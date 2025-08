Se a moeda Pengu é a Shiba Inu deste ciclo, a Remittix (RTX) poderia ser a Solana deste ciclo?

A onda de moedas meme continua a se espalhar pelo mercado, mas uma nova mudança está tomando forma. Enquanto nomes como PENGU e SHIB dominam a especulação de curto prazo, alguns investidores estão voltando sua atenção para tokens subvalorizados com impacto no mundo real.

É aí que a Remittix (RTX) está construindo silenciosamente seu impulso. Ela está espelhando o tipo de força fundamental que a SOL mostrou antes de explodir no último ciclo. Ela pode ser a que entregará um desempenho semelhante ao da SOL no futuro.

PENGU e SHIB estão aquecendo, mas os traders querem mais do que hype

Ambas PENGU e SHIB estão mostrando configurações de alta que têm os traders observando de perto. No caso da PENGU, os analistas estão apontando para uma cunha descendente clássica, juntamente com divergência de RSI e aumento de entradas de baleias.

Atualmente, está sendo negociada logo abaixo de US$ 0,036, com um caminho de potencial rompimento em direção a US$ 0,048. Um rompimento através de sua linha de tendência descendente poderia desencadear uma continuação de alta completa. As entradas de baleias, supostamente mais de US$ 3,7 milhões em apenas 24 horas, adicionam ainda mais confiança de que grandes players estão se posicionando para uma corrida.

Enquanto isso, a moeda Shiba Inu está chamando a atenção com suas formações de gráfico de fundo duplo e Cup & Handle. Com a SHIB pairando perto de US$ 0,00001274, os traders veem um rompimento para US$ 0,0000239 como possível, representando um ganho de 36% se a configuração se concretizar. Apesar de alguma resistência, os investidores de varejo permanecem ativos, e o suporte chave em US$ 0,0000103 se manteve firme.

Solana mantém faixa, mas o impulso esfriou

O preço da SOL tem sido negociado entre US$ 125 e US$ 180 desde o início de 2024, incapaz de sustentar seu rompimento de julho. Após uma tentativa frustrada de romper para cima, a SOL enfrentou uma rejeição com uma vela de engolfo de baixa. Agora, ela paira perto de uma mínima semanal. Embora o RSI e o MACD não estejam indicando uma direção específica, há um risco aumentado de queda em direção ao nível de US$ 145 no curto prazo.

No entanto, Solana ainda possui bons fundamentos e infraestrutura, e uma recuperação acima de US$ 145 pode restabelecer a tendência de alta. É importante ressaltar que a ausência de impulso faz com que alguns traders mudem para tokens mais novos com um driver mais potente, como a Remittix.

Por que a Remittix (RTX) está sendo comparada à Solana (SOL) em seus primórdios?

No início, a SOL era amplamente ignorada. Hoje, a Solana processa bilhões em volume e hospeda algumas das aplicações blockchain mais ativas. A Remittix pode estar em um caminho semelhante, mas em vez de competir na corrida DeFi ou NFT, ela está focada em algo ainda mais essencial: pagamentos globais de cripto para fiduciário.

Aqui está o que torna a RTX diferente agora:

Alcance global: envie cripto diretamente para contas bancárias em mais de 30 países

Conversão FX em tempo real com taxas transparentes

É um token com foco em utilidade, que impulsiona o volume real de transações

Carteira chegando no terceiro trimestre de 2025: focada em dispositivos móveis e adoção

Mais de US$ 18 milhões arrecadados com bônus de 40% em tokens ao vivo para os primeiros compradores

Consideração final: o token de destaque de 2025 pode não ser um meme

Enquanto PENGU e SHIB capturam a multidão de moedas meme, investidores que buscam a próxima história de crescimento no estilo SOL estão observando a Remittix de perto. Com um produto funcional sendo lançado em breve, crescentes entradas de capital e um claro ângulo de utilidade, a RTX está em uma posição única.

