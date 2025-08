Uma nova lista identifica quatro nomes para investidores que procuram a melhor criptomoeda para investir hoje. Os nomes incluem Pepe Coin, Sui, Hedera (HBAR) e Remittix.

Cada um deles é único no que oferece. No entanto, é a Remittix que está em desenvolvimento discreto, com um roteiro de produto de balcão e utilidade crescente.

Abaixo, analisamos os principais concorrentes. Também explicaremos por que apenas um é sustentado por um lançamento iminente de carteira e forte força de pré-venda.

Tokens de meme, camada 1 e legados em destaque

Pepe Coin está a 0,00001 $, em queda de 5,3 %, e tem uma capitalização de mercado de 4,29 bilhões $. Seu volume está em 712 milhões $, em queda de 26,8 %, um sinal de que o entusiasmo está diminuindo.

Sui, uma cadeia de Camada 1 comparativamente nova, está a 3,33 $, em queda de 3,79 %, e tem uma capitalização de mercado de 11,91 bilhões $. Seu volume caiu 39,1 %, atualmente em aproximadamente 1,41 bilhões $, indicando uma desaceleração recente da atividade.

HBAR (Hedera) está a 0,2338 $, em queda de 7,38 %. A capitalização de mercado é de aproximadamente 9,91 bilhões $, com volume em 482 milhões $, um declínio de 31,6 %. Seus números atuais desmentem o declínio do interesse de curto prazo, apesar dos casos de uso corporativos.

Todas essas moedas estiveram nas notícias recentemente. No entanto, o declínio do ímpeto do produto e a diminuição do volume sugerem um declínio no interesse dos investidores. É aí que a Remittix diverge.

Por que a Remittix está se tornando uma concorrente orientada para a utilidade

Remittix (RTX) é um projeto DeFi de cadeia cruzada para transações de cripto para fiduciário baseadas em uso. Por 0,0895 $ por token, o projeto já arrecadou 18 milhões $ em sua pré-venda. Já vendeu mais de 579 milhões de tokens. Um bônus de 50 % de token para os primeiros compradores ainda está disponível por tempo limitado.

O lançamento da nova carteira beta do projeto no terceiro trimestre de 2025 foi o anúncio de destaque. A Remittix permite transferências contínuas ao suportar mais de 40 criptomoedas e mais de 30 moedas fiduciárias.

Os usuários podem mover cripto para contas bancárias com conversão de câmbio em tempo real e taxas de gás mínimas. Sua segurança é reforçada por meio de uma auditoria confiável da CertiK.

A plataforma atende a remetentes globais, freelancers e necessidades de nível empresarial. Ao contrário de projetos impulsionados por tendências, a Remittix se concentra em resolver desafios financeiros do mundo real. A Remittix está em ascensão entre as principais criptos abaixo de 1 $ para ficar de olho na funcionalidade, não no hype.

Destaques que diferenciam a Remittix

Adoção Global: Suporta pagamentos de cripto para fiduciário em mais de 30 países

Design Focado na Utilidade: Construído para resolver deficiências reais de pagamento na vida real

Lançamento da Carteira Beta no 3º Trimestre de 2025: UI fácil de usar, otimizada para celular

Números Fortes de Pré-venda: Arrecadou 18 milhões $ com mais de 579 milhões de tokens vendidos

Segurança & Confiança: Auditado pela CertiK e com tokenomics transparente

Essas características colocam a Remittix em uma posição superior a qualquer outro token. Está em desenvolvimento como uma ferramenta para adoção em massa e trilhos de pagamento escaláveis.

Enquanto Pepe Coin, Sui e HBAR ostentam comunidades ativas, os números atuais apontam na direção errada. A Remittix, em contraste, está cumprindo a entrega do produto e da pré-venda, com um ímpeto de roteiro aberto.

A Remittix está lançando um sorteio de 250.000 $ junto com o lançamento de sua carteira. O acesso antecipado pode oferecer uma oportunidade única antes do início das listagens oficiais. Se você escolher qual projeto manter em sua lista de observação para 2025, esta plataforma DeFi de cadeia cruzada oferece substância em vez de hype.

