свою волатильність. Назаров вважає, що це сприйняття змінюється. Він бачить, що DeFi рухається до більш передбачуваного і стабільного прибутку, який може залучити інституційні гроші.

Установи хочуть безпеки та прозорості, а не обіцянок 1000% дохідності.

Зрілі DeFi-продукти можуть задовольнити ці потреби. Наприклад, децентралізовані оракули Chainlink надають точні дані, які впливають на кредитні ставки. Криптовалюта $LINK також обробляє вартість застави та ринкові ціни.

Ця надійність важлива для створення продуктів, яким установи можуть довіряти.

Сергій Назаров каже, що Chainlink і LINK – це рішення | Джерело: X

Останнім часом DeFi розвивається і більше не розглядається як заміна традиційним фінансам. Натомість він підтримує існуючі системи, додаючи їм прозорості та інших переваг.

Ця тенденція може розблокувати потужний інституційний капітал і підштовхнути DeFi до наступної фази зростання.

Реальні активи можуть трансформувати ринки

Назаров також вказав на токенізовані реальні активи (RWA) як на найбільшу можливість у майбутньому. Такі активи, як нерухомість, товари, інтелектуальна власність та акції, можуть перейти на блокчейн.

Токенізація вирішує багато давніх проблем. Вона дозволяє дробове володіння, полегшує перекази та доступ до міжнародних ринків. Це може створити ліквідність в активах, якими історично було важко торгувати. Назаров бачить, що це може стати багатотрильйонним ринком.

Виклик полягає в тому, щоб переконатися, що дані про ці позамережеві активи надійно перенесені в блокчейн. Chainlink вирішує цю проблему за допомогою децентралізованих мереж оракулів.

Ці оракули надають захищені від несанкціонованого доступу потоки даних, підтвердження резервів і відстеження подій, що дозволяє токенізованим активам працювати.

Ланка ланцюга як міст

Назаров зазначив, що Chainlink – це не просто ще один блокчейн-проект. Це частина основної інфраструктури ринку. Без захищених каналів передачі даних установи не можуть довіряти блокчейн-додаткам.

Chainlink надає точну інформацію про ціни на деривативи та кредитні ринки.

Назаров каже, що Chainlink – це кінцевий міст | Джерело: X

Вона також забезпечує підтвердження резервів для стейблкоінів і токенізованих активів. Вона відстежує зовнішні події для систем страхування та ланцюгів поставок. Він також забезпечує міжмережеву сумісність, щоб активи могли безперешкодно переміщатися між мережами.

Дивлячись у майбутнє

Сергій Назаров бачить світ, в якому Web3 більше не є експериментом. Натомість, це основа фінансів. Інституції будуть використовувати DeFi для отримання передбачуваного прибутку, токенізовані активи збільшать ліквідність, а блокчейн запропонує ряд переваг у масштабі.

Chainlink стоїть біля витоків цих змін, завдяки своїй мережі оракулів, що забезпечує надійний зв’язок між системами trad-fi та defi.

Цей перехід вже відбувається, і зараз будується інфраструктура для його підтримки.