Tendência de tesouraria do Ethereum aumenta à medida que as empresas se afastam do Bitcoin

Principais informações

As empresas públicas agora detêm mais de US$ 12 bilhões em títulos de tesouraria da Ethereum, o que representa mais de 2% do fornecimento de ETH.

Empresas como a BitMine Immersion Technologies e a SharpLink Gaming estão liderando a recuperação.

O rendimento das estacas e o crescimento do DeFi são alguns dos fatores que impulsionam o aumento do Ethereum nos balanços corporativos.

Os títulos do Ethereum estão se tornando uma parte importante da vida corporativa este ano, especialmente.

Durante anos, a MicroStrategy foi um dos maiores impulsionadores de manchetes com suas reservas voltadas para o Bitcoin. No entanto, agora parece que as marés estão mudando. Cada vez mais empresas públicas estão estocando Ethereum como seu principal ativo de tesouraria.

A tendência contínua do Tesouro

De acordo com o The Block, as empresas de capital aberto agora detêm mais de US$ 12 bilhões em ETH. Isso representa mais de 2% da oferta total.

Ao adicionar ETFs e fundos privados, o controle institucional agora é de mais de 10% da ETH em circulação. A escala desse pivô mostra o quanto o status da Ethereum cresceu ao longo dos anos:

Não apenas como uma moeda digital, mas como uma reserva corporativa estratégica.

Principais empresas que estão criando títulos do Tesouro de Ethereum

De acordo com a StrategicETHReserve, a BitMine Immersion Technologies (BMNR) é atualmente a líder do movimento de tesouraria da Ethereum. A empresa lançou seu programa de tesouraria há apenas alguns meses e agora detém mais de 1,7 milhão de ETH.

Esse estoque vale cerca de US$ 7,9 bilhões, e a BitMine declarou publicamente que planeja garantir 5% do suprimento da Ethereum.

A SharpLink Gaming (SBET) começou com a ETH quase ao mesmo tempo em junho, fazendo da Ethereum sua principal reserva de tesouraria. Ela adquiriu mais de 740.000 ETH no valor de cerca de US$ 3,2 bilhões e está atrás apenas da BitMine.

Outros participantes incluem a BTCS Inc. (BTCS), que detém mais de 70.000 ETH como parte de sua estratégia de negócios que prioriza o blockchain, e a Bit Digital (BTBT), que fez a transição completa da mineração de Bitcoin para o staking de Ethereum depois de garantir mais de 120.000 ETH.

EthZilla está planejando arrecadar US$ 10.000.000 para comprar ETH | Source: X

Por fim, a ETHZilla Corporation (ETHZ) acumulou mais de 102.000 ETH ao lançar um programa de recompra de ações, com a GameSquare Holdings (GAME) alocando enormes reservas de ETH para apoiar seus projetos Web3 e NFT.

Perspectiva de preço do Ethereum em meio à acumulação corporativa

O Ethereum recentemente atingiu novos máximos perto de US$ 4.884 antes de mostrar sinais de cansaço.

Enquanto isso acontecia, os analistas notaram divergências de baixa no RSI do gráfico diário, o que indicava uma correção de curto prazo em direção a US$ 4.100. Até o momento, o Ethereum tem seus níveis de suporte mais importantes em US$ 4.400 a US$ 4.450, enquanto um impulso acima de US$ 4.800 confirmaria um impulso renovado.

Os dados em cadeia mostram que as negociações de futuros estão superaquecendo, especialmente após o discurso do presidente do FED, Jerome Powell, em Jackson Hole. No entanto, apesar disso, a demanda de longo prazo dos títulos do Tesouro está reforçando a força do ativo no longo prazo.

Mags vê Ethereum atingindo US$ 15.000 neste ciclo | Fonte: X

O analista Mags observou recentemente que o Ethereum tem uma boa chance de subir para a zona de US$ 15.000 no médio e longo prazo.

O analista observou que, no último ciclo, quando o Ethereum ultrapassou seu ATH anterior, ele subiu +211% e atingiu o pico na zona de fibonacci de 3,618.

Ele diz que a mesma tendência está se repetindo, desta vez com o mesmo nível de retração de Fibonacci em US$ 15.650. Em outras palavras, o Ethereum tem uma boa chance de atingir US$ 15 se a história se repetir.

O analista também observou que, mesmo que a ETH suba apenas metade em direção a esse nível, ela poderá terminar entre US$ 10.146 e US$ 11.600. Mags terminou dizendo que as metas conservadoras para a ETH atualmente estão no nível de extensão 1.618 Fib em US$ 7.500.

O caminho a seguir para os títulos do Tesouro de Ethereum

O aumento dos títulos de tesouraria da Ethereum mostra que as finanças corporativas estão mudando enormemente, e as empresas não estão apenas buscando uma proteção contra a inflação. Elas estão adotando ativamente a ETH por causa de seu ecossistema e rendimento.

Ainda há alguns desafios a serem considerados, incluindo a volatilidade do mercado e as mudanças regulatórias. No entanto, a direção é clara.

Assim como mais empresas adotam a Ethereum, é provável que a dominância da criptomoeda se expanda nos próximos anos.