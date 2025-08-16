Solana Price mira a meta de US$ 248 com o alinhamento dos padrões de alta

Principais informações

O preço do Solana formou recentemente uma cruz dourada, juntamente com um padrão de xícara e alça, ambos altamente otimistas.

Os analistas agora estão de olho nas zonas de US$ 240 a US$ 248 como meta se a resistência de US$ 187,74 for rompida.

Apesar da alta dos dados técnicos, das taxas de financiamento e da atividade da DEX, o sentimento atualmente é de cautela.

O preço do Solana entrou em uma fase crítica. Agora, ele está exibindo dois importantes padrões técnicos de alta em seu gráfico diário. De acordo com dados recentes do TradingView, uma cruz dourada e uma formação de xícara e alça estão agora em jogo para a SOL.

Isso está criando um forte suporte técnico para uma possível recuperação. Isso significa que os traders observam como o preço do Solana se aproxima de importantes níveis de resistência.

Golden Cross aponta para um preço mais alto em Solana

A última vez que o SOL formou uma cruz dourada foi em outubro do ano passado. Quando isso aconteceu, o evento foi seguido por uma alta de quase 50% em três meses. Isso pode significar que, se a história se repetir, o preço do Solana poderá chegar a US$ 240 nos próximos meses.

Solana exibe uma formação de cruz dourada no gráfico diário | Fonte: X

Para fins de contextualização, uma golden cross ocorre quando a média móvel simples de 50 dias se move acima da média móvel de 200 dias. Esse cruzamento tende a sinalizar o início de uma tendência de alta de longo prazo.

Em um momento em que o interesse institucional está se expandindo e a atividade do mercado de altcoin está aumentando na cadeia, a cruz dourada de Solana é muito notável. Muitos traders acreditam que esse é um gatilho de alta que pode aumentar os preços.

Com base no desempenho histórico, o preço da Solana pode estar prestes a subir antes do final de agosto.

Cup-and-Handle aumenta o cenário de alta para o preço do Solana

Juntamente com a cruz dourada, o gráfico SOL formou um padrão de xícara e alça. Em termos históricos, esse padrão normalmente mostra a continuação de uma tendência de alta após um período de consolidação.

Chris, um analista, diz que a Solana está sendo negociada dentro de uma formação de xícara e alça | Fonte: x

O analista Chris chamou a atenção para essa formação. Um gráfico mostra a base da xícara no preço Solana de US$ 126,40 e uma resistência no decote de US$ 187,74.

A profundidade da xícara indica que um possível movimento de 48% para cima pode estar em jogo se ocorrer um rompimento. Isso mostra uma meta potencial de alta em torno de US$ 248, um pouco mais alta do que a previsão da cruz dourada.

Quando dois padrões de alta aparecem juntos (como é o caso), isso geralmente indica uma probabilidade de rompimento mais forte. Os traders geralmente veem isso como uma confirmação para manter ou aumentar suas posições.

Níveis de suporte e riscos

Apesar da configuração positiva, há certos níveis de preços que o SOL deve manter para continuar subindo. De acordo com os gráficos, esse nível de preço para a SOL é de US$ 156, ou a borda inferior da alça no padrão.

Em outras palavras, uma queda abaixo desse ponto poderia invalidar as previsões de alta e levar a uma correção mais profunda. O sentimento do mercado em todo o setor de criptografia mais amplo, mudanças regulatórias ou fortes movimentos no preço do Bitcoin também podem influenciar os movimentos do SOL.

Mercado de futuros mostra otimismo cauteloso

Atualmente, as taxas de financiamento de futuros perpétuos SOL estão em 12% ao ano, de acordo com dados da Coinglas. Isso fica bem na fronteira entre o sentimento neutro e o de alta.

Ao mesmo tempo, ela demonstra certo otimismo. Está longe das configurações excessivamente agressivas vistas durante os frenesi anteriores de Solana.

As taxas de financiamento de Solana têm sido fortes, mas não superaquecidas | Fonte: Coinglass

No entanto, isso não é uma notícia ruim. Isso mostra que uma alta será a mais saudável possível quando ocorrer. Quando os preços de mercado se recuperam sem posições longas excessivas, o risco de liquidações repentinas é menor.

Isso pode ser bom para a estabilidade no longo prazo. Mas a alavancagem está sob controle. Pelo menos por enquanto.

Volumes de DEX refletem atividade mais lenta

Outra área de preocupação para Solana são seus volumes de DEX. Dados da DefiLlama mostram que os volumes semanais de DEX caíram pela terceira semana consecutiva para cerca de US$ 15,6 bilhões.

Os volumes de DEX da Solana caíram ultimamente | Fonte: DefiLlama

Nos últimos 30 dias, a Solana processou US$ 113,7 bilhões em negociações DEX. Isso é um pouco abaixo dos US$ 116,2 bilhões da Ethereum. No entanto, essa comparação não leva em conta a atividade de camada 2 da Ethereum.

Isso acrescentou outros US$ 91,7 bilhões no mesmo período. Em resumo, o preço do Solana está em uma posição sólida sob qualquer ângulo. Ele está mais preparado para uma alta sustentada do que para uma alta excessiva e irracional.