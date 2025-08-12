Біткоїн наближається до історичного максимуму на тлі зростання грошової маси М2

Ключові висновки

Нещодавно ціна BTC піднялася вище $122 000 і зараз наближається до свого історичного максимуму.

Зростання грошової маси М2 може бути одним з найбільших джерел попиту на дефіцитні активи, такі як біткоїн.

Інституційні покупки і вихід біткоїна з основних зон опору можуть стати основними джерелами сили для ралі BTC.

Нещодавно BTC перевищив позначку 122 000 доларів, що наблизило актив до свого історичного максимуму.

Цікавим аспектом цього ралі є те, що воно відбувається якраз тоді, коли нові дані показують, що грошова маса М2 зростає у великих економіках, таких як США.

Таке поєднання макроекономіки та ринкового попиту стало основним джерелом сили для найбільшої криптовалюти у світі.

Що цікавого слід знати, оскільки кореляція між M2 і BTC зміцнюється, а трейдери націлені на $140 000?

BTC та зростання грошової маси М2

Уявіть собі грошову масу М2 як вимір загальної кількості грошей в обігу. Вона включає готівку, чекові депозити та легко конвертовані активи.

Протягом останнього року цей показник продовжував зростати і підтримується покращенням монетарної політики та фіскальних заходів у кількох країнах.

Біткоїн демонструє сильну кореляцію з грошовою масою М2 | Джерело X

Коли грошей стає більше, проблеми з девальвацією валюти, як правило, зростають. Через це BTC (з його фіксованою пропозицією в 21 мільйон монет) розглядається як хеджування.

По суті, коли грошова маса зростає, біткоїн має тенденцію слідувати за нею, оскільки все більше інвесторів переводять свої статки в цифрову форму, щоб захистити їхню вартість.

Варто зазначити, що хоча дані про грошову масу самі по собі не можуть визначити, як змінюється ціна біткоїна, вони можуть бути одним з найбільших чинників поточного ралі.

Інституційна активність була ще однією рушійною силою

У той час як біткойн стрімко зростає, установи збільшують свої позиції в BTC. Ребалансування казначейства зростає після нещодавньої регуляторної ясності в США.

Аналітики також вказують на нещодавнє розпорядження виконавчої влади, яке заохочувало приплив коштів з ETF у США на рахунки 401(k).

Дані в мережі підтримують постійне зростання ціни біткоїна, оскільки вони показують, що запаси BTC на біржах зменшуються.

Це ознака того, що довгострокові власники накопичують, а не продають. Таке звуження пропозиції на відкритому ринку також може суттєво посилити тиск на ціни.

Технічний прогноз щодо BTC

На момент написання статті, BTC в даний час кидає виклик рівню розширення 1,618 по Фібоначчі біля $122 000. Це математично важлива зона опору, яка стримувала ралі в минулому.

Іншими словами, щоденне закриття вище $120 000 стало б важливою віхою для BTC, оскільки це відкрило б двері для подальшого опору.

Рівні підтримки та опору для спостереження за BTC | Джерело: TradingView

Аналітики, як правило, націлені на такі рівні опору, як $127 000 при 61,8% розширенні Фібоначчі від нещодавнього тренду і $137 000 при 100% розширенні.

Нарешті, рівень $153 000 на розширенні 161,8% слугує основним опором для BTC, де найімовірніше відбудеться фіксація прибутку.

Кілька великих банків і аналітиків очікують, що BTC досягне $150 000 або вище до 4 кварталу або на початку наступного року, якщо поточне зростання цін продовжиться

Ринкові дані демонструють сильні фундаментальні показники

Ринкова капіталізація BTC становить $2,33 трлн, а 24-годинний обсяг торгів – близько $14,38 млрд.

Це свідчить про те, що інституційний інтерес до криптовалюти є високим, і поточне ралі підживлюється інституційним інтересом, а не короткостроковими спекуляціями.

Тож на що інвесторам слід звернути увагу цього тижня?

Взаємозв’язок між BTC та грошовою масою М2 все ще обговорюється, але факти свідчать про кореляцію між ними.

Аналітики очікують прискорення ліквідності або нового пом’якшення монетарної політики, що могло б посилити “бичачий” сценарій.

У той же час, трейдери також стежать за підтвердженим проривом вище $122,00, а також за закриттям будь-якої денної свічки вище $120,000.