A Remittix (RTX) está se aproximando do lançamento de sua carteira beta em 15 de setembro de 2025. Ela está atraindo o interesse dos investidores graças ao seu caso de uso no mundo real. À medida que este projeto PayFi se expande, a comunidade Cardano acaba de votar para aprovar um fundo de desenvolvimento recorde de US$ 71 milhões. Assim, está sinalizando uma evolução mais profunda do ecossistema.

Governança da Cardano aprova alocação massiva de tesouraria

A comunidade Cardano aprovou uma proposta de tesouraria de US$ 71 milhões para atualizações essenciais, como escalonamento Hydra, ferramentas modulares Acropolis e melhorias Ouroboros Leios. Essas atualizações são essenciais para o crescimento da rede Cardano. É a primeira vez que fundos on-chain irão impulsionar diretamente o desenvolvimento fundamental sob nova supervisão de contratos inteligentes.

Fonte: TradingView

A mudança de governança da Cardano agora exige relatórios mensais da Input Output Global. Ela é rastreada pela organização Intersect e aplicada com ferramentas de responsabilidade técnica. Essa medida fortalece o desenvolvimento descentralizado da blockchain. Ao mesmo tempo, visa melhorar o rendimento e a longevidade do ecossistema.

Por que a Remittix é a melhor pré-venda de criptomoedas do ano?

Enquanto a Cardano aprimora sua infraestrutura, a Remittix está se preparando para simplificar o uso de criptomoedas no mundo real. A carteira beta da Remittix será lançada como uma solução mobile-first. Esta carteira permitirá que os usuários façam transferências contínuas de cripto para fiat em mais de 30 países.

Apoiada pela CertiK e SolidProof, ela integrará Ethereum e Solana. Assim, esta carteira permitirá pagamentos rápidos e com taxas baixas. A RTX já arrecadou mais de US$ 18,1 milhões. O projeto vendeu mais de 581 milhões de tokens. Atualmente, oferece um bônus de 40% aos investidores. É uma oportunidade de ouro para adquirir um novato que pode fazer maravilhas no futuro, como outros grandes nomes do mercado de criptomoedas.

Remittix está se tornando discretamente a pré-venda de destaque de 2025

Sua carteira Beta será lançada em 15 de setembro, e os testes para Android estão ocorrendo em agosto.

Oferece pagamentos de cripto para banco alimentados pelas redes Solana e Ethereum.

Esta plataforma construiu soluções para freelancers, comerciantes e remetentes.

A Remittix visa eliminar a necessidade de aplicativos fiat de terceiros.

O RTX está atualmente cotado a US$ 0,0895

É a Remittix: a Melhor Pré-venda de Criptomoedas de 2025? Grandes investidores de cripto estão a apoiando. Eles só investem quando encontram um token promissor com potencial de valorização. A RTX tem o que é preciso para ter sucesso no competitivo mercado de criptomoedas de hoje. As exchanges centralizadas estão observando de perto. Portanto, esta pode ser a pré-venda que muda tudo.

Roteiro de atualização da Cardano vs. foco na utilidade da Remittix

Enquanto a rede Cardano visa a escalabilidade modular de longo prazo, a Remittix está resolvendo problemas do mundo real agora. Ela se concentra em tornar as finanças descentralizadas utilizáveis para a economia gig global. Todos, desde freelancers a comerciantes, podem confiar nesta plataforma para liquidações de pagamentos instantâneas. Ela oferece transações de cripto rápidas e com baixas taxas de gás por meio de uma experiência de usuário prática.

A Remittix é a principal pré-venda de criptomoedas de 2025? À medida que a adoção do DeFi acelera, esta alternativa Ethereum de Camada 2 pode se tornar um player líder para renda passiva e acesso global. Seus recursos provam que ela tem a utilidade e a capacidade de prosperar e entregar as soluções que os usuários modernos de cripto exigem. Portanto, pode ser a principal pré-venda de cripto do ano e atrair mais fundos à medida que a pré-venda se aproxima do fim.

Descubra o futuro do PayFi com a Remittix, conferindo a pré-venda aqui:

Site: https://remittix.io/

Redes sociais: https://linktr.ee/remittix

Sorteio de US$ 250 mil: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway