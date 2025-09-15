Альткоіни зараз перебувають на найбільш перепроданому рівні за всю історію, – аналітик

Ключові висновки

Біткоїн сформував золотий хрест, що є чудовим сигналом для бичачого повернення.

Аналітики кажуть, що альткоїни знаходяться на історично перепроданих рівнях і натякають на розворот.

Трейдери спостерігають за RSI та ковзними середніми для підтвердження відскоку ринку.

Нещодавно біткойн сформував золотий хрест, який є технічним сигналом, що часто пов’язаний з сильним зростанням цін. Цей золотий хрест з’явився саме тоді, коли 50-денна ковзаюча середня піднялася вище 200-денної ковзаючої середньої.

У той же час, аналітики відзначають, що ринок альткоїнів зараз знаходиться на найбільш перепроданому рівні в історії.

Тим не менш, загальний ринок може незабаром очікувати на можливий сплеск.

Альткоїни перепродані як ніколи

У той час як зростання біткоїна демонструє силу, альткоїни розповідають іншу історію. Нещодавно аналітики відзначили, що ринок альткоїнів “найбільш перепроданий за всю історію”.

Показники Індексу відносної сили (RSI) на багатьох таймфреймах впали нижче 30 і підтвердили, що ринок дійсно переживає надзвичайний тиск з боку продавців.

Альткоіни зараз знаходяться на найбільш перепроданому рівні в історії | Джерело X

Індекс сезону альткоїнів (ASI), який вимірює маржу між біткоїнами та альткоїнами, наразі знаходиться на рівні 45/100. Історично склалося так, що ринок альткоїнів наближався до позначки 50/100 безпосередньо перед великими ралі щонайменше у двох минулих “бичачих” періодах. В обидва періоди домінування альткоїнів зростало, оскільки капітал відволікався від біткоїна.

Особливо сильні позиції демонструє Ethereum. Притік інвестицій у ETF у розмірі понад $9 млрд збільшив його частку на ринку до 57,3%. Співвідношення ETH/BTC також вийшло з довгострокового діапазону, що вказує на те, що Ethereum може почати випереджати його в найближчі кілька місяців.

За останній час Solana залучила $1,72 млрд інституційного капіталу, а щоденна кількість активних користувачів зросла на 20%, незважаючи на зниження цін.

Ці ознаки вказують на те, що активність у мережі залишається стабільною навіть під час спаду.

Наслідки для торгівлі та рівні цін, за якими слід стежити

Одного лише золотого хреста недостатньо для підтвердження тренду. Трейдери все ще спостерігають за тим, чи зможе біткоїн утриматись вище 200-денної ковзної середньої при зростаючому обсязі. Це означає, що сильний рух з сильною підтримкою підтвердить бичачий сигнал.

Трейдери альткоінів також очікують зростання RSI вище 30, поки ціна демонструє позитивну дивергенцію.

Аналітики очікують відновлення RSI при сильних обсягах | Джерело TradingView

Ця комбінація історично передувала продажу виснаження, і за нею варто спостерігати. Дані в мережі вже підтверджують цю точку зору і показують, що валютні резерви зменшуються, а накопичення китів зростає.

Наразі Ethereum торгується біля позначки $4 500, а щоденний обсяг торгів становить $15 мільярдів. При цьому, якщо криптовалюта продовжить утримувати цей рівень, в короткостроковій перспективі можливе ралі до $5 000.

Загальні ринкові фактори

Макроекономічні умови можуть бути важливими для підтвердження відскоку. Якщо Федеральний резерв продемонструє ознаки готовності до зниження ставки пізніше цього року, ліквідність може перетікати в ризикові активи, такі як криптовалюта.

Інституційне прийняття є ще одним рушієм. Біткойн-біржові ETF зараз мають в управлінні 139 мільярдів доларів активів і забезпечують стабільні притоки. Історично склалося так, що зростання ліквідності біткойна має тенденцію до перетікання в альткоїни під час бичачих фаз.

Ринок біткойн-ETF наразі має понад $139 мільярдів загальних чистих активів | Джерело: Soso Value

Кореляція з традиційними ринками також є ще однією метрикою, на яку варто звернути увагу. Поточна кореляція біткоїна з S&P 500 становить 0,7. Це означає, що будь-який позитивний рух на фондовому ринку може спричинити зростання криптовалют.

На що слід звернути увагу трейдерам

Трейдерам слід відстежувати такі показники, як відновлення RSI, сплески обсягів і розбіжності в цінах на біткойн і альткоїни. Прориви вище рівнів опору в парах ETH/BTC можуть підтвердити зміну імпульсу в бік альткоїнів.

Такі “блакитні фішки”, як Ethereum, Solana, Chainlink та Uniswap, можуть бути більш безпечними у порівнянні з меншими токенами. Ці активи, як правило, швидше відновлюються під час підйому ринку, і за ними варто спостерігати.

Поки що стан ринку в 4-му кварталі нагадує умови, які спостерігалися перед попередніми альткоїн-сезонами. Хоча все ще існують значні ризики, історичні дані показують, що екстремальні рівні перепроданості, як правило, настають перед потужними ралі.

Якщо історичні закономірності повторяться, поєднання прориву біткоїна і недооцінки альткоїна може створити одні з найкращих можливостей на ринку на сьогоднішній день.