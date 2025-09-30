Previsão de preço da SEI: A SEI pode romper a resistência para chegar a US$ 0,65?

Principais informações

A SEI está se mantendo firme acima de um suporte importante e está mostrando sinais de força.

Os analistas estão apontando para a resistência entre US$ 0,40 e US$ 0,45 como o próximo grande obstáculo.

Um rompimento poderia levar a SEI a atingir máximas próximas a US$ 0,60 e possivelmente até US$ 0,65.

A SEI se recuperou fortemente dos níveis de suporte e agora está se movendo para uma zona de preços de “sucesso ou fracasso”. Os analistas agora estão de olho nos níveis de resistência à frente, e a questão é se a SEI pode manter sua posição e avançar para metas de preços mais altas.

Atualmente, o ativo é negociado perto da faixa de US$ 0,30 e está tendendo entre o suporte de US$ 0,25 a US$ 0,26 e a resistência de US$ 0,40 a US$ 0,45.

Essa zona determinará o próximo grande movimento do token. Se os compradores conseguirem superar a resistência, os analistas acreditam que as metas de US$ 0,60 e até mesmo US$ 0,65 podem entrar em jogo.

Baixa mais alta mostra força no preço da SEI

Um dos sinais mais interessantes para a SEI é a formação de uma mínima mais alta em torno de US$ 0,2161. Historicamente, essa estrutura tem marcado o início das tendências de alta e tem atraído o interesse dos traders.

O bem seguido analista Michaël van de Poppe apontou essa configuração como um sinal de alta. De acordo com os detalhes de uma postagem recente, ele observou que a SEI poderia subir mais de 100% se conseguisse ultrapassar a zona de resistência próxima a US$ 0,40.

Van de Poppe observou que a Sei está sendo negociada acima de sua MME de 20 semanas, o que também é um sinal importante de alta.

Se essa resistência for eliminada acima de US$ 0,40, a alta resultante poderá colocar as metas em US$ 0,5686 e, por fim, em US$ 0,60.

Ao mesmo tempo, os traders estão de olho no lado negativo. Se a SEI perder o suporte em US$ 0,25, é provável que haja um retorno para a área de US$ 0,21.

Isso faz com que a faixa de preço atual seja uma zona muito importante tanto para os otimistas quanto para os pessimistas.

Perspectiva técnica favorece os touros

A SEI também está mostrando força em prazos mais longos. O token tem se mantido acima de sua média móvel de 20 semanas, conforme mencionado por van de Poppe. Esse suporte dinâmico tem atuado como uma base confiável e está reforçando a confiança entre os traders.

A forte demanda apareceu em torno de US$ 0,216 e está dando à SEI uma base que se manteve apesar de vários testes. No lado positivo, US$ 0,65 é visto como a próxima grande zona de resistência.

O Sei está sendo negociado um pouco acima de sua MME de 20 semanas | Fonte: TradingView

Dito isso, um rompimento desse nível representaria um ganho de quase 100% em relação aos preços atuais.

A análise de volume também apóia o caso de alta. Os padrões de acumulação indicam que tanto os investidores de varejo quanto os institucionais estão montando suas barracas antes de uma nova alta.

Esse tipo de comportamento tende a ocorrer antes de movimentos acentuados de preços para cima.

Riscos de um padrão de baixa

No entanto, nem todos os sinais estão voltados para cima. Alguns analistas notaram a presença de uma possível formação de cabeça e ombros no gráfico diário da SEI. Esse padrão tende a indicar força de baixa e pode levar a uma reversão se for confirmado.

No momento da redação deste relatório, a SEI está sendo negociada abaixo da MME de 9 dias e da MMS de 50 dias. Esse é um sinal de fraqueza de curto prazo, apesar de sua posição acima da MME de 20 semanas.

A SEI permanece abaixo de suas MMEs de 50 e 9 semanas | Fonte: TradingView

Dito isso, se o decote do padrão for rompido, a SEI poderá voltar para US$ 0,22 a US$ 0,20. Entretanto, se os compradores entrarem com força, é possível que haja uma recuperação para US$ 0,30 a US$ 0,32.

Isso significa que os traders devem ficar atentos. As próximas sessões poderão decidir se o padrão de baixa se manterá ou será invalidado por uma nova pressão de compra.

Perspectivas para o preço do SEI

A SEI está sendo negociada atualmente em um ponto de inflexão. Sua resiliência nos níveis de suporte e a formação de uma baixa mais alta dão aos touros motivos para serem otimistas.

Um rompimento acima de US$ 0,40 provavelmente aceleraria as coisas e colocaria as metas de US$ 0,60 a US$ 0,65 ao alcance.

Entretanto, há alguns riscos dos quais se deve estar ciente. Um rompimento abaixo de US$ 0,25 poderia devolver o volante aos ursos. Por enquanto, porém, o preço da SEI depende muito de sua capacidade de manter o suporte e eliminar a resistência.