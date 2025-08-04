Аналітик бачить ціль DOGE в $1T, прогнозуючи зростання у 26 разів під час бичачого ралі

Remittix (RTX) з’явився у 2025 році як серйозний претендент для спекулятивних інвесторів, які шукають криптовалюту з практичним застосуванням. У той час як Dogecoin привертає увагу аналітиків, що прогнозують масштабне зростання, Remittix пропонує функціональне використання та міцні основи.

Злет Dogecoin: ціль у $1 трильйон на столі

Недавній прогноз від Crypto Kaleo передбачає, що Dogecoin може зрости до 2,600%. Він може досягти оцінки в $1 трильйон, що означає ціну близько $6,94 за DOGE, або приблизно у 26 разів більше. Цей прогноз залежить від досягнення Bitcoin ринкової капіталізації у $10 трильйонів і повернення DOGE ~10% частки Bitcoin. Джерело: TradingView

Dogecoin нещодавно торгувався близько $0,24, після прориву з низхідного каналу та бичачих технічних патернів, незважаючи на падіння на 6%. Аналітики прогнозують короткострокове зростання до $0,45 і вище, якщо імпульс збережеться.

Ажіотаж навколо DOGE підігріває інтерес і до Remittix

У той час як Dogecoin захоплює заголовки, Remittix привертає все більше уваги розумних трейдерів, які шукають практичну криптовалюту з реальним застосуванням. Як PayFi-рішення, Remittix забезпечує швидкі, недорогі транскордонні крипто-фіатні транзакції у понад 30 валютах та країнах.

Remittix: Найкращий криптопресейл 2025 року? Багато аналітиків так вважають — і не без причини. Його аудитована інфраструктура, сильна токеноміка та майбутній запуск гаманця — все це частина імпульсу.

Чому інвестори називають Remittix пресейлом №1 цього року:

Ціна: $0,0895 за токен, продано понад 579 млн , зібрано $18+ млн

, Активний бонус 50% при наближенні до м’якого ліміту в $18 млн

Гаманець з функціями стейкінгу , що запускається у Q3 2025

, що запускається у Q3 2025 Розроблено для фрілансерів, малого та середнього бізнесу та відправників грошових переказів

Обмінні курси в реальному часі та крипто-фіатні канали вже працюють

вже працюють Аудит CertiK для довіри та безпеки

Експерти також називають це наступною 100x криптовалютою через її реальну корисність, а не просто ажіотаж.

Порівнюючи перспективи: мемна спекуляція проти корисного PayFi

Якщо ви робите ставку на те, що Dogecoin повторить своє зростання в стилі 2021 року, існують сильні бичачі настрої та інтерес китів, що підтримують це. Але багато трейдерів тепер запитують: Чи є Remittix прихованою перлиною криптопресейлу, про пропуск якої всі будуть шкодувати?

На відміну від DOGE, Remittix базується на фундаментальних основах DeFi-проекту, а не на мемах. З криптостейкінгом, низькими комісіями за газ та потенціалом для реального впровадження, він має те, чого багатьом іншим (новим альткоїнам, за якими варто стежити) бракує: корисність. Remittix може стати найбільш недооціненим криптопресейлом десятиліття.

Висновок: Dogecoin виправдає очікування чи Remittix затьмарить його?

Dogecoin може потрапити у заголовки з ралі від 300% до 2600%, але його зростання прив’язане до настроїв ринку. Натомість, Remittix будує те, що може стати одним із найкращих DeFi-проектів у 2025 році. Також, це привертає увагу розумних інвесторів. Найкращий криптопресейл прямо зараз? Усі ознаки вказують на Remittix.

Відкрийте для себе майбутнє PayFi з Remittix, переглянувши їхній пресейл тут:

Веб-сайт: https://remittix.io/

Соціальні мережі: https://linktr.ee/remittix

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