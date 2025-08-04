Вибір альткоїнів на 2025 рік: експерти віддають перевагу pepe, Sui, remittix і HBAR

Новий список визначає чотири назви для інвесторів, які шукають найкращу криптовалюту для інвестування сьогодні. Серед них Pepe Coin, Sui, Hedera (HBAR) і Remittix.

Кожна з них унікальна тим, що пропонує. Однак саме Remittix перебуває в стадії прихованої розробки з дорожньою картою продукту поза біржею та зростаючою корисністю.

Нижче ми аналізуємо головних претендентів. Ми також пояснимо, чому лише один з них підкріплений майбутнім запуском гаманця та сильним передпродажем.

Мем, шар-1 та традиційні токени в центрі уваги

Pepe Coin коштує $0,00001, знизившись на 5,3%, і має ринкову капіталізацію $4,29 мільярда. Його обсяг становить $712 мільйонів, знизившись на 26,8%, що свідчить про зменшення ажіотажу.

Sui, відносно новий блокчейн Layer-1, коштує $3,33, знизившись на 3,79%, і має ринкову капіталізацію $11,91 мільярда. Його обсяг знизився на 39,1%, наразі становить приблизно $1,41 мільярда, що вказує на нещодавнє уповільнення активності.

HBAR (Hedera) коштує $0,2338, знизившись на 7,38%. Ринкова капіталізація становить приблизно $9,91 мільярда, з обсягом $482 мільйони, що на 31,6% менше. Його поточні показники приховують зниження короткострокового інтересу, незважаючи на корпоративні випадки використання.

Усі ці монети нещодавно були в новинах. Однак зниження динаміки продукту та зменшення обсягу свідчать про зниження інтересу інвесторів. Саме тут Remittix відрізняється.

Чому remittix стає орієнтованим на корисність претендентом

Remittix (RTX) — це крос-чейн DeFi проєкт для транзакцій крипто-фіат на основі використання. За $0,0895 за токен, проєкт уже зібрав $18 мільйонів на передпродажі. Вже продано понад 579 мільйонів токенів. Бонус 50% для ранніх інвесторів все ще доступний протягом обмеженого часу.

Новий випуск бета-версії гаманця проєкту в третьому кварталі 2025 року став головним оголошенням. Remittix забезпечує безперешкодні перекази, підтримуючи понад 40 криптовалют і понад 30 фіатних валют.

Користувачі можуть переказувати криптовалюту на банківські рахунки з конвертацією FX у реальному часі та мінімальними комісіями за газ. Його безпека підкріплена надійним аудитом CertiK.

Платформа обслуговує глобальних відправників грошових переказів, фрілансерів та потреби корпоративного рівня. На відміну від проєктів, орієнтованих на тренди, Remittix зосереджується на вирішенні реальних фінансових проблем. Remittix стрімко зростає серед найкращих криптовалют вартістю менше $1, на які варто звернути увагу через функціональність, а не ажіотаж.

Особливості, які відрізняють remittix

Глобальне впровадження: Підтримка крипто-фіатних платежів у понад 30 країнах

Дизайн, орієнтований на корисність: Створений для вирішення реальних проблем з платежами в реальному житті

Запуск бета-версії гаманця у третьому кварталі 2025 року: Простий у використанні, оптимізований для мобільних пристроїв інтерфейс

Сильні показники передпродажу: Зібрано $18 мільйонів з продажем понад 579 мільйонів токенів

Безпека та довіра: Аудит від CertiK і прозора токеноміка

Ці характеристики ставлять Remittix у кращу позицію, ніж будь-який інший токен. Він розробляється як інструмент для масового впровадження та масштабованих платіжних рейок.

Хоча Pepe Coin, Sui та HBAR мають активні спільноти, поточні показники вказують у неправильному напрямку. Remittix, навпаки, відповідає очікуванням щодо продукту та передпродажу, з відкритою динамікою дорожньої карти.

Remittix запускає розіграш на $250 000 разом із випуском свого гаманця. Ранній доступ може надати унікальну можливість перед початком офіційного лістингу. Якщо ви вирішуєте, який проєкт тримати у своєму списку спостереження на 2025 рік, ця крос-чейн DeFi платформа пропонує суть, а не ажіотаж.

Дізнайтеся про майбутнє PayFi з Remittix, переглянувши їхній проєкт тут:

Веб-сайт: https://remittix.io/

Соціальні мережі: https://linktr.ee/remittix

Розіграш на $250 000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway