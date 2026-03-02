Ana Sayfa Haberler Ripple XRP Fiyat Tahmini: Yatırımcıların Bilmesi Gerekenler
Ripple XRP Fiyat Tahmini: Yatırımcıların Bilmesi Gerekenler

David Martin
Mart 2, 2026, 5:30 PM
Giriş

Ripple’ın XRP’si, Şubat 2026 ortası itibariyle 1,43-1,45 $ civarında dar bir aralıkta işlem görüyor ve makroekonomik belirsizlik ve düzenleyici tedbirlerin ortasında temkinli bir piyasa havasını yansıtıyor. Son dalgalanmalara rağmen, özellikle spot XRP ETF’leri aracılığıyla kurumsal ilgi dengeleyici bir güç sağlamıştır. Bu makalede mevcut fiyat dinamikleri, teknik görünümler ve yatırımcıların bundan sonra neleri izlemesi gerektiği incelenmektedir.

Güncel Fiyat Anlık Görünümü ve Pazar Bağlamı

XRP şu anda CoinMarketCap’te yaklaşık 1,43 $ değerinde olup, son 24 saat içinde %1,2’lik mütevazı bir kazanç ve 87,5 milyar $’a yakın bir piyasa değeri göstermektedir. CoinGecko, günlük %1,3 artış ve geçtiğimiz hafta %10,1 düşüşle 1,45$’lık biraz daha yüksek bir fiyat bildiriyor. Bu rakamlar, daha önceki dalgalanmaların ardından bir konsolidasyon döneminin altını çiziyor.

Kurumsal Destek ve ETF Girişleri

XRP’nin tipik olarak düşük performans gösterdiği “Şubat laneti” olarak adlandırılan duruma rağmen token, ABD spot XRP ETF’lerine 1,37 milyar doların üzerinde kurumsal giriş sayesinde 1,48 doların üzerinde kaldı. Bu kurumsal talep, 1,40 ila 1,45 dolar arasında yapısal bir taban oluşturarak piyasadaki daha geniş çaplı yumuşama ortamında esneklik sunuyor.

Teknik Görünüm: Destek ve Direnç Seviyeleri

XRP, Temmuz 2025’teki 3,65 $ civarındaki zirvesinden %57’lik bir düşüşü yansıtan 1,50 $ ile 1,75 $ arasındaki kırılgan bir bantta işlem görüyor. Önemli teknik seviyeler şunlardır:

  • Destek: 1,43$ (yükselen trend çizgisi), 1,31$ (kapitülasyon bölgesi)
  • Direnç: $1,53 (0,5 Fibonacci seviyesi), $1,62-$1,67 (boğa geçidi)

1,43$’ın üzerinde tutulması 1,62$’a doğru bir hareketin önünü açabilirken, aşağıda bir kırılma daha derin bir aşağı yönlü risk ortaya çıkarabilir.

Tahminler ve Analist Öngörüleri

Kısa Vadeli Tahminler

  • Blockchain.News kısa vadeli hedefi 2,15$, orta vadeli hedefi ise 2,21$’lık direncin kırılmasına bağlı olarak 2,20-2,35$ aralığında öngörüyor.
  • Yapay zeka odaklı modeller daha ılımlı beklentiler sunuyor. AInvest’in yapay zekası, XRP’nin 1,69 dolar civarındaki desteği geri alması koşuluyla, 28 Şubat’a kadar 2,15 dolarlık gerçekçi bir hedef öneriyor.
  • ChatGPT, Claude, Perplexity ve Grok’un tahminleri Şubat ayının aralığını 1,40 ila 1,90 dolar arasına yerleştiriyor ve desteğin başarısız olması durumunda aşağı yönlü risk 1,25 dolara düşüyor.

Orta ve Uzun Vadeli Görünüm

  • LiteFinance, olumlu benimseme ve ortaklıklar varsayıldığında, XRP’nin yıl sonuna kadar 2,86-2,98 $’a yükselme potansiyeli ile 2,17 $’a yükselebileceği bir temel senaryoyu özetliyor.
  • Standard Chartered, piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle daha temkinli bir duruş sergileyerek yılsonu hedefini 2,80$ olarak revize etti.
  • Peter Brandt’ınki gibi daha yükseliş tahminleri %60’lık bir artışla 4,47$’a ulaşılabileceğini gösteriyor, ancak bunlar spekülatif kalmaya devam ediyor.

Neden Şimdi Önemli?

XRP’nin mevcut fiyat hareketi, süregelen makroekonomik sıkıntılar ve artan kurumsal ilgi arasındaki çekişme ile şekilleniyor. ETF girişleri somut bir destek sağlarken, teknik göstergeler kırılma potansiyeli ile aşağı yönlü risk arasında hassas bir denge olduğunu gösteriyor. Özellikle CLARITY Yasası ve Ripple’ın yasal durumu ile ilgili düzenleyici netlik kritik bir değişken olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar Bundan Sonra Nelere Dikkat Etmeli?

  • Destek ve Direnç Seviyeleri: 1,43$’ın üzerinde kalıcı bir tutunma 1,62$’a doğru bir yükselişi mümkün kılabilir. Tersine, aşağıda bir kırılma daha derin kayıpları ortaya çıkarabilir.
  • ETF Akışları: Spot ETF’ler aracılığıyla devam eden kurumsal birikim 1,40-1,45$ destek bölgesini güçlendirebilir.
  • Düzenleyici Gelişmeler: CLARITY Yasası’ndaki ilerleme veya Ripple’ın düzenleyici pozisyonu yenilenen ivmeyi katalize edebilir.
  • Makro Veriler: Daha geniş ekonomik göstergeler ve Fed politika değişiklikleri kripto piyasalarındaki risk iştahını etkileyebilir.

Sonuç

XRP temkinli bir aşamada ilerliyor ve karışık sinyallerin ortasında 1,43-1,45$ civarında işlem görüyor. Kurumsal ETF girişleri kritik destek sağlıyor, ancak teknik direnç ve makro belirsizlik yukarı yönlü beklentileri yumuşatıyor. Kısa vadeli tahminler, piyasa katalizörlerine ve düzenleyici netliğe bağlı olarak 1,40 ila 2,35 $ arasında değişiyor. Yatırımcılar, XRP’nin çıkış yapıp yapamayacağını ya da menzile bağlı kalıp kalmayacağını değerlendirmek için temel teknik seviyeleri, ETF aktivitesini ve politika gelişmelerini izlemelidir.

David Martin
Önceki gönderi Pi Network Fiyatı: En Son Görüşler ve Uzman Tahminleri

