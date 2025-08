Trump pressiona para proibir a negociação de ações no congresso, dividindo o Partido Republicano

Principais informações

Trump recentemente pressionou para proibir a negociação de ações entre membros do Congresso. No entanto, ele se opõe a ser incluído nela.

A assim chamada “Lei Honest” bipartidária provavelmente enfrentará resistência republicana, especialmente quanto à sua abrangência sobre o poder executivo.

O senador Josh Hawley, coautor do projeto de lei, diz que Trump foi mal informado sobre seus detalhes.

A Casa Branca anunciou recentemente que o Presidente dos EUA, Donald Trump, apoia a proibição de membros do Congresso de negociar ações. O debate em curso entrou em uma nova fase, e Trump está agora no centro.

A demanda pública por transparência financeira está aumentando, e este projeto de lei bipartidário, conhecido como a “Lei Honest,” está ganhando força. No entanto, os sinais contraditórios de Trump e a resistência do Partido Republicano estão criando tensão. Isso torna incerto se este esforço terá sucesso.

Trump apoia a proibição em palavras, não em ações

Trump há muito tempo afirma apoiar a proibição da negociação de ações para funcionários públicos. No início desta semana, ele disse que apoia a ideia “conceitualmente”.

A Lei Honest avançou por um comitê do Senado com apoio de ambos os partidos. No entanto, naquela época, Trump atacou o senador Josh Hawley, um dos patrocinadores do projeto de lei.

Trump apoia a proibição da negociação de ações no congresso | Fonte: X

O presidente criticou Hawley por trabalhar com os Democratas e por não o isentar da nova regra. Ele chegou a chamar Hawley de “senador de segunda categoria.”

Segundo Hawley, essa crítica veio de desinformação sobre o presidente. Alguns senadores republicanos teriam dito a Trump que o projeto de lei o forçaria a vender seus bens, incluindo Mar-a-Lago. “Isso não é verdade”, Hawley disse ao Business Insider.

O projeto de lei não exigiria que Trump vendesse nenhuma de suas participações durante seu mandato atual. Apenas o impediria de comprar novas ações.

O que está realmente em jogo com a Lei Honest?

A Lei Honest foi copatrocinada por Hawley (R-MO) e Gary Peters (D-MI). Ela foi projetada para restaurar a confiança pública no governo.

Proibiria a negociação individual de ações por membros do Congresso, o presidente, o vice-presidente e seus cônjuges. Se aprovado, esses funcionários precisariam se desfazer de ações individuais até o início de seu próximo mandato.

O projeto de lei está ganhando terreno rapidamente | Fonte: X

O projeto de lei foi inspirado pela crescente indignação pública com legisladores realizando negociações de ações em momentos críticos. Um exemplo é o início da pandemia de COVID-19, quando tais ações levantaram preocupações éticas. Críticos dizem que as regras de divulgação atuais não são suficientes para evitar conflitos de interesse.

Como resultado, os defensores do projeto de lei argumentam que uma proibição completa é necessária. “A ética deve se aplicar ao presidente e ao Congresso,” disse o senador Peters.

A resistência do Partido Republicano cresce com a intervenção de Trump

Embora o projeto de lei tenha sido aprovado no comitê, a maioria dos republicanos se opõe a ele. Muitos estão preocupados que a nova lei tenha sido apressada ou elaborada para atingir Trump injustamente.

Outros, como o senador Rick Scott, se opõem a aplicar o mesmo ao presidente. No entanto, eles apoiam a proibição da negociação de ações para o Congresso,

Scott disse, “Não queremos que as pessoas usem informações privilegiadas no Congresso para lucrar com ações como Nancy Pelosi. Por que não nos concentramos nisso?”

Ironicamente, a versão original do projeto de lei de Hawley, a “Lei PELOSI,” não incluía o presidente ou o vice-presidente. No entanto, quando muitos republicanos se recusaram a apoiar a proposta, Hawley recorreu aos Democratas.

Ele concordou em ampliar o escopo do projeto de lei para se alinhar com uma proposta bipartidária semelhante do ano anterior. Em troca, ele garantiu o apoio de legisladores que apoiavam esse esforço anterior.

Situação atual: apoio, resistência e incerteza

Até o momento, não há indicadores se a Lei Honest chegará a uma votação completa no Senado. O líder republicano do Senado, John Thune, mencionou que talvez não a leve ao plenário. Isso é especialmente verdade quando apenas um republicano vota para aprová-la no comitê.

Mesmo dentro do círculo íntimo de Trump, aprovar o projeto de lei pode ser complicado. Alguns assessores continuam a insistir que ele ainda apoia uma proibição em teoria. No entanto, o ex-presidente não esclareceu se apoiará esta versão do projeto de lei. Isso restringiria sua capacidade de negociar ações.