Біткоїн-кит повертає в біткоїн з накопиченням $2,94 млрд

Ключові висновки

Нещодавно Bitcoin OG продала 3 968 BTC на суму $437 млн і купила 96 531 ETH на суму $443 млн.

Наразі кит накопичив 641 508 ETH на суму $2,94 млрд всього за сім днів.

Така масова ротація ETH свідчить про впевненість у зростанні Ethereum порівняно з біткоїном.

Цього тижня “біткоїн-кит” наробив багато галасу після того, як перевів мільярди доларів з біткоїна в Ефіріум. Відстеження ланцюжка Lookonchain показує, що цей ранній власник біткоїна продав тисячі BTC.

Він також купив величезну кількість ETH на спотових ринках. Цей крок свідчить про те, що довіра змінюється, і Ефіріум стає улюбленим активом китів.

Продаж BTC на $437 млн та спотові покупки ETH від The Whale

Lookonchain повідомив, що за останні 14 годин “кит” продав 3 968 BTC на суму близько $437 млн. Потім вони витратили ці кошти на 96 531 ETH на спотових ринках на суму 443 мільйони доларів. Це була не просто короткострокова операція. Вона була частиною більш тривалої тенденції накопичення.

Ефіріум-кит закриває ф’ючерси на Ethereum в довгу позицію і купує спот | Джерело X

За один тиждень кит накопичив 641 508 ETH, що оцінюється в $2,94 млрд. Такі масштаби купівлі показують, як ці великі власники можуть впливати на ліквідність і настрої в криптопросторі.

Чому біткойн-кит перетворився на Ефіріум

Цей кит переключився з позикових ETH-лонгів на спот-холдинги. Це свідчить про обережність, але впевненість у майбутньому Ethereum. Кит закрив довгу позицію в 96 452 ETH з прибутком $2,6 млн і одразу ж купив ETH спот.

Це свідчить про те, що вони намагаються зменшити ризики, зберігаючи при цьому міцні позиції в Ethereum. Ethereum має майбутні оновлення, і активна діяльність розробників, можливо, вплинула на рішення кита.

Купівля свідчить про те, що позиції Ethereum на ринку можуть зміцнитися. Зростаючий попит на DeFi-платформи є ключовим драйвером. Його роль як “сховища цінності” може ще більше посилити імпульс.

Торговельна активність та реакція ринку

За даними Lookonchain, транзакції поширилися на основні біржі. Це одна з причин стрибків обсягу торгів ETH. У парах ETH/BTC та ETH/USDT спостерігалися короткі сплески активності. Під час “китового розпродажу” ціни на біткоїн знижувалися на 1-2%.

За семиденний період накопичення середня ціна входу в ETH для китів коливалася в районі $4 580. Якщо ETH перевищить позначку в $5 000, інвестор отримає величезні прибутки.

Трейдери вже спостерігають за підтримкою ETH на рівні $2 500 і опором біля $3 000. Це пов’язано з тим, що вони можуть стати основними зонами, коли ринок продовжить рух вниз.

Біткойн під тиском

В той час як ротація Ethereum була основним джерелом уваги, ціна біткоїна наразі переживає не найкращі часи. Актив торгується на позначці 112 779 доларів, трохи вище 200-періодної ковзної середньої.

Це означає, що BTC не зможе відновити опір між $116 000 і $117 000; боротьба може посилитися.

Віллі Ву каже, що біткоїн рухається так повільно через китів | Джерело X

На думку таких аналітиків, як Віллі Ву, така активність китів може бути причиною того, що біткоїн переживає цю слабку фазу. Минулої неділі криптовалюта впала майже на 2,2% протягом декількох хвилин. Це показує, як швидко ринки можуть реагувати на такі рухи.

Що це означає для трейдерів

Поворот китів у бік Ефіріуму свідчить про декілька речей. По-перше, роздрібні трейдери можуть розглядати накопичення $2,94 млрд як бичачий знак для ETH в середньостроковій перспективі. Свінг-трейдери можуть зосередитися на падіннях ETH і встановити стоп-лосс нижче 2400 доларів для управління ризиками.

Біткойн, з іншого боку, все ще стоїть на хиткому ґрунті. Він консолідується біля первинних рівнів, і для ETH учасники ринку повинні стежити за такими речами, як потоки в ланцюжку і китові гаманці. Якщо ця тенденція до накопичення продовжиться, це може зміцнити Ethereum як основний актив для наступних циклів.

Нарешті, біткоїн-кит накопичив ETH на суму $2,94 млрд. Ця подія може вплинути на такі речі, як торгові моделі та ринкові настрої.