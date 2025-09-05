Robinhood adiciona Toncoin às listagens dos EUA com o aumento do volume de negociação

Principais informações
- Robinhood agora oferece suporte à negociação de Toncoin nos EUA, à frente da Coinbase
- O volume de negociação da Toncoin aumentou 60% com o apoio institucional da Verb Technology
- O blockchain vinculado ao Telegram está tendo um aumento na adoção e maior liquidez
A Robinhood adicionou a Toncoin (TON) à sua plataforma de negociação de criptografia nos EUA. Os investidores americanos de varejo agora têm acesso direto à The Open Network.
A listagem foi ao ar em 28 de agosto e faz parte do esforço de Robinhood para expandir sua linha de ativos digitais. A plataforma introduziu recentemente outras altcoins, incluindo SUI, FLOKI, ONDO e PENGU.
Toncoin ganha após listagem da Robinhood
Esse movimento torna a Robinhood uma das primeiras grandes plataformas dos EUA a listar a Toncoin. A plataforma também ultrapassou sua maior rival, a Coinbase, que ainda não adicionou a negociação à vista da TON.
Os investidores de varejo acham que a nova listagem significa mais opções de negociação e exposição a uma das plataformas de blockchain de crescimento mais rápido.
A Toncoin reagiu rapidamente ao anúncio e subiu cerca de 5% nas horas seguintes à listagem. O volume de negociação aumentou 60%, chegando a US$ 280 milhões, e mostrou um forte interesse dos investidores. De acordo com dados do mercado, o preço da Toncoin se estabilizou em torno de US$ 3,17, com a resistência se formando em US$ 3,25.
O aumento da demanda mostra como as listagens de plataformas podem ser poderosas para a liquidez e a confiança do mercado. Ao disponibilizar a Toncoin, a Robinhood não está apenas oferecendo outro ativo aos seus usuários. Ela também está ajudando a fortalecer a presença da moeda no mercado de criptografia dos EUA.
O apoio institucional à Toncoin é reforçado
Uma das maiores histórias por trás do aumento da Toncoin é o envolvimento institucional em grande escala. A Verb Technology, empresa listada publicamente, divulgou que comprou US$ 713 milhões em TON.
A empresa tinha como objetivo inicial garantir cerca de 5% do suprimento de Toncoin. Entretanto, a escala de sua compra mostra a convicção das instituições no futuro do ativo.
Esse tipo de apoio faz mais do que impulsionar a ação do preço. Ele também aponta uma mudança na forma como as empresas tradicionais veem os tokens vinculados ao blockchain. Esse investimento de baleia indica que a Toncoin está sendo levada cada vez mais a sério como parte de mais portfólios de criptografia.
O papel do Telegram no crescimento da Toncoin
Toncoin é o token nativo da The Open Network (TON), uma blockchain originalmente vinculada ao Telegram. Agora, com o Telegram ostentando mais de 1 bilhão de usuários globais, o blockchain desfruta de uma rara vantagem:
Ele tem acesso instantâneo a uma enorme base de usuários. Nos últimos meses, o Telegram expandiu suas parcerias de criptografia. Ele agora oferece serviços baseados em TON, como pagamentos no aplicativo e aplicativos Web3.
Essas integrações criam casos de uso reais para a Toncoin, que vão além da negociação especulativa. A TON está se tornando a plataforma de referência ao fazer a ponte entre mensagens e blockchain. Isso poderia atrair a adoção de varejistas e instituições.
Estratégia de criptografia da Robinhood
A adição da Toncoin se encaixa na estratégia da Robinhood de aumentar suas ofertas de ativos digitais. A plataforma tem expandido constantemente seu menu de criptografia sob um clima regulatório mais favorável nos EUA.
Além da TON, a Robinhood adicionou altcoins como Bonk (BONK), Stellar (XLM), Peanut the Squirrel (PNUT) e Pudgy Penguins (PENGU).
Cada nova listagem oferece aos usuários da Robinhood mais opções, ajudando a plataforma a competir com rivais como Coinbase e Kraken. A expansão das ofertas de criptografia da empresa significa que ela está avançando em sua missão de aumentar o acesso aos mercados financeiros.
O que isso significa para o mercado de criptografia
A inclusão da Toncoin na plataforma norte-americana da Robinhood faz parte de uma tendência maior nos mercados financeiros. Instituições e plataformas estão lentamente incorporando a tecnologia blockchain em seus principais serviços.
A Iniciativa de Dados Econômicos On-Chain dos EUA está causando impacto na política de criptografia. Ela planeja publicar dados macroeconômicos diretamente em blockchains públicos para maior transparência.
Movimentos como esses mostram como a blockchain não é mais tratada como uma tecnologia marginal. Em vez disso, ela está se tornando uma parte significativa da infraestrutura financeira.
A crescente adoção da Toncoin está acelerando sua presença nas finanças convencionais. O apoio da Robinhood destaca a conexão cada vez mais profunda entre os sistemas tradicionais e descentralizados.