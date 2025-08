SEC dos EUA, CFTC buscam regras mais claras para cripto para impulsionar a inovação

Pontos-chave

A SEC dos EUA está trabalhando em um novo relatório sobre Bitcoin e cripto como parte de suas reformas de ativos digitais.

De acordo com o Presidente Paul Atkins, a SEC e a CFTC estão se unindo sob a iniciativa “Crypto Sprint”.

O objetivo é promover o crescimento, proteger os investidores e manter os EUA competitivos.

A SEC dos EUA está preparando um movimento significativo no espaço cripto. Na CNBC, Paul Atkins confirmou recentemente que a agência está trabalhando em um relatório detalhado sobre “Bitcoin e cripto”.

Este projeto surge após o relatório sobre cripto recentemente divulgado pela Casa Branca. Atkins esclareceu que a SEC quer equilibrar a proteção do investidor com um ambiente saudável para empresas de blockchain.

SEC dos EUA se une à CFTC para projeto cripto

Um dos maiores anúncios neste espaço é a colaboração da SEC dos EUA com a CFTC. De acordo com Atkins, um “arcabouço regulatório racional” ajudará a América a se manter à frente e proteger seus mercados de capitais.

Ambas as agências estão trabalhando em estreita colaboração sob a visão do “Projeto Cripto”. Elas planejam lançar um chamado “relatório sobre Bitcoin e cripto”.

A SEC e a CNBC estão em parceria para lançar um relatório sobre cripto | Fonte: X

De acordo com a Presidente interina da CFTC, Caroline Pham, estas medidas respondem diretamente ao objetivo do Presidente Trump. É tornar os EUA “a capital mundial das criptomoedas.” Ambas as agências estão agora trabalhando na iniciativa Crypto Sprint. É uma série de ações para trazer clareza regulatória ao mercado de criptomoedas.

Espera-se que este projeto envolva ambas as partes implementando novas regras para a negociação de ativos digitais. É provável que também simplifiquem a supervisão entre as agências federais.

Caroline Pham observou que isto não é apenas uma atualização de política. É o início do que ela chama de “Era de Ouro das Criptomoedas” nos Estados Unidos.

“A CFTC não está perdendo tempo em cumprir a visão do Presidente,” disse Pham. “Trabalharemos em estreita colaboração com o Presidente Atkins e a Comissária Hester Peirce para entregar resultados.”

O que o Crypto Sprint abrange?

O Crypto Sprint é baseado no relatório recentemente divulgado pelo Grupo de Trabalho do Presidente sobre Mercados de Ativos Digitais. Este relatório incluiu propostas sobre como o governo lida com tudo relacionado a cripto, desde tributação até negociação de tokens.

Algumas propostas essenciais abordadas incluíram dar à CFTC autoridade para regular os mercados à vista de ativos digitais. Também inclui esclarecer como as empresas de cripto podem acessar serviços bancários.

A Presidente interina da CFTC, Caroline Pham, comenta sobre o Crypto Sprint | Fonte: X

O relatório também apresentou regras consistentes para a regulamentação de stablecoins e derivativos perpétuos. Finalmente, o relatório apresentou recomendações para a negociação de ativos digitais 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Estas mudanças são projetadas para facilitar a conformidade para emissores de ativos e reguladores. Também aumentarão a confiança entre investidores e empreendedores de cripto.

Por que a SEC dos EUA está agindo agora?

Paul Atkins esclareceu que o objetivo da SEC dos EUA é manter os empreendedores de cripto dentro das fronteiras dos EUA. Ao mesmo tempo, protege os investidores e mantém os maus atores afastados.

Ele apontou a necessidade de cooperação entre as agências federais, especialmente a CFTC. “Espero trabalhar ao lado da Comissária Pierce e de nossa Força-Tarefa de Cripto,” disse Atkins. “O apelo do relatório por uma colaboração aprimorada é uma direção bem-vinda.”

Ele também creditou a administração Trump por levar as leis de cripto mais a sério. É mais uma das indiretas sutis de Atkins a Gary Gensler, seu predecessor. A própria CFTC já está fazendo mudanças significativas ao lado da SEC dos EUA.

A CFTC está revogando ativamente suas leis desatualizadas | Fonte: X

Desde janeiro, a agência realizou seu primeiro Fórum de CEOs de Cripto, revogou várias leis desatualizadas. Também lançou novas regras sobre custódia de cripto.

Além disso, a agência também participou de programas-piloto de tokenização. Além disso, a agência aprovou a negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana para ativos digitais em plataformas registradas.

Esses pequenos passos aqui e ali marcam uma mudança da cautela para a ação. Hoje, os EUA não estão apenas respondendo às tendências de cripto, mas ativamente tentando moldá-las.