Remittix dispara enquanto XRP se aproxima de um avanço além da marca de 3 $

Após uma correção acentuada, o XRP está novamente flertando com a marca de 3 $, mas os analistas dizem que a queda pode não durar muito. No entanto, enquanto o XRP busca uma recuperação, todos os olhos se voltam para a Remittix. É uma criptomoeda PayFi em rápido crescimento que está discretamente roubando os holofotes.

Com o interesse dos investidores crescendo, a Remittix está se tornando a verdadeira aposta de avanço no espaço de pagamentos. Veja o que está impulsionando o burburinho.

Preço do XRP testa suporte abaixo de 3 $ em meio à volatilidade

O preço do XRP recentemente caiu abaixo da marca psicológica de 3 $, eliminando traders de curto prazo e desencadeando uma onda de especulação. Após atingir 3,65 $ em julho, o ativo corrigiu-se acentuadamente, tocando 2,80 $ antes de se recuperar para seu nível atual em torno de 3,01 $.

Enquanto alguns veem a queda como baixista, outros a veem como um reteste clássico de suporte antes de uma possível ruptura.

Analistas dizem que o preço do Ripple deve recuperar 3,23 $ para que os touros ganhem força. Se isso acontecer, os alvos de alta incluem 3,50 $, 3,65 $ e potencialmente 4,00 $ em agosto.

Apesar da pressão de curto prazo, o sentimento de longo prazo permanece otimista em vários tópicos de notícias sobre XRP.

O RSI no gráfico de 4 horas está em 31, indicando condições de sobrevenda. O RSI diário paira em torno de 48, uma zona neutra que dá espaço para uma recuperação. Analistas acreditam que o domínio do Bitcoin continua sendo um fator chave.

Se o BTC.D cair, o XRPBTC pode subir novamente, dando aos touros da previsão de preço do XRP um motivo para reentrar. Outros níveis críticos a serem observados são 2,80 $ na baixa e 3,30 $ na alta.

A falha em manter 2,90 $ pode arrastar o preço do Ripple para 2,70 $ ou até 2,45 $, alinhando-se com a média móvel de 200 dias. No entanto, se o volume subir acima de 3,30 $, o XRP poderá rapidamente retomar sua tendência de alta.

Com o aumento da volatilidade e a mudança do foco do mercado, o XRP está em um ponto de virada. E enquanto o Ripple continua a atrair atenção, novos players como a Remittix discretamente roubam os holofotes.

Por que a Remittix pode ultrapassar o XRP na corrida por pagamentos

Os traders ficam de olho no preço do XRP hoje. No entanto, um número crescente tem voltado sua atenção para um token PayFi em rápido movimento chamado Remittix (RTX).

Este concorrente de baixa capitalização não é apenas hype. Ele está resolvendo um problema real: transferências globais de dinheiro sem o atrito do SWIFT ou da Western Union. O RTX permite que os usuários enviem criptomoedas e depositem fiat diretamente em contas bancárias, sem intermediários ou taxas ocultas.

O que torna a Remittix tão atraente não é apenas sua missão; é a entrega. Mais de 18 milhões de dólares já foram investidos no projeto, agora por 0,0895 $. Mais de 579 milhões de tokens foram vendidos, e uma versão beta da carteira está oficialmente marcada para 15 de setembro.

Esse tipo de tração é difícil de ignorar.

Veja por que traders inteligentes estão migrando do XRP para o RTX:

A Remittix suporta depósitos diretos em fiat em mais de 30 moedas

Já possui KYC e rampas de acesso fiat integradas

Grandes apoiadores de fintech estão acumulando RTX discretamente

Analistas preveem que superará o XRP no quarto trimestre

Com as previsões de preço do XRP agora instáveis e o momento da Remittix crescendo rapidamente, muitos acreditam que o RTX oferece um potencial de alta melhor e menos obstáculos. À medida que a versão beta da carteira se aproxima, o mercado começa a reconhecer que a Remittix não é apenas uma rival. É uma substituição séria.

