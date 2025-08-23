Solana Price tem como meta marcas de US$ 250 em meio a um forte crescimento na cadeia

Principais informações

O preço do Solana está se mantendo próximo a US$ 180, enquanto o Bitcoin e o Ethereum continuam a se enfraquecer.

Fatores como atividade na cadeia, expansão do DeFi e novos produtos na rede devem impulsionar a demanda por SOL.

Os analistas agora estão observando a resistência de US$ 200 como o próximo nível de ruptura.

A ação do preço do Solana tem sido impressionante ultimamente, especialmente com as dificuldades do mercado geral de criptografia. Tanto o Bitcoin quanto o Ethereum recuaram recentemente. No entanto, a SOL continua a defender seus níveis de suporte em torno de US$ 180.

Essa estabilidade indica que sua demanda tem sido forte, e os investidores estão especialmente interessados. Os traders agora estão discutindo se o SOL está se preparando para um rompimento acima de US$ 200. Caso contrário, ele ficará preso em uma consolidação mais longa.

A ação do preço do Solana entre US$ 175 e US$ 180 será crucial. Seu desempenho nas próximas semanas determinará a tendência geral.

As métricas na cadeia mostram um forte impulso para a Solana Price

Os dados na cadeia da SOL agora estão mostrando sinais claros de aumento da demanda. Por exemplo, os volumes de transações aumentaram em cerca de 32% nos últimos dias, chegando a mais de US$ 590 milhões.

Os dados da SolScan também mostram que os endereços ativos ultrapassaram a marca de 2,9 milhões. Eles aumentaram em cerca de 5,3% nos últimos dias.

Os endereços ativos na rede Solana têm aumentado ultimamente | Fonte: SolScan

As tarifas também aumentaram em cerca de 44%, chegando a cerca de US$ 7,68 milhões, o que demonstra uma maior utilidade da rede. A participação da Defi tem aumentado ultimamente. O valor total bloqueado de Solana está agora perto de US$ 9 bilhões, depois de aumentar em quase 50% nos últimos meses.

Mais de 3,3 milhões de carteiras estão ativas na rede, um sinal importante de participação. O mercado de memecoin é outra fonte de força para a Solana.

Além disso, as carteiras de varejo continuam a acumular Solana durante as quedas de preço. Isso formou uma zona de suporte entre US$ 175 e US$ 180. Esse pode ser um dos fatores que salvam o preço do Solana de quedas mais profundas nos próximos dias.

Preço de Solana enfrenta resistência

O preço do SOL continua sendo negociado acima de uma área de resistência crítica entre US$ 177 e US$ 181. Um movimento acima de US$ 200 confirmaria a força do ativo. Por outro lado, uma falha em se manter acima desse nível de preço poderia manter o preço do Solana preso.

O preço da Solana está enfrentando resistência em torno de $177 e $181 | Fonte: TradingView

Os indicadores técnicos também estão mostrando sinais mistos. A supertendência semanal, por exemplo, tornou-se de baixa pela primeira vez em dezembro de 2023. Historicamente, esse padrão tem levado a fases de consolidação que empurram o SOL para baixo da marca de US$ 150.

O RSI semanal também mostra uma divergência de baixa que indica possível fraqueza. Se o preço do Solana fechar acima da marca de US$ 200 esta semana, a configuração de baixa poderá ser invalidada.

Um rompimento decisivo poderia ajudar o ativo a atingir o nível de US$ 250. Se o fechamento semanal cair para menos de US$ 180, o preço do Solana pode recuar para US$ 155 ou até US$ 150.

Movimentos institucionais aumentam a confiança

A introdução de derivativos Solana regulamentados pelos EUA pela Coinbase também foi um grande impulsionador do sentimento dos traders institucionais. Esse movimento faz parte de uma tendência maior, já que as bolsas competem para oferecer ferramentas de negociação mais complexas.

Esses produtos oferecem aos investidores novas maneiras de obter exposição ao SOL. Em troca, eles proporcionam maior liquidez ao mercado.

Os analistas acreditam que o acesso institucional é um sinal importante. Quando mais produtos estiverem disponíveis, a demanda de longo prazo por SOL poderá aumentar.

O sentimento do mercado continua dividido

Alguns analistas alertam que o preço do Solana pode estar prestes a entrar em uma fase de consolidação. Isso pode ocorrer se as condições técnicas de baixa se concretizarem.

Outros, como o Bitcoinsensus, indicam que o SOL é negociado em uma formação de xícara e alça no período semanal. Pode estar à beira de uma explosão para US$ 2.500.

Solana pode estar prestes a atingir US$ 2.500 em breve | Source: X

Enquanto isso, o índice de medo e ganância das criptomoedas mostra que o sentimento do mercado gravita em torno do medo. Apesar disso, o Solana é relativamente forte entre os principais ativos. Os investidores agora estão observando o fechamento semanal para determinar o que acontecerá em seguida.