Robinhood adiciona Toncoin às listagens dos EUA com o aumento do volume de negociação

Principais informações

Robinhood agora oferece suporte à negociação de Toncoin nos EUA, à frente da Coinbase

O volume de negociação da Toncoin aumentou 60% com o apoio institucional da Verb Technology

O blockchain vinculado ao Telegram está tendo um aumento na adoção e maior liquidez

A Robinhood adicionou a Toncoin (TON) à sua plataforma de negociação de criptografia nos EUA. Os investidores americanos de varejo agora têm acesso direto à The Open Network.

A listagem foi ao ar em 28 de agosto e faz parte do esforço de Robinhood para expandir sua linha de ativos digitais. A plataforma introduziu recentemente outras altcoins, incluindo SUI, FLOKI, ONDO e PENGU.

Toncoin ganha após listagem da Robinhood

Esse movimento torna a Robinhood uma das primeiras grandes plataformas dos EUA a listar a Toncoin. A plataforma também ultrapassou sua maior rival, a Coinbase, que ainda não adicionou a negociação à vista da TON.

Os investidores de varejo acham que a nova listagem significa mais opções de negociação e exposição a uma das plataformas de blockchain de crescimento mais rápido.

Robinhood lista Toncoin à frente da Coinbase | Source: X

A Toncoin reagiu rapidamente ao anúncio e subiu cerca de 5% nas horas seguintes à listagem. O volume de negociação aumentou 60%, chegando a US$ 280 milhões, e mostrou um forte interesse dos investidores. De acordo com dados do mercado, o preço da Toncoin se estabilizou em torno de US$ 3,17, com a resistência se formando em US$ 3,25.

O aumento da demanda mostra como as listagens de plataformas podem ser poderosas para a liquidez e a confiança do mercado. Ao disponibilizar a Toncoin, a Robinhood não está apenas oferecendo outro ativo aos seus usuários. Ela também está ajudando a fortalecer a presença da moeda no mercado de criptografia dos EUA.

O apoio institucional à Toncoin é reforçado

Uma das maiores histórias por trás do aumento da Toncoin é o envolvimento institucional em grande escala. A Verb Technology, empresa listada publicamente, divulgou que comprou US$ 713 milhões em TON.

A Verb Technology adicionou recentemente a Toncoin à sua tesouraria | Source: X

A empresa tinha como objetivo inicial garantir cerca de 5% do suprimento de Toncoin. Entretanto, a escala de sua compra mostra a convicção das instituições no futuro do ativo.

Esse tipo de apoio faz mais do que impulsionar a ação do preço. Ele também aponta uma mudança na forma como as empresas tradicionais veem os tokens vinculados ao blockchain. Esse investimento de baleia indica que a Toncoin está sendo levada cada vez mais a sério como parte de mais portfólios de criptografia.

O papel do Telegram no crescimento da Toncoin

Toncoin é o token nativo da The Open Network (TON), uma blockchain originalmente vinculada ao Telegram. Agora, com o Telegram ostentando mais de 1 bilhão de usuários globais, o blockchain desfruta de uma rara vantagem:

Ele tem acesso instantâneo a uma enorme base de usuários. Nos últimos meses, o Telegram expandiu suas parcerias de criptografia. Ele agora oferece serviços baseados em TON, como pagamentos no aplicativo e aplicativos Web3.

Essas integrações criam casos de uso reais para a Toncoin, que vão além da negociação especulativa. A TON está se tornando a plataforma de referência ao fazer a ponte entre mensagens e blockchain. Isso poderia atrair a adoção de varejistas e instituições.

Estratégia de criptografia da Robinhood

A adição da Toncoin se encaixa na estratégia da Robinhood de aumentar suas ofertas de ativos digitais. A plataforma tem expandido constantemente seu menu de criptografia sob um clima regulatório mais favorável nos EUA.

Além da TON, a Robinhood adicionou altcoins como Bonk (BONK), Stellar (XLM), Peanut the Squirrel (PNUT) e Pudgy Penguins (PENGU).

Cada nova listagem oferece aos usuários da Robinhood mais opções, ajudando a plataforma a competir com rivais como Coinbase e Kraken. A expansão das ofertas de criptografia da empresa significa que ela está avançando em sua missão de aumentar o acesso aos mercados financeiros.

O que isso significa para o mercado de criptografia

A inclusão da Toncoin na plataforma norte-americana da Robinhood faz parte de uma tendência maior nos mercados financeiros. Instituições e plataformas estão lentamente incorporando a tecnologia blockchain em seus principais serviços.

A Iniciativa de Dados Econômicos On-Chain dos EUA está causando impacto na política de criptografia. Ela planeja publicar dados macroeconômicos diretamente em blockchains públicos para maior transparência.

Os EUA planejam trazer dados macroeconômicos para a cadeia | Source: X

Movimentos como esses mostram como a blockchain não é mais tratada como uma tecnologia marginal. Em vez disso, ela está se tornando uma parte significativa da infraestrutura financeira.

A crescente adoção da Toncoin está acelerando sua presença nas finanças convencionais. O apoio da Robinhood destaca a conexão cada vez mais profunda entre os sistemas tradicionais e descentralizados.