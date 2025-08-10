Trump abre planos 401(k) para criptomoedas e imóveis

Principais informações

Uma ordem executiva recém-aprovada permite que os americanos invistam economias de 401(k) em criptomoedas e outros ativos alternativos.

A medida faz parte do esforço de Trump para tornar os EUA um centro de criptografia e ativos digitais.

Enquanto isso, os especialistas alertam que esses investimentos acarretam altos riscos e taxas.

O presidente Donald Trump assinou uma nova ordem executiva. Isso permite que os americanos invistam suas economias de aposentadoria 401(k) em criptomoedas, imóveis e outros ativos alternativos.

Essa medida representa uma mudança significativa na forma como as contas de aposentadoria dos EUA podem ser gerenciadas. Ela também poderia abrir o mercado de fundos de aposentadoria de US$ 12 trilhões para ativos de alto risco.

Criptografia em contas 401(k)

Até agora, as contas 401(k) estavam limitadas principalmente a investimentos como ações, títulos e fundos mútuos. No entanto, a ordem de Trump agora orienta o Departamento do Trabalho, o Tesouro e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) a atualizar suas regulamentações.

Isso efetivamente abre caminho para investimentos alternativos e atrai otimismo e preocupação.

Presidente Trump assina oficialmente ordem executiva para Bitcoin e criptografia em 401(k)s | Fonte: X

A decisão de incluir criptografia nos planos 401(k) faz parte dos esforços de Trump. Ele pretende estabelecer os EUA como um centro de finanças digitais. Embora Trump já tenha chamado o Bitcoin de fraude, ele recentemente adotou as criptomoedas e lançou seu token no início deste ano.

Como parte do anúncio da ordem executiva, Trump criticou o “exagero regulatório”. Ele também afirmou que o objetivo é dar aos americanos mais opções de poupança para a aposentadoria e melhores retornos.

No entanto, especialistas financeiros afirmam que a inclusão de criptomoedas em planos 401(k) apresenta riscos enormes.

“A criptomoeda é volátil e em grande parte não regulamentada”, disse Anil Khurana, diretor do Centro Baratta da Universidade de Georgetown, de acordo com o The Guardian. “Colocá-la em carteiras de aposentadoria pode expor os poupadores a perigos desnecessários, especialmente se eles não entenderem completamente como ela funciona.”

Como os ativos alternativos podem mudar o investimento na aposentadoria

Essa ordem permite que os planos 401(k) incluam ativos como private equity, imóveis e criptografia. Esses tipos de investimentos não são novos para os investidores institucionais. Entretanto, são raros em carteiras de aposentadoria. Isso se deve ao fato de serem complexos, ilíquidos e arriscados do ponto de vista jurídico.

A ordem executiva dá luz verde a gestores de ativos como BlackRock e Vanguard. Agora eles podem criar novos produtos de investimento que podem incluir esses ativos alternativos.

A BlackRock já está se preparando para lançar um fundo de aposentadoria com ativos de private equity e crédito privado. De acordo com seu CEO, Larry Fink, em uma chamada recente, “há muito risco de litígio, e isso vai atrasar as coisas”.

Por que alguns veem a criptografia nos planos 401(k) como um passo à frente

Os defensores da mudança argumentam que o investimento em aposentadoria precisa ser mais flexível. Os portfólios nem sempre atendem às metas dos poupadores mais jovens ou daqueles que buscam retornos mais altos.

Como resultado, adicionar uma pequena porção de criptomoedas ou imóveis poderia proporcionar o tipo de crescimento que alguns investidores desejam. Isso pode acontecer especialmente em um plano de longo prazo como um 401(k).

“Pessoas na faixa dos 20 ou 30 anos podem se beneficiar de uma estratégia diversificada que inclua ativos alternativos”, disse Ted Rossman, analista sênior do setor na Bankrate, à ABC News. “No entanto, isso deve ser feito com cuidado e somente se os investidores entenderem os riscos.”

Quais são os riscos de investir em criptografia para a aposentadoria?

A inclusão de criptomoedas em planos 401(k) pode parecer atraente à primeira vista, especialmente durante o boom do mercado. No entanto, os ativos criptográficos são conhecidos por serem altamente voláteis nas oscilações de preço.

“Isso parece horrível”, diz o comentarista de criptografia Wally Rashid | Fonte X

Isso sem mencionar como os golpes e os esquemas de pump-and-dump ainda são comuns. Certos ativos nos mercados de criptomoedas também podem sofrer com a falta de liquidez às vezes. Nesse caso, o acesso rápido ao dinheiro pode ser um problema.

Por fim, diferentemente das ações ou dos fundos mútuos, as criptomoedas nem sempre são fáceis de avaliar. Os riscos podem fazer com que essa classe de ativos não seja adequada para muitos poupadores de longo prazo, especialmente aqueles próximos da aposentadoria.