Retorno do interesse? Baleia de Ethereum compra 101.131 $ETH no valor de 361 milhões de dólares

Principais informações

Esta semana, uma única baleia de Ethereum comprou 361 milhões de dólares em ETH. Isto pode significar o retorno do interesse institucional.

A transação foi gerida pela FalconX e Galaxy Digital, com armazenamento seguro da BitGo.

Enquanto os ETFs de Bitcoin registaram saídas pesadas na última sessão de negociação, os ETFs de Ether ganharam mais de 73 milhões de dólares.

Uma enorme baleia de Ethereum comprou recentemente impressionantes 361 milhões de dólares em ETH em dois dias.

Esta transação foi realizada através da FalconX/Galaxy Digital e assegurada pela BitGo. É uma das maiores compras de ETH vistas este ano. Como têm sido as entradas de Ethereum nas carteiras das baleias ultimamente?

Atividade das baleias de Ethereum mostra crescente confiança do mercado

Entre 4 e 6 de agosto, uma baleia de Ethereum comprou impressionantes 101.131 $ETH a um preço médio de 3.640 $. O tamanho total desta compra de Ethereum foi de cerca de 361 milhões de dólares. Foi um movimento de um investidor institucional.

Baleia de Ethereum investe 361 milhões de dólares em 101.131 $ETH | Fonte: X

O ETH foi distribuído por três carteiras recém-criadas, todas protegidas pelos serviços de custódia de nível institucional da BitGo. Combinado com a FalconX e a Galaxy Digital, esta configuração mostra que o comprador não estava apenas a investir.

Pareciam estar a preparar-se para gerir os ativos em grande escala. Tal preparação aponta para um interveniente sério que provavelmente sabe algo que os retalhistas não sabem.

Mais valorização a caminho?

Historicamente, a atividade das baleias não se limita a agitar os gráficos. Tende a motivar o resto do mercado a seguir o exemplo. Quando grandes investidores fazem movimentos como estes, outros tendem a seguir.

Isto cria um efeito dominó, e investidores institucionais mais pequenos (ou mesmo traders de retalho) podem ver isto como um sinal de confiança. Isto sem mencionar como grandes transações reduzem a oferta disponível nas bolsas e podem ser um impulsionador considerável de preços.

O analista Ted Pillows acredita que o Ethereum está atualmente numa fase de acumulação de impulso, antes de um impulso para cima.

O analista Ted Pillows prevê um regresso para o Ethereum | Fonte: X

O analista diz que o Ethereum pode fazer outra tentativa de testar (ou mesmo quebrar) os 4.000 $ novamente. Isto poderá ser visto assim que tiver reunido combustível suficiente. Por outras palavras, o Ethereum pode estar à beira de um regresso.

Por que as instituições estão a escolher Ethereum em vez de Bitcoin

Esta enorme compra de Ethereum por baleias não foi o único sinal de alta. Os ETFs de Bitcoin registaram o seu quarto dia consecutivo de saídas em 5 de agosto.

Perdeu quase 200 milhões de dólares, de acordo com dados da Farside Investors. Por outro lado, o mercado de ETFs de Ethereum arrecadou impressionantes 73 milhões de dólares.

Mercado de ETFs de Ethereum regista 73 milhões de dólares em entradas em meio a saídas de Bitcoin | Fonte: Farside Investors

Isto indica ainda que os investidores estão a mudar de Bitcoin para Ethereum à medida que mudam o seu foco. Há também uma boa razão para isto. O Ethereum é conhecido pela sua dominância em TVL. Ele alimenta milhares de aplicações DeFi, NFTs e contratos inteligentes.

É também mais impulsionado pela utilidade do que o Bitcoin. O Ethereum 2.0 melhorou o seu consumo de energia e agora é mais escalável. Estes fatores tornaram-no mais atrativo para as baleias como um investimento a longo prazo.

Além disso, atualizações recentes da SEC também confirmaram que as atividades de staking, sob certas condições, “não contam como ofertas de valores mobiliários”. Isto deu aos investidores mais clareza e aumentou a sua confiança em produtos relacionados com Ethereum.

Compras de baleias de Ethereum podem ser um sinal de um mercado em amadurecimento

A compra de 361 milhões de dólares em Ethereum por baleias é mais do que apenas uma manchete. Mostra que o mercado de criptomoedas está a amadurecer. As instituições já não estão apenas a ‘molhar os pés’.

Em vez disso, elas mergulham confiantes em investimentos e estão armadas com o capital para o fazer. O Bitcoin continua a enfrentar ventos contrários da macroeconomia e do sentimento dos investidores. No entanto, o Ethereum está lentamente a ganhar terreno contra o rei das criptomoedas em termos de dominância.

O ecossistema Ethereum está a crescer rapidamente, as regulamentações estão a tornar-se mais claras, e o capital institucional está a seguir o sinal. Os próximos dias poderão fornecer alguma direção de preço para o ativo.

Os investidores podem até ver uma nova tentativa de quebrar o nível de preço de 4.000 $ novamente. Isto poderá ser visto à medida que o Ethereum reúne força para subir novamente.