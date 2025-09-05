Preço do Solana sobe acima de US$ 200 em meio a vários sinais de alta

Principais informações

Solana parece estar de volta à ativa e acaba de ultrapassar os US$ 200.

A análise técnica mostra resistência em US$ 213 e possível alta para US$ 228 ou até US$ 255.

Fatores como o aumento dos volumes de negociação, as liquidações de posições vendidas e o interesse institucional mantêm Solana no centro das atenções.

Recentemente, o preço do Solana ultrapassou o nível de US$ 200 pela primeira vez desde o início de agosto. Esse aumento da força de alta se deve à força técnica e a outros fatores.

Nos últimos dois meses, a Solana subiu mais de 37%. O último impulso acima de US$ 200 confirmou sua recuperação de verão. Isso também levanta a questão de saber se o token pode romper os seguintes níveis de resistência.

Níveis técnicos do preço do Solana a serem observados

Os gráficos mostram que a ação do preço da Solana, no momento em que escrevemos, parece sólida. Nas últimas duas semanas, o token ultrapassou marcos importantes. Isso inclui a retração de Fibonacci de 23,6% em US$ 199,57 e a SMA de 30 dias em US$ 182,09.

Os indicadores também apóiam a alta, de acordo com os gráficos. O MACD, por exemplo, mostra um cruzamento de alta. Por outro lado, o Índice de Força Relativa (RSI) está em torno de níveis neutros, perto de 55.

Solana ultrapassou os US$ 211 e está de olho em altas mais altas | Source: X

Isso significa que o Solana pode subir ainda mais sem entrar no território de sobrecompra. A perspectiva de curto prazo para o ativo também mostra $213 como a próxima resistência significativa. Se o Solana fechar acima desse nível, os investidores estão de olho em US$ 228 como o próximo alvo.

Por outro lado, o suporte agora está próximo de US$ 196 e ainda mais profundo em US$ 185. Isso significa que esses níveis poderão ser testados novamente se o preço não conseguir se consolidar acima de US$ 200.

Rotação de altcoin mantém Solana em foco

No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin é negociado a cerca de US$ 110.000, e o Ethereum está oscilando em torno de US$ 4.700. Devido a essa perspectiva, os traders estão agora transferindo capital para altcoins como a Solana.

Os investidores estão mudando seu foco para tokens mais voláteis. Esses ativos oferecem um potencial de alta mais substancial no curto prazo. A rotação reflete o crescente apetite pelo risco no mercado.

O interesse aberto em criptomoedas perpétuas agora subiu para US$ 936 bilhões, apoiando essa tendência. Solana, em particular, se beneficiou dessa rotação. Além disso, os traders estão se acumulando em posições futuras e à vista para capturar o máximo de valor possível.

A SEC está atualmente em pausa nos ETFs Solana | Fonte X

No entanto, há atualmente um obstáculo em jogo. A SEC dos EUA adiou as decisões sobre vários registros de ETFs de altcoin até outubro.

Os ETFs de Bitcoin e Ethereum já estão atraindo bilhões em fluxos institucionais. No entanto, Solana ainda está aguardando aprovação, o que poderia desencadear uma nova onda de demanda.

As liquidações a descoberto adicionam combustível à alta

Dados da Coinglass mostram que os investidores de Solana foram recentemente atingidos por uma onda de liquidações de posições vendidas quando Solana ultrapassou US$ 200. Mais de US$ 754.000 em posições vendidas também foram liquidadas, em comparação com US$ 638.000 em posições compradas.

As liquidações da Solana foram particularmente pesadas ultimamente | Source: Coinglass

Bolsas como Hyperliquid e Bybit registraram as maiores liquidações. Isso mostra quantos traders apostaram contra Solana em níveis de resistência significativos. Agora que essas posições foram forçadas a sair, o caminho para um terreno mais elevado provavelmente se tornará mais fácil para os touros.

Os analistas consideram que Solana está mirando em US$ 213 ou mais.

Os analistas de mercado ainda estão divididos sobre até onde o Solana pode subir nesta alta. No entanto, a maioria concorda que US$ 213 é o campo de batalha mais próximo. O analista de criptografia Lark Davis apontou que Solana foi rejeitado três vezes em US$ 205.

As mínimas mais altas e a pressão de compra causaram um rompimento acima dessa zona. Entretanto, a zona de US$ 255 é o próximo alvo técnico mais forte.

Lark Davis diz que $255 é a próxima meta | Source: X

Outros analistas concordam que o volume de negociações corrobora essa visão. O volume diário de negociação do Solana aumentou mais de 45%, chegando a mais de US$ 12 bilhões. Isso significa que os investidores estão colocando fundos no ativo e apostando em um aumento ainda maior.

Indicadores técnicos sustentam a estabilidade

Mais do que a ação do preço, os indicadores ainda estão mostrando força. De acordo com os gráficos diários, o histograma MACD mudou para positivo e confirma a força em favor dos touros.

O RSI permanece neutro em alta, entre 55 e 58. Isso deixa espaço para mais alta antes de atingir as condições de sobrecompra.

Os sinais em cadeia também parecem bons. O volume de negociação está aumentando de forma constante e o Solana se recupera fortemente de sua linha de tendência ascendente. Essas recuperações limpas mostram uma compra ativa toda vez que o preço cai, reforçando ainda mais o caso de alta.