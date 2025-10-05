Previsão de preço do Chainlink: O LINK pode subir para US$ 100 após o registro do ETF?

Principais informações

O Chainlink subiu acima de US$ 23 depois que a Grayscale solicitou o lançamento de um ETF Chainlink.

A acumulação entre os detentores de LINK aumentou e está mostrando um aumento na confiança dos investidores.

Os indicadores técnicos estão apontando para a continuidade da alta e para US$ 44 a US$ 100 como possível meta de longo prazo.

O LINK rompeu os níveis de resistência nesta semana, em meio a notícias de que a Grayscale solicitou à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) a conversão de seu Chainlink Trust existente em um fundo negociado em bolsa (ETF).

O registro impulsionou o sentimento e ajudou a elevar o preço da LINK para US$ 23,62 em 9 de setembro.

Os analistas acreditam que esse rompimento pode ser apenas o início de um movimento maior.

A quebra técnica reforça a previsão de preço do Chainlink

Durante semanas, a Chainlink teve dificuldades para superar a resistência. No entanto, a forte pressão de compra agora mudou a marcha. De acordo com o gráfico de 4 horas, o Índice de Fluxo de Dinheiro subiu para 76,10, o que indica fortes fluxos de entrada.

Ao mesmo tempo, o indicador Bull Bear Power passou a ser positivo, mostrando uma demanda mais forte por parte dos compradores.

O índice de fluxo monetário está mostrando um retorno de sentimento positivo | Fonte: TradingView

Esse rompimento criou um novo nível de suporte próximo a US$ 21,90. Se os touros conseguirem defender essa área, o LINK poderá testar a resistência em US$ 27,15 no curto prazo. Os analistas também acreditam que a força do ativo acima dessa faixa pode abrir caminho para um movimento em direção a US$ 30,99.

Historicamente, o rompimento de uma cunha descendente tende a ser o fim das tendências de baixa. O padrão atual do LIN indica que a fase de correção recente pode ter terminado.

Aplicação de ETF em tons de cinza aumenta o otimismo

A proposta de ETF da Grayscale tem sido outro grande ponto de discussão devido à forma como expande o acesso institucional a altcoins além do Bitcoin e do Ethereum. Se aprovado, o fundo seria negociado na NYSE Arca sob o ticker GLNK, e a Coinbase Custody Trust Company poderia atuar como custodiante.

Grayscale se candidata a um novo ETF Chainlink | Fonte: X

Esse movimento mostra o interesse contínuo em produtos estruturados de investimento em criptografia. O fato de a Grayscale ter como alvo a Chainlink significa que ela está apostando que a demanda por soluções de oráculo descentralizadas continuará a crescer.

O próprio registro ajudou o sentimento até agora e está reforçando a opinião de que o LINK pode estar pronto para uma forte recuperação.

O acúmulo de suportes de elos de corrente sustenta a previsão de preços

Juntamente com as notícias sobre ETFs, os dados na cadeia mostram que os investidores estão aumentando ativamente suas posições de LINK.

O índice de acumulação de detentores subiu para 51,32% recentemente e mostra que a atividade de compra líquida tem sido forte ultimamente. Em termos históricos, índices acima de 50% mostram que os participantes estão segurando em vez de vender.

Essa métrica é importante porque mostra a convicção dos investidores ativos. O acúmulo sustentado reduz a pressão de venda, restringe a oferta e pode criar condições para aumentos de preços.

Gráfico diário confirma estrutura de alta

De acordo com o cronograma diário, o Chainlink rompeu o limite superior de um padrão de cunha descendente. Essa estrutura de reversão geralmente marca o fim de uma tendência de queda e o início de uma tendência de alta.

Ali diz que um retorno aos US$ 100 pode estar em jogo | Fonte: X

De acordo com Ali Martinez, entretanto, a formação do LINK é mais um triângulo simétrico que se mantém há anos. Isso significa que, se o LINK conseguir ultrapassar o nível de preço de US$ 26,52, ele poderá subir para US$ 30,99.

Se isso acontecer, os analistas estão de olho no nível de preço de US$ 44 como a próxima zona de resistência, antes do nível de preço de US$ 100.

Apesar da melhora nas perspectivas, alguns riscos podem retardar o progresso. Por exemplo, uma falha em manter o suporte atual pode desencadear novas vendas. Uma rejeição na resistência de US$ 26 também pode fazer com que o LINK retorne para faixas mais baixas, e US$ 18,09 já foi identificado como a próxima zona de suporte.

As condições macroeconômicas e os desenvolvimentos regulatórios também podem influenciar o sentimento, especialmente à medida que o processo de revisão do ETF continua. Isso significa que os investidores devem monitorar esses fatores externos juntamente com os sinais técnicos.

LINK sobe com a mudança de sentimento

A previsão de preço da Chainlink agora parece mais clara do que nos últimos meses. Espera-se que o registro do ETF da Grayscale e o acúmulo crescente de detentores criem uma configuração favorável para a LINK.

Embora existam alguns riscos à frente, a força contínua do mercado pode levar o LINK para US$ 30 no curto prazo e, possivelmente, para US$ 44 no longo prazo.