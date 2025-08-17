Presidente do Fed fará um discurso importante antes da decisão sobre as taxas de setembro

Principais informações

Jerome Powell deve discursar em 22 de agosto na conferência do banco central de Jackson Hole.

As autoridades do Fed estão divididas quanto ao corte das taxas, já que os dados sobre inflação e emprego enviam sinais contraditórios.

Apesar das divisões internas de política, os mercados estão colocando uma chance de 93% em um corte nas taxas em setembro.

O presidente do Federal Reserve, Powell, deve fazer um dos discursos mais esperados do ano em 22 de agosto. Ele fará esse discurso na conferência anual do Fed em Jackson Hole, no Wyoming.

Espera-se que ele faça comentários sobre a economia dos EUA e analise a estrutura da política do Fed. O discurso ocorre em meio a dados de PPI e inflação relativamente mais quentes, juntamente com a pressão das tarifas de Trump.

Essa combinação aumentou as esperanças de um corte nas taxas do Fed. Muitos esperam uma redução de um quarto de ponto na reunião de 16 e 17 de setembro.

FED e Powell enfrentam um ato de equilíbrio nas taxas

Uma das maiores questões nas discussões sobre políticas é: “A inflação teimosa é um risco maior neste momento do que a contratação mais lenta?” O fraco crescimento do emprego persuadiu alguns formuladores de políticas a apoiar um corte imediato das taxas.

A média de contratação foi de apenas 35.000 empregos por mês de maio a julho. Entretanto, esse número está abaixo dos 123.000 de um ano atrás. A taxa de desemprego, entretanto, continua relativamente baixa, em 4,2%.

Espera-se que Powell faça um discurso em 22 de agosto | Source: X

Outras autoridades estão apontando para as pressões inflacionárias persistentes, mesmo em setores não afetados pelas tarifas. Eles argumentam que o Fed deve manter suas taxas de juros elevadas para evitar que os preços caiam ainda mais. Para fins de contexto, a taxa de referência atual está em 4,3%.

Visões divergentes dentro do Fed

Michelle Bowman, membro da diretoria do Fed, disse que o banco central deve se concentrar nos riscos de emprego. Ela citou o progresso em direção à meta de inflação de 2% e os sinais de demanda mais fraca como motivos para essa meta.

Por outro lado, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, discorda. Ele alertou que alguns preços de serviços estão subindo mais rápido do que o esperado. Ele também alertou que a inflação poderia permanecer bem acima da meta se esses ganhos continuarem.

Por fim, o presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, acredita que o mercado de trabalho está se abrandando. Ele também acredita que há necessidade de um ajuste de política em breve.

Por outro lado, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, quer mais tempo para monitorar as tarifas. Ele observou que elas poderiam levar a mudanças na produção que manteriam a inflação mais alta por mais tempo.

Expectativa de mercado é forte para corte em setembro

Apesar das divergências internas, os mercados estão confiantes de que um corte nas taxas está próximo. Por exemplo, os dados do CME FedWatch mostram que os traders estão precificando uma chance de 93% de uma redução de um quarto de ponto no próximo mês.

Essa expectativa se fortaleceu depois que o relatório de empregos de 1º de agosto mostrou contratações mais fracas e revisões para baixo em relação aos meses anteriores. A leve leitura da inflação ao consumidor desta semana também deixou os investidores mais tranquilos em relação aos aumentos persistentes de preços.

Os números da inflação estão mostrando sinais mistos em toda a linha | Source: X

Entretanto, o relatório de inflação no atacado de quinta-feira mostrou um aumento nos preços de bens e serviços antes de chegar aos consumidores. Esse resultado pode limitar a disposição do Fed de reduzir as taxas de forma agressiva. Em outras palavras, um corte de meio ponto é improvável.

O impulso do Tesouro encontra resistência do Fed

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, pediu um corte maior de meio ponto em setembro. No entanto, as autoridades do Fed recuaram e estão dizendo que a economia não justifica tal medida.

Scott Bessent pede mais cortes nas taxas em setembro | Fonte: X

Tim Duy é economista da SGH Macro. Ele disse que o Fed pode ter que aumentar sua previsão de inflação quando atualizar suas projeções econômicas em setembro.

A inflação já está próxima da meta do FED para o final do ano, e reduzir as taxas e, ao mesmo tempo, prever preços mais altos pode ser um desafio. Então, o que os investidores devem observar em 22 de agosto?

Em suma, o discurso de Powell em Jackson Hole será examinado em busca de qualquer indício sobre a decisão de setembro. Os mercados estão observando como o Fed equilibra o controle da inflação com o apoio ao mercado de trabalho. Esse equilíbrio será fundamental para sua próxima ação política.