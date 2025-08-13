Аналіз XRP за серпень: Бики націлилися на $3,8 після прориву, що далі?

Ключові моменти

Ціна XRP щойно зросла приблизно на 11% після юридичної перемоги Ripple над Комісією з цінних паперів і бірж США.

$3,15 стала однією з найважливіших зон підтримки, а $3,24-$3,27 виступає в якості короткострокового опору.

Аналітики вважають, що XRP може здійснити прорив до $3,8, а середньострокові цілі – до $5.

Ціна XRP дещо зросла після відскоку від зони підтримки $3,15. Таке зростання ціни відбулося після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США закрила справу проти Ripple Labs.

Станом на 11 серпня XRP виріс на 11% за 24 години і піднявся з позначки $2,90 до піку в $3,27, а потім закрився біля позначки $3,22.

Це ралі було підтримано зростанням обсягів інституційної торгівлі, які піднялися на 208% до $12,40 млрд. Тож як високо XRP може піднятися далі?

XRP залишається сильним на тлі зростання інституційного попиту

Інституційні трейдери стали однією з найбільших рушійних сил останнього ралі XRP. Відкритий інтерес до деривативів XRP зріс приблизно на 15% до $5,90 млрд, що свідчить про агресивне позиціонування великих гравців ринку.

Ціна XRP сильно відскочила після захисту зони підтримки $3,15 | Джерело TradingView

Зокрема, на початку торгів ціна XRP ненадовго впала з $3,24 до $3,16 на великому обсязі, і покупці швидко втрутилися, щоб захистити зону $3,15-$3,16.

Цей відскок спричинив поштовх для XRP, який допоміг йому подолати опір $3,22 і утриматись вище $3,24 до закриття торгів.

Наразі аналітики розглядають $3,15 як короткостроковий рівень підтримки. По суті, доки цей ціновий мінімум утримується, тренд, ймовірно, залишиться бичачим.

Технічний стан свідчить про майбутній підйом

На момент написання статті XRP відновив свою позицію над основною висхідною лінією тренду. Це свідчить про те, що нещодавня цінова структура залишається незмінною. Це також свідчить про те, що XRP має достатньо палива для продовження зростання.

При цьому, якщо XRP прорветься вище $3,4, аналітики очікують, що криптовалюта зросте на 20% до $3,8.

Цей рівень є наступною основною зоною опору, де цінова активність може зіткнутися з додатковим тиском на продаж.

Наразі завершення судового процесу над Ripple підвищило довіру інвесторів до XRP як до активу.

Корпоративні казначейства та інституційні департаменти перерозподіляють кошти в криптовалюту і створюють ідеальні умови для її подальшого зростання.

Bull’s Eye $3,8 і вище

За словами криптоаналітика Lingrid, ціна XRP добре встановлена або рухається до $3,8. Поки що основна зона купівлі знаходиться між $3,1 і $3,2, а $3,4 виступає в якості тригера для прориву. Якщо це підтвердиться, це може відкрити шлях для подальшого зростання активу.

Деякі інституційні дослідницькі підрозділи ставлять перед собою ще вищі середньострокові цілі.

На момент написання статті обговорюються прогнози ціни в діапазоні від $4,50 до $5,00, і якщо бичача сила продовжиться, XRP може бути в стані ралі до нових максимумів.

Однак, з іншого боку, Whale Alert нещодавно вказав на хвилю інституційних продажів, коли один гаманець перевів 16 698 207 XRP на суму 53 мільйони на Coinbase.

Ризики для бичачого прогнозу

Незважаючи на те, що XRP продовжує зростати, трейдери попереджають про низку ризиків, які можуть призвести до падіння. Зокрема, падіння нижче $3,00 перекреслить бичачий сценарій і поверне контроль продавцям.

Послаблення ринкових настроїв також може обмежити рух вгору, особливо біля опору $3,8.

Якщо відбудеться відхилення від $3,8, це може спровокувати фіксацію прибутку і відкат до зони підтримки $3,15.

Алі каже, що XRP може вирости до $11 | Джерело X

Загалом, за словами аналітика Алі Мартінеса, нещодавній прорив XRP від бичачого прапора на тижневому графіку відкрив двері для можливого цінового стрибка до $11.

Аналітики стежать за тим, чи зможе XRP утриматись на плаву вище рівня ціни $3,27. Підтверджений прорив може призвести до швидкого ралі до $3,50 і навіть $3,8.