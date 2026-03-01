Pi Network Fiyatı: En Son Görüşler ve Uzman Tahminleri

Giriş

Pi Network’ün yerel tokenı PI, mainnet lansmanından bu yana birinci yıldönümünü kutlarken yeniden dikkatleri üzerine çekiyor. Token, kayda değer fiyat dalgalanmaları, teknik gelişmeler ve yenilenen incelemeler gördü. Bu makale, en son fiyat verilerini, piyasa bağlamını ve uzman görüşlerini açık, gerçekçi ve zamanında sunmaktadır.

When these signals are combined, a clear prediction emerges.

The real impact of Pi Network is unlikely to arrive through:

* An exchange listing

* A price surge

* A media announcement

it will surface via a collective realization:

“This wasn’t new. It was already running". pic.twitter.com/ThpF8oU3TJ — PiCoin Fan (@Crypotcoinpi) February 7, 2026

Güncel Fiyat Anlık Görüntüsü

Bugün itibariyle, 21 Şubat 2026, Pi Network (PI) 0,174 ila 0,175 $ aralığında işlem görüyor. CoinMarketCap, 1,58 milyar dolara yakın bir piyasa değeri ve yaklaşık 9,09 milyar PI dolaşım arzı ile yaklaşık 0,1742 dolarlık bir canlı fiyat bildiriyor. CoinCodex benzer bir rakam gösteriyor: 0,1765 $, son 24 saatte %12’lik bir kazanç, ancak yine de tüm zamanların en yüksek seviyesinden kabaca %94 düşüş .

The big debate: Can $Pi Network reach the $100 mark? 📉📈

​With the massive user base and growing utility, everyone has a different prediction. What is your realistic price target for the Mainnet launch? Let me know in the comments below! 👇

​#PiNetwork #PiNetworkLive #Crypto pic.twitter.com/CSIkBLeCc4 — Pi Network News (@PiMigrate) January 8, 2026

Fiyat Hareketini Ne Yönlendiriyor?

Yıldönümü Momentumu ve Arz Kısıtları

Pi Network’ün ilk mainnet yıldönümü kısa vadeli iyimserliğe yol açtı. Token, yıldönümü öncesinde %6’nın üzerinde bir artışla yaklaşık 0,19 $’a yükseldi ve satış baskısını geçici olarak hafifleten mainnet geçişindeki duraklama ile desteklendi. TradingView, bu yılın en düşük seviyesinden %35’lik bir toparlanmaya dikkat çekerek, ralliyi 19.6 sürümüne geçişin tamamlanmasına bağladı.

🐲🐲🐲PI NETWORK: Pi Network – The Value of Pi Will Make You Regret Selling at Black Market Prices! Hello everyone, I am sharing an analysis from a long-time pioneer after reading Ms. Doris Yin's post that I recently shared. Please read below. "Hello ladies and gentlemen! I… pic.twitter.com/U5bwgiYKtZ — JoJo-π (@jojo102102) July 29, 2024

🚀 Pi Network Price Prediction: 2024-2050 🌟 2024: Could we see Pi hitting $314 per coin?

2028: $3140 per Pi? Imagine the possibilities!

2035: Will Pi surpass $31,415, making early adopters millionaires?

2050: The big question $314,159 per Pi or more? 🔥 The future is full of… pic.twitter.com/XSLQ2Y6f9P — Cryptoleakvn (@cryptoleakvn) December 6, 2024

Kâr Alma ve Teknik Direnç

Ralliye rağmen, kar alımları ortaya çıktı. Son 24 saat içinde borsalara 4 milyondan fazla PI tokenı yatırıldı ve bu da satış baskısına işaret ediyor. Teknik göstergeler, 50 günlük EMA’nın kritik bir bariyer olarak hareket ettiği 0,177-0,1919 $ civarındaki dirence işaret ediyor.

Genel Piyasa Duyarlılığı

Duyarlılık kırılgan olmaya devam ediyor. AInvest, PI’nin fiyatında %3,7’lik bir düşüş olduğunu ve 15 teknik göstergeden 14’ünün daha fazla düşüşü desteklediğini bildirdi. Analistler, direnç devam ederse 0,14$’a doğru potansiyel bir düşüş konusunda uyarıyor. Bu arada CryptoRank, PI’yi geçtiğimiz hafta ilk 100 kripto para arasında yaklaşık %40’lık bir kazançla en iyi performans gösteren token olarak vurguluyor.

Teknik Görünüm ve Temel Seviyeler

Destek : Satışlar yoğunlaşırsa 0,15 $ civarında daha derin destek ile 0,17 $ civarında.

: Satışlar yoğunlaşırsa 0,15 $ civarında daha derin destek ile 0,17 $ civarında. Direnç : Anlık direnç 0,177$-0,18$ seviyelerinde yer alırken, daha güçlü bir bariyer 0,1919$ seviyesinde bulunuyor.

: Anlık direnç 0,177$-0,18$ seviyelerinde yer alırken, daha güçlü bir bariyer 0,1919$ seviyesinde bulunuyor. Göstergeler: Karışık sinyaller-kısa vadeli momentum hafif yükseliş gösteriyor, ancak uzun vadeli baskı devam ediyor .

Daha Geniş Bağlam ve Riskler

Pi Network’ün fiyatı Şubat 2025’teki 2,98-2,99 $ civarındaki zirvesinin çok altında kalmıştır. Token, Şubat 2026’nın başlarında tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,1312 $ civarında kaydedilen bu yüksek değerden %95’in üzerinde değer kaybetti.

Yatırımcı güveni baskı altında. VnExpress, projenin henüz akıllı sözleşmeler gibi temel özellikleri sunmadığını ve artan token kilitlerinin arz baskısını artırdığını bildirdi. Günlük işlem hacimleri önemli ölçüde düşerek likidite ve uzun vadeli uygulanabilirlikle ilgili endişeleri artırdı. Bazıları Pi’yi riskli veya piramit benzeri olarak etiketlese de, hiçbir büyük düzenleyici resmi olarak bir aldatmaca olarak kabul etmemiş olsa da, düzenleyici ve uzman uyarıları da devam etmektedir.

PI için Sırada Ne Var?

Analistler ve tüccarlar birkaç önemli gelişmeyi izliyor:

PI’nin momentumu sürdürmek için 0,18-0,19 $’ın üzerine çıkıp çıkamayacağı.

Satış baskısı devam ederse, 0,15$’a doğru bir düşüş olasıdır.

Geçiş gecikmeleri ve kilitli bakiyeler gibi operasyonel sorunların çözülmesi güveni yeniden tesis edebilir.

Daha geniş kripto piyasası eğilimleri ve Pi Çekirdek Ekibinden gelen yeni duyurular da duyarlılığı etkileyebilir.

Sonuç

Pi Network’ün PI token’ı kısa vadeli kazançlar ve yapısal zorluklar arasında hassas bir dengede ilerliyor. Mainnet yıldönümü bir ralliyi tetikledi, ancak kâr elde etme ve teknik direnç iyimserliği azaltıyor. Token, 0,174-0,175 dolar civarında, zirveye kıyasla oldukça düşük bir değerde ve hissiyat hala kırılgan. Piyasa gözlemcileri, PI’ın direnci kırıp kıramayacağını ya da yenilenen satış baskısının onu aşağı çekip çekmeyeceğini yakından takip edecek.